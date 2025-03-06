菠菜好處｜營養價值高抗癌、降血脂！4類人不宜食用恐干擾藥效

大力水手Popeye吃了菠菜之後，瞬間精力充沛、戰鬥力全滿。菠菜真有如何神效？



倫敦大學在2023年針對7萬人所做的研究也顯示，吃較多菠菜者，罹患大腸癌的風險可減少10%，此效益在男性尤其明顯。

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為何菠菜能抗癌？

菠菜含有多種化學物質，屬黃綠色蔬菜，因含有大量β-胡蘿蔔素可防止活性氧功能阻止細胞癌化、分裂和繁殖，可使免疫細胞增強、抑制癌細胞生長。根據台灣癌症基金會衛教資料，諾曼.克林斯基博士指出，吃菠菜可促進T淋巴球生長，增進免疫功能。菠菜為葉酸含量最高的蔬菜，屬中等的鹼性食物，可修復抑癌因子及腫瘤的蔓延，若與維他命B12結合（在胃酸中）修復力更強，所含之維他命E和C亦具有抗氧化作用。

此外，根據美國農業部分析，36毫克胡蘿蔔素中，22毫克是β-胡蘿蔔素，其經肝臟代謝後即為人體維他命A的來源，亦為抗癌的原動力之一。 另一方面，由於菠菜具有豐富的葉綠素及纖維，可以防止細胞內基因損害，維持細胞正常功能，同時促進腸道蠕動及化合作用，使腸胃道內致癌物質隨糞便排出體外，保持腸通暢。

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菠菜抗癌外，還可以降血脂

菠菜不僅是抗癌好的食物，也可以預防其他疾病。日本研究發現，吃菠菜可降低血液中的膽固醇，將多餘的膽固醇在腸內轉換成糞脂醇排出體外，使血管彈性維持良好。此外，菠菜中含有大量的鐵質和微量的錳，可改善及預防貧血，並增加紅血球中血紅素的原料。甚至，菠菜中所含皂素和鉻及類胰島素能刺激胰腺分泌，促進醣類消化，提高食慾，對糖尿病患者幫助良多。

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菠菜吃多會結石？

台灣新泰綜合醫院腎臟科主治醫師陳佑丞曾表示，每100g的菠菜中大約會有510mg的和685mg的草酸，其中，草酸是一種有機酸，會與礦物質鈉或鉀結合的水溶性草酸鈉及草酸鉀，以及與鈣結合形成不可溶的草酸鈣等，人體如果產生結石，有很大的比例是由草酸鈣組成。

然而，值得注意的是，食物中攝取到的草酸，一般會在腸道中與鈣結合，形成不溶解、不被吸收的草酸鈣，進而經由糞便排出，因此，在正常情況下，草酸並不會在腎臟形成結石。

哪些人不適合吃菠菜？

菠菜雖然好處多多，但是它的這些有益健康的營養成分含量非常豐富，對於某些疾病的患者來說可能成為禁忌，以下建議4種人食用時要小心。

- 腎功能不佳者：菠菜每百克含有510毫克鉀，屬於高鉀和高草酸的食物，腎功能不佳者要避免食用或少量攝取，食用前最好先汆燙後再撈起來調味。

- 甲狀腺功能低下者：菠菜中的草酸可能干擾碘的吸收，進而影響甲狀腺功能低下患者的身體狀況。

- 有凝血問題者：菠菜含有大量的維他命K，會促進血液正常凝固功能。但對於正在服用抗凝血劑如Warfarin者來說，攝取太多菠菜可能會降低抗凝血的藥效。

- 需要補充鈣質者：很多人都以為容易有結石的人不宜吃含有高草酸的菠菜，但其實菠菜中的高草酸很容易和含鈣食物結合，形成草酸鈣排掉，反而是老人、孕婦或骨質疏鬆患者等正在補充鈣質的人，要盡量避免菠菜或高草酸的食物與高劑量的鈣質補充一同攝取，以免鈣質被草酸結合而無法補充足夠的鈣。



冬天必吃的四種青菜（按圖）

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菠菜怎麼吃最健康?

- 菠菜豬血（豬潤）湯：菠菜200公克（6兩）、豬血130公克（4兩）或豬潤2兩，先將豬血煮開後再加洗淨的新鮮菠菜煮開起鍋，可補充鐵質及鈣質。

- 清炒菠菜：除一般傳統洗淨下鍋之炒法外，亦可將洗淨的菠菜汆燙過水（川燙不必過久，水中放鹽可保鮮及維他命 ABC），後即放入冷水中，冷卻後擰乾切段，放蒜入油內炒後，先放頭（紅頭部分）、莖炒，在混葉快炒便可起鍋，此法較無澀味，脂溶性β-胡蘿蔔素可保留。

- 涼拌菠菜：將菠菜200公克洗淨，水開後川燙一下擰乾，切段排入盤內放芝麻（部分壓啐，部分保持粒狀）放少許糖及醬油，具防癌及緩解便秘之功效。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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