渣馬2025街坊熱情打氣　小店助陣添活力　渣馬盛事展現獨特人情味

一年一度體壇盛事渣打香港馬拉松2025（渣馬）於昨日開跑並完滿結束，今年的焦點除了男子馬拉松香港紀錄保持者黃尹雋禪聯本地男子組全馬第一及被譽為「全場最喜歡的跑手」的周潤發完成半馬等精彩賽事外，今年銅鑼灣跑道沿路兩旁的打氣氣氛更十分熱烈！除了不少大學生、跑會及街坊為選手打氣，今年路上還多了許多參與渣馬「助小店 撐跑手」計劃的小店身影，他們以各種形式為跑手加油打氣，成為賽道上一道獨特的風景線！



小店老闆齊心協力 營造駱克道「渣馬應援街」

「川燒」老闆Lawrence與朋友特別組成啦啦隊。

在灣仔駱克道，有六間參與計劃的小店，外牆被裝飾成色彩繽紛的「打卡應援牆」，吸引市民駐足拍照，為賽事增添了濃厚的盛事氣氛，更將整條街道變成熱力十足的應援街。其中「川燒」老闆Lawrence今日就與店員和朋友組成啦啦隊，為跑手們加油打氣。他表示：「『助小店 撐跑手』計劃讓今年的氣氛特別好！賽前的『打卡應援牆』就吸引了許多街坊前來打卡，派發應援頭巾時，也有不少顧客分享他們參賽的準備和以往的馬拉松經歷，感覺整個渣馬的氣氛都延伸到社區，時間亦不限於比賽的今天。」

駱克道變身「渣馬應援街」，街道兩旁參加了「助小店 撐跑手」計劃的小店老闆都落力打氣。

小店「台風R」餐廳及「眼鏡大師」的門前，打氣氣氛十分高漲。

同樣位於駱克道的「台風R」餐廳門前，老闆胡生與日籍店長、家人和朋友也組成了熱情的打氣團。日籍店長認為，渣馬的熱鬧氣氛與日本的傳統祭典相似，充滿社區凝聚力。胡生指：「參與『助小店 撐跑手』計劃，真的提升了渣馬的盛事氣氛！許多食客都拿著應援頭巾在店門口打卡。」

另外，「眼鏡大師」老闆Desmond也早早來到店門口為街坊和熟客加油。他表示：「今年參加了這個計劃後，才知道原來很多熟客都是渣馬跑手，所以今天特地早點來為他們加油！」小店們落力打氣，亦令附近不少街坊一起駐足加入打氣行列，所以也留步為選手打氣。

不少跑手都對打氣團作出回應，引來更落力的「加油」！

小店融入渣馬盛事 市民共慶展現社區凝聚力

梁生表示有不少朋友都是跑手，亦十分享受渣馬的氣氛，所以已第二年特別帶同女兒來到渣馬為跑手打氣。

「助小店 撐跑手」計劃的加入，不僅讓渣馬更具活力，更將這份活力延伸至社區，讓更多市民參與其中，共同感受這場盛事的激情。小店不再只是賽道旁的風景，而是成為了賽事的一部分，這不僅提升了渣馬的國際影響力，更展現了香港獨特的社區文化和人文精神，讓世界看到了香港的活力與魅力。

第一年參與十公里賽事的Xenris與Dong亦表示渣馬氣氛十分好，來年希望繼續參與。

禪聯本地男子組全馬冠軍的黃尹雋亦指，今年跑到賽道最後一公里，走入銅鑼灣鬧市，沿途打氣的氣氛感覺比之前濃厚，亦聽到有人叫自己的名字打氣，他表示：「沿途有人打氣，其實十分鼓勵到跑手。我也樂見更多香港小店及市民一起為渣馬的跑手打氣，因為越多人一起參與這項體壇盛事，即代表更多人認識馬拉松運動，對推廣這項運動亦有好處。」田徑總會主席關祺表示，今年渣馬共有7.4萬人參與，其中約1.5萬人非本地人士，他希望渣馬能成為吸引外國人到港的盛事，有助推動盛事經濟。