晚期肺癌治療　多元方案突破傳統化療選擇

化療是治療癌症的重要支柱,在化療面世前,肺癌治療的成效頗低,晚期患者的存活期僅為四至六個月¹。然而,自從化療普及後,晚期肺癌的存活期中位數已大大延長至七至十個月¹。儘管存活期有所改善,但化療帶來的副作用往往對患者的生活質素造成顯著影響²。近年來,越來越多新型治療方法相繼問世,例如標靶治療和免疫治療³。這些方法並非一刀切,而是根據患者的病情進行個人化設計,透過基因突變檢查及PD-L1表達檢查,來制定最適合的治療方案⁴。有臨床腫瘤科專科醫生指出,即使患者的PD-L1表達較低,甚至沒有PD-L1蛋白,仍然可以考慮雙免疫治療,突破了傳統上只能依賴化療的限制,並有助於改善患者的生活質素⁵。



根據本港統計數字,2022年肺癌新症個案超過5,000宗⁶,其中近七成患者在確診時已屬於第三或第四期⁷。臨床腫瘤科專科謝慧珊醫生指出:「由於肺癌發生在胸腔內,與乳癌或頭頸癌等腫瘤不同,無法通過觸摸發現,導致肺癌的早期症狀往往不明顯⁸。因此,很多患者在出現症狀時,通常已經是第三或第四期。」

因應患者生物標記 制定個人化治療

臨床腫瘤科專科謝慧珊醫生指出,肺癌早期症狀不明顯。很多患者在確診時已屬於第三或第四期。

要診斷肺癌,現時可透過正電子電腦掃描和磁力共振等方法來確定癌症的期數⁹。其後,醫生會進行組織活檢,以判斷患者屬於哪一類型的肺癌,例如非小細胞肺癌或小細胞肺癌⁹ 。確定了肺癌的期數與種類後,便會檢視腫瘤的「身份證」,以決定適合的治療方案。謝醫生指出,檢視「身份證」包括基因突變類型,例如最常見的EGFR、ALK、ROS1,以及PD-L1蛋白的表達。一旦確認了這些信息,就可以選擇相應的標靶藥物和免疫治療⁹。

患者一旦確診為第四期非小細胞肺癌,其治療主要以舒緩及維持生活質素為目標⁴。若患者無基因突變且PD-L1蛋白表達低,甚至沒有PD-L1蛋白,這類患者過去的治療選擇相對有限,通常只能透過化療來控制病情⁴。謝醫生指出,這類患者在香港並不罕見,根據醫管局數據顯示,2022年有超過一半的新症個案曾接受PD-L1表達檢查,其中超過七成屬於PD-L1低水平或無PD-L1表達⁷。

化療以外 雙免疫治療助晚期肺癌患者控制病情

針對這類患者,除了傳統的治療選擇,現時可以用雙免疫治療來控制病情⁵。謝醫生解釋,雙免疫治療是指使用兩種途徑來抑制癌細胞,包括PD-L1抑制劑和CTLA-4抑制劑⁵。她指出,可以將PD-L1視為戰場上的士兵,而CTLA-4則負責管理和調節士兵的數量,確保不會過度使用。透過使用兩種途徑,可以增強患者自身的T細胞免疫反應,從而更有效地控制病情⁵‚¹⁰。

在接受雙免疫治療期間,患者可能會出現貧血等副作用¹¹,但與化療相比,這些副作用通常較為溫和,較少出現脫髮、噁心或嘔吐的情況¹²。謝慧珊醫生提醒,患者如果出現任何不適,應及早向主診醫生查詢。此外,在選擇治療方案之前,患者應考慮治療效果、副作用及費用等因素,並與醫生積極商討,以制定最適合的治療方案。

臨床腫瘤科專科謝慧珊醫生

HK-11363_22/01/2025

