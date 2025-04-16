公院加價 | 檢查唔想等? 一文睇清公營及私家醫院 CT / MRI 收費

醫務衞生局早前公布公營醫院收費改革方案，包括急症室收費兩級制，如被列為一類危殆及二類危急病人，才可獲豁免收費，其餘病人則一律由180元增加至400元；而非緊急放射診斷及病理檢驗服務收費，則由免費改為收費50元至500元不等。專科門診收費亦大幅度上調至250元，收費調整將於2026年1月1日生效，收費上升令市民憂慮醫療負擔會不斷增加。



專科門診收費加幅大增 市民更關注輪候時間

非緊急放射造影服務收費調整，新收費將於2026年1月1日生效。

專科門診收費調整後，首次及覆診收費均增至250元；藥物由每項15元增加至20元，以每4星期為單位計算，不足4星期亦會收取20元。

而平日市民較常需要使用到的非緊急放射造影服務則分三個級別收費，基礎項目免費包括X光檢查；進階項目例如超聲波、乳腺造影等收費250元；高端項目包括電腦掃描（CT)、磁力共振(MRI) 等則需要收費500元。

急症室收費兩級制，如被列為一類危殆及二類危急病人，才可獲豁免收費，其餘病者則一律由180元增加至400元。

公營醫院加價在即 市民應如何自救

醫務衞生局局長盧寵茂指，收費系統制度應該每兩年檢討一次，即未來公營醫院收費將會不斷地作出調整，市民若僅依賴公立服務，長遠醫療開支或許不降反增，而「輪候時間」卻未見減少。

以非緊急MRI為例，過去醫管局曾指出，由 2023至24年度，磁力共振掃描造影(MRI)服務實際使用率高達 87,000人次，輪候時間更長達3年9個月。有市民自嘲「要等一年幾，等得嚟我病情都惡化了」。輪候期太長不但令病情惡化，更可能導致後續治療費用數倍上升；如轉用私家醫院卻能即日預約，爭取治療黃金期，但收費卻不是人人都負擔得起。

醫務衞生局已於2019年4月1日推出自願醫保計劃，目的是為消費者提供有規範的醫療保險產品，令他們更安心購買投保，以在有需要時可選擇使用私營醫療服務，從而減輕公營醫療系統的長遠壓力 。

高端項目包括電腦掃描、磁力共振等則需要收費500元。

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公營醫療費用加價在即，市民如何「自救」🤔 1.用Bowtie 提供嘅優惠碼「HK01」，首年保費4折，每月低至$79^😍 2.限時優惠至2025年4月30日❤️，名額有限，額滿即止 3. 全球保障

（升學、移民、旅行都適用，非中國內地指定醫院名單及美國除外，

精神科治療只限於香港）

自願醫保如何發揮作用?

1. 無需住院亦能保障「訂明診斷成像檢測」

對於常用到的「訂明診斷成像檢測」，例如 CT Scan（電腦掃描）以及MRI Scan（磁力共振掃描），一般醫療保險都指眀必需住院方可獲賠償。

相比之下，自願醫保就更有彈性。只要醫生認為病人基於醫療原因需要進行「訂明診斷成像檢測」，病人便可透過自願醫保進行索償，病人無需住院，便能夠獲得賠償。

2. 長遠經濟賬更划算

公營醫療服務加價後，多次自付費用累積可能接近甚至超過自願醫保的保費。以家庭投保為例，年保費約數千元，即可覆蓋數萬元「訂明診斷成像檢測」費用及後續治療，更免卻長時間輪候；而且透過購買自願醫保，每名受保人可以獲得扣除額，最高可達8,000元，稅務優惠將進一步降低實際成本。

自願醫保保費 X 稅率 = 扣稅金額

( 自願醫保扣稅計算方法 / 公式 )

黃先生是全家收入最高人士，以他作為保單持有人，為自己，太太及兩名子女 （合資格受養人） 購買自願醫保。

私家醫院省卻輪候時間 一文睇清 CT 及 MRI 收費

電子健康紀錄互通系統「醫健通」讓公營與私營醫護機構雙向互通紀錄，透過互通病人資料，系統會為病人建立可攜式的終身健康紀錄，無論是公營或私營的不同醫護機構，也可查閱和使用。

為節省輪候時間，有些病人會到私家醫院進行電腦掃描 (CT) 或 磁力共振( MRI ) ；但在需要接受手術，或者長期跟進病情等情況時，便會轉回到公營醫院。這時，他們在私家醫院或診所進行的檢查結果，便可供公營醫院的醫生直接查閱，無需重覆檢查。

以下是幾間私家醫院的收費詳情。

港九新界私院檢查收費表 （CT/MRI）

港怡醫院

摘錄的 CT、MRI 費用（門診至私家房）涵蓋平片至含顯影劑的服務，最後更新時間為 2024 年 6 月 25 日，資料只供參考，最終報價以各醫院及診所為準。

聖德肋撒醫院（法國醫院）

*摘錄的 CT、MRI 費用（門診至私家房）涵蓋平片至含顯影劑的服務，最後更新時間為 2024 年 6 月 25 日，資料只供參考，最終報價以各醫院及診所為準

中大醫院

*摘錄的 CT、MRI 費用（門診至私家房）涵蓋平片至含顯影劑的服務，最後更新時間為 2024 年 6 月 25 日，資料只供參考，最終報價以各醫院及診所為準

*請留意，入住門診、普通房、半私家房及私家房進行以上檢測，價錢都會不同，而上述價錢只供參考，請向醫院查詢最新及最準確資料。

公營醫療費用減免雖擴大至月入達$45,000的家庭，但門檻較高而且申請流程繁複；相比之下，主動投保一份性價比高的Bowtie Pink自願醫保，就能夠在意外出現時，為受保人提供全面經濟支援。

在社會醫療資源愈加緊絀的當下，「被動等待」不如「主動規劃」。自願醫保不是奢侈品，而是對自己和家人最實際的投資——畢竟，健康從來等不起。

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