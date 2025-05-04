糖尿病｜操勞過度使臟腑陰虛燥熱？4藥材藥性溫和助降血糖補脾胃

台灣70多歲的張先生罹患第二型糖尿病多年，一直吃口服藥控制血糖，近來血糖卻總是失控，糖化血色素不斷升高，被西醫建議打胰島素才能控制下來，張先生不想打針，求助中醫服用中藥後，總算可以免除打針的恐懼。



台灣台北市立聯合醫院和平婦幼院區中醫科主治醫師蔡佩怡說，張先生來求診時空腹飯前血糖大多在200、300mg/dL，吃中藥3個月來糖化血色素穩定下降，飯前血糖降到100mg/dL左右，總算可以不用打針，目前持續以中醫治療。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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糖尿病典型症狀 三多一少

台灣統計，約90～95%的糖尿病患者都屬於第二型糖尿病。依據美國糖尿病學會的解釋，第二型糖尿病的發生，與家族遺傳、飲食生活習慣、肥胖有關，引起身體細胞對胰島素不敏感，導致胰島素阻抗。

蔡佩怡指出，中醫觀點認為糖尿病有「消渴」的問題，「消」指的是消耗水穀和消瘦，「渴」就是口渴，這個名詞正反應了糖尿病患者罹病初期多吃、多喝、多尿、體重減少「三多一少」的典型症狀，發生原因是遺傳造成先天稟賦不足，加上飲食缺乏節制，患者喜歡吃肥甜厚膩的食物，又操勞過度、壓力大、精神過度緊張，造成臟腑「陰虛燥熱」，因此肺、脾胃、腎都受影響。

不同症狀 中醫治療策略不同

因此中醫對於第二型糖尿病的治療，又將「消渴」分為上消、中消、下消3種，對應不同的器官和症狀，有不同的對症治療策略：

- 上消：主要與肺有關，有燥熱傷肺的狀況，因此會有口渴、喝很多水的症狀，治療以「消渴方」等清肺潤燥生津的配方為主。

- 中消：主要與胃有關，有胃火消中的現象，所以食量增加、吃的多且容易呃，治療使用白虎湯、承氣湯等清胃潤燥的配方為主。

- 下消：與腎有關，所以有多喝、多尿的症狀，顯示腎陰虧虛，以六味地黃丸、玉女煎等藥方治療，強調滋陰固腎。



蔡佩怡表示，已有研究證實多項中藥材有降血糖功效，但因藥性屬性不同，必須由中醫師依照個人體質和實際服用狀況選擇適合的藥方和調整用藥，建議民眾不要擅自服用。

糖尿病3大飲食禁忌（按圖👇👇👇）

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「四神」藥材被證實有降血糖功效

因此蔡佩怡推薦適合全家大小一起吃的藥膳料理《四神排骨湯》，內含的4種中藥材以被證實有降血糖功效，而且藥性溫和，都有補脾胃的功能，適合全家大小食用。

蔡佩怡說，《四神排骨湯》的「四神」：山藥、茯苓、芡實、蓮子，對應在第二型糖尿病患者分別有以下功能：

- 山藥：健脾養胃、補肺益腎，還能滋養肌膚，健腦增記憶，還可以同時滋養腎臟。

- 茯苓：健脾利水滲濕，還有消水腫的功效。

- 芡實：補益脾腎，另有收斂功效，可治療腎虛不固的遺尿、頻尿等。

- 蓮子：同樣可以補益脾腎，還可清心火、改善心悸、失眠、心煩多夢。



控制血糖飲食宜忌（按圖看清👇👇👇）

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蔡佩怡建議第二型糖尿病患者，除了嘗試使用中醫治療外，同時還要做到均衡飲食、飲食定時定量，多吃高纖食物、低GI的水果，少吃熱量高、脂肪高的食物；規律運動還可以提升胰島素敏感度與胰島素利用率，同時可以降低心血管疾病的風險；避免過度勞累、酒不要喝太多，肥胖的人更需要減重，有助於控制糖尿病病情。

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