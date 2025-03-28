懷孕｜葉酸攝取不足影響胎兒發育？4補充要訣要從備孕期開始掌握

根據台灣國健署2019－2023年國民營養健康調查顯示，台灣20－49歲育齡婦女葉酸缺乏比率為10.29％，約每10人就有1人有葉酸缺乏的情形（血清葉酸濃度＜6ng／ml）。



台灣國健署表示，葉酸對於胎兒成長及神經系統發展相當重要，在備孕期間就應多加補充，民眾可透過葉酸攝取4要訣，守護母嬰健康。

葉酸對人體的8大好處（按圖睇清👇👇👇）

+ 12

相關文章：長壽秘訣｜葉酸令長者愈食愈傷身？研究發現：減少攝取更健康！

葉酸攝取不足不只影響胎兒發育 孕媽咪也會受到影響

葉酸可以幫助胎兒神經系統的發育與活化，台灣國健署表示，有外國研究指出懷孕初期若葉酸攝取不足可能會導致胎兒腦及脊髓先天性神經管缺陷，此外孩子可能還會有出生體重過輕的風險。

而且葉酸攝取不足不只會對胎兒造成影響，對懷孕婦女同樣也有健康風險，台灣國健署提到，如果懷孕初期葉酸缺乏，準媽咪也會因此容易有疲倦、情緒低落、貧血、自發性流產、早產等情形。

台灣國健署署長吳昭軍提醒，有懷孕計劃的婦女，在備孕期間應多加注意葉酸的攝取。為了守護孕媽咪和胎兒健康，台灣國健署也提供了14次公費產檢，台灣孕媽咪們若有營養攝取相關問題都可以在產檢時諮詢醫護人員。

相關文章：懷孕｜沒事做就睡覺？甜食要全戒？ 準媽媽別被這8個迷思誤導👇👇👇

+ 18

葉酸應攝取多少？怎麼吃才對？4要訣打下健康基礎

葉酸攝取應從備孕期間開始，台灣國健署提供以下4要訣，幫助準媽咪們攝取充足的葉酸，從孕前開始打下母嬰健康基礎：

1. 平時攝取要充足

建議育齡婦女每日應攝取400微克的葉酸，而備孕中的婦女則建議在孕前1個月至懷孕期間應每日攝取600微克的葉酸，以供母體及胎兒所需。

2. 深綠蔬菜要多吃

菠菜、紅莧菜、通菜等深綠色蔬菜含有豐富的葉酸，建議每日至少需攝取1－2碗深綠色蔬菜。另外像是肝臟、蛋黃、豆類（如：黑豆、黃豆）、番石榴等也是很好的葉酸攝取來源。

3. 高溫烹調要避免

葉酸是水溶性維他命B雜的一種，容易流失於水中，或因高溫而被破壞，所以烹調時建議不要煮太久，或用太高的溫度烹煮，以避免食物中的葉酸流失。

一起了解孕婦安胎時需要注意的事項 （按圖了解👇👇👇）

+ 5

相關文章：孕婦飲食｜內地準媽媽懷胎7月食麻辣燙 腸胃受刺激竟致早產

4. 額外補充要諮詢

雖然葉酸有助於母嬰健康，但並非補充愈多愈好，充足且適量的攝取才是對健康最有益的作法，必要時可洽詢營養師給予飲食評估及建議，若有需要額外補充應經醫療人員評估，在醫師處方指導下，使用孕婦專用的營養補充品。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

