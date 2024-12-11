大型篩檢揭前列腺癌新症個案 學會呼籲男士應定期檢查PSA

前列腺癌與前列腺特異抗原（PSA）指數關係密切，然而有大型篩查發現，港人對PSA篩查的意識低。香港泌尿腫瘤科學會及香港泌尿外科學會早前共同舉辦「前『腺』支援篩查」活動，在活動中發現一宗前列腺癌新症個案。



張先生現年66歲，早前於網上宣傳留意到有免費PSA篩查活動便報名參加。但經過篩查後發現， PSA指數為24.8µg/L，高於正常水平（正常水平為少於4μg/L），隨即求醫作更深入檢查。確診時，發現前列腺癌已達至第四期及有擴散跡象。他直言，在確診前並沒有任何症狀，本身亦有運動習慣，喜歡跑步及打網球。對於突然確診的消息，雖然感到措手不及，但他最擔心是身邊親友，希望以樂觀的心態去應對。

其後，張先生於七月開始接受放射治療及荷爾蒙治療，過程中除了感到疲倦以外，並沒有太大不適。直至八月的定期覆診，發現PSA指數回落至約4µg/L，至今PSA指數已控制至低於0.1µg/L，現時病情穩定，只需繼續接受荷爾蒙治療，每三個月複診。

前列腺癌早期病徵不明顯

根據香港癌症資料統計中心2022年最新的數據顯示，前列腺癌於男性最常見的癌症中排行第三。香港泌尿外科學會委員、泌尿外科專科馬偉傑醫生指，前列腺癌病發早期病徵不明顯，患者可能會出現小便困難及緩慢、尤其在晚間小便更為頻密、小便後感覺膀胱沒有排空及滴尿等，但這些症狀與一般前列腺肥大極為相近，但兩者是不同疾病。

趙家鋒醫生指出，篩查活動發現，九成參加者未曾接受過PSA篩查。

香港泌尿外科學會會長、香港中文大學泌尿外科副教授趙家鋒醫生指出，是次篩查活動對象為50至75歲男士，有415名人士參與。調查，反映港人對PSA篩查的意識低。此外，兩會亦發現近三成參加者PSA高於正常水平，屬高風險人士。參加者當中，不少有家族病史，屬於前列腺癌的高危一族，但只有一成人在過去五年內進行PSA篩檢，警覺性頗低。

超過一半確診時已經屬於晚期

據本港數據統計，超過一半（51.1%）前列腺癌患者確診時已屬第三或四期；此外，近四成患者確診時的PSA指數超過20μg/L，代表癌症侵襲性強。香港泌尿腫瘤科學會副會長、臨床腫瘤科專科潘明駿醫生引述醫管局數字補充，癌症期數越高，患者的存活率越低，故及早診斷，及早治療十分重要。

「由於前列腺癌是一種依賴男性荷爾蒙生長的癌症，因此一般患者均需要接受荷爾蒙治療，原理是將體內的男性荷爾蒙水平盡量降低以控制腫瘤，又稱為『雄激素阻斷療法』（ADT）。」潘醫生指，治療方式包括睪丸切除術、荷爾蒙針藥及口服荷爾蒙藥；而患者可以在接受其他療法（如放射治療）之前、同時、之後使用。一般而言，大部份患者均可通過荷爾蒙治療控制病情，包括第四期、腫瘤已出現轉移的前列腺癌患者，即轉移性荷爾蒙敏感性前列腺癌（mHSPC）。除此之外，亦會因應患者情況安排化療、放射治療等方法。

鄺維基醫生提醒，男士們應時刻關注前列腺健康，定期進行PSA篩檢。

近年，醫學界發現，在現有的ADT治療上，加入新一代口服雄激素受體抑制劑，不但可減少及抑制雄激素，更能阻礙雄激素與受體結合，進一步抑制癌細胞生長。香港泌尿腫瘤科學會會長、臨床腫瘤科專科鄺維基醫生指，有研究證實，接受ADT及新一代雄激素受體抑制劑的mHSPC前列腺癌患者，其存活期比只接受ADT及對照組患者的高。

適逢每年11月為「鬍子月 (Movember)」，旨在提高男士關注包括前列腺在內的自身健康。鄺醫生指，雖然Movember已過去，但關注男士健康並無時間的局限，兩會有鑑於早前合辦的篩檢活動，發現本港男士對前列腺健康的關注程度低，PSA篩查意識薄弱，希望提醒男士們應時刻關注前列腺健康，防患於未然，定期進行PSA篩檢實有其必要性，高危人士如具家族病史的男士們更應定期進行篩檢。