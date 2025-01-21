2025婦科檢查｜三大子宮隱疾可能無病徵！定期體檢可阻惡化成癌

定期接受身體檢查，是身體健康管理不可忽略的一部份，除了可以更了解自身的健康狀況，及早發現潛在疾病風險可大大提高康復機率，讓未來的醫療負擔大大減輕。女性常見的子宮疾病，例如子宮瘜肉可能沒有病徵，到底常見的子宮隱疾有哪些？女士們又可以如何發現？下文會詳細介紹三大子宮疾病，並提供專業的婦科檢查推介。



三大女性子宮隱疾

1. 子宮頸糜爛

當子宮頸變成鮮紅色、表面亦變得粗糙，則會被診斷為「子宮頸糜爛」，一般已發生性行為、服用避孕丸、懷孕及分娩後的婦女都有機會出現。子宮頸糜爛不會引發其他婦科疾病，包括子宮頸癌，亦無須為此進行治療。為保障健康，建議以上類型的女士，定期接受子宮頸柏氏抹片檢驗。

2. 子宮肌瘤

子宮肌瘤是婦女最常見的婦科腫瘤，這種類型的腫瘤是由於子宮平滑肌細胞異常增生，有機會是單一腫瘤，亦有機會同時長好幾個子宮肌瘤，不過子宮肌瘤一般是屬於良性，以下主要分為三種：

子宮肌層間肌瘤：是最常見的子宮肌瘤，位置在子宮肌肉層裡，由於肌瘤要長到壓迫膀胱，輸尿管或直腸等器官才會被察覺，所以定期照超聲波檢查可以避免肌瘤影響身體健康前及早求醫。

子宮漿膜下肌瘤：這種肌瘤可向子宮外的骨盆腔或腹腔突出生長，由於空間大所以肌瘤可成長的體積也相對較大。

子宮黏膜下肌瘤：這種肌瘤會由子宮內膜向子宮腔生長，所以除了會影響懷孕之外，也會有經血過多的問題。

子宮肌瘤能如何診斷？ 由於子宮肌瘤在初期並沒有任何徵狀，往往會在進行婦科檢查時才會發現，而子宮肌瘤可以透過腹部或陰道式超聲波、婦科內診及子宮鏡檢查來發現。如果子宮肌瘤的體積細小，其實並不一定需要做手術，不過子宮肌瘤有機會漸漸變大，所以需要長期觀察它的狀況， 一旦它的大小已出現壓迫遭周器官的情況，或造成身體進一步負面影響如付經血變多而貧血，嚴重至壓迫輸卵管而不孕，就需要考慮以手術進行治療。然而即使進行手術切除子宮肌瘤也有機會復發。

3.子宮頸癌

根據香港防癌會資料指出，由國際性的臨床研究發現，絕大部份的子宮頸癌個案均由數種高危至的人類乳頭瘤病毒引起。人類乳頭瘤病毒如果屬於低危險度只會形成生長在身體上疣，而高危險度的人類乳頭瘤病毒可性行為傳播至子宮頸並導致癌症的發生。子宮頸癌的高危人士主要是有頻繁性行為、長期口服避孕藥達五年以上、免疫力系統出現異常以及感染了人類乳頭瘤病毒特別是HPV 16及18這兩種的女性。而子宮頸癌在初期並沒有明顯病徵，往往在中至後期出現性交疼痛，月經異常等徵狀才有些端倪，然而往往已錯過了黃金治療期。透過進行盤腔超聲波掃描進行影像分析來發現問題。

部份人抵抗HPV能力弱



HPV有99%都是透過性接觸或皮膚之間親密接觸所傳播，即使是同住的家人基本上也不會互相傳染。不過，過往確實有研究指，有部份家族或會相對難抵抗HPV對子宮頸的傷害，導致一旦感染HPV，就更易出現子宮頸癌！

陰道異常流血為常見症狀



那患上子宮頸癌又有什麼跡象？基本上早期子宮頸癌或癌前病變最常見的症狀就是陰道出現不規則的流血現象或分泌物，例如：

- 月經和月經中間流血

- 性行為期間或之後流血

- 更年期後流血

- 陰道分泌物帶惡臭

此外，當子宮頸癌擴散到身體的其他部份，也有機會出現其他更嚴重症狀，不過通常已是病變發展成子宮頸癌，而且病情到頗後期的階段才會發生：

- 盆骨及背部痛楚（如影響神經或骨骼）

- 小便出血或感痛楚（如影響泌尿系統）

- 腳腫（如影響淋巴系統）

- 全身疲倦和體重下降

子宮幾耐檢查一次最好？

一般人士：25至29歲曾有性經驗的婦女，若連續2年的子宮頸細胞檢驗結果正常，以後可每3年接受1次篩查。

30至64歲而曾有性經驗的婦女，應接受以下任何一種的篩查方法：(i) 若連續2年的子宮頸細胞檢驗結果正常，以後可每3年接受一次篩查；或(ii) 每5年接受1次HPV檢測；或(iii) 每5年接受1次HPV檢測與子宮頸細胞檢驗的合併檢測。

65歲或以上而曾有性經驗的婦女，(i) 如在過去10年的常規篩查均得出正常結果，可停止接受篩查。(ii) 如從未接受過子宮頸篩查，應該接受篩查。

高風險人士：21至24歲而曾有性經驗的婦女，如有感染／持續感染HPV或患子宮頸癌的風險因素，會被視為較高風險人士。她們應按照醫生的評估和建議接受篩查。其他較高風險的婦女需由醫生評估，或需接受較頻密的篩查。

專業婦科檢查推介

不過，不少早期子宮頸癌案例都沒明顯症狀，患者卻在例行的子宮頸癌抹片篩查發現患病，那不就很危險？其實如能在篩查中發現早期癌症病變並及時治療，五年存活率可超過90%，而且子宮頸癌前病變可潛伏長達9至15年，因此建議但凡有過性經驗的女士，不論年齡都應定期（至少每三年）進行抹片篩查，那就算不幸染病，都可大大增加康復機會。

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子宮頸柏氏抹片► 檢測子宮頸細胞有否不正常病變

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