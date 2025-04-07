調查：港人生活飲食習慣不達標 抗氧化營養認知不足

「抗衰老」、「抗氧化」等字眼在香港再常見不過，但香港人有沒有真正身體力行對抗衰老？本地調查發現，大多數香港人的生活飲食習慣未能達標。註冊營養師指，不少港人對抗氧化營養素的認知不足，如誤以為鈣屬抗氧化營養素。



調查反映港人生活飲食習慣不理想

英國註冊營養師黃兆章指出，普遍受訪者生活飲食習慣並不理想。

英國註冊營養師黃兆章分析一項本地調查，訪問了400多名30歲以上的港人，探討他們的健康狀況、哈佛大學研究的八個長壽要點，以及對長壽與抗衰老的觀點。調查結果顯示，普遍受訪者生活飲食習慣並不理想，不符合世衞建議及哈佛大學研究提出的健康長壽標準。

調查發現，近六成受訪者沒有恆常運動的習慣，98%受訪者攝取蔬果不足，過半受訪者經常進食紅肉，四成受訪者偶然或經常進食加工食品，而加工食品已被世衞列為「1 級」的致癌物。

選擇合適抗氧化營養素

調查亦顯示港人對抗氧化營養素的認知不足。有三成受訪者有購買抗衰老營養素補充品的習慣。黃兆章表示，受訪者一般能列舉出常見的抗氧化營養素，但不少受訪者誤以為鈣等營養素都可抗衰老。他建議市民在選擇營養補充品前，可先諮詢醫護人員及營養師意見，多了解其特性、功效及自身需要性。

黃兆章亦引述另一國際抗衰老研究，解釋衰老與細胞之間的密切關係。研究團隊綜合全球30萬篇文獻，分析出12個細胞衰老指標，指出衰老與細胞的損傷、功能異常及環境異常息息相關。其中，過量自由基是造成老化的主要成因之一。當體內抗氧化機制無法平衡過多的自由基時，便會導致細胞過度氧化損傷，與衰老及多種老年疾病有關。

黃兆章解說，不同的天然植物含有多種抗氧化營養素，有助對抗細胞的氧化損傷，例如鐵皮石斛花含有蘆丁（Rutin）、野櫻莓豐含矢車菊素半乳糖苷（Cyanidin 3-O-galactoside）、油甘子及紅石榴含有鞣花酸（Ellagic acid）及没食子酸（Gallic acid）、國槐花含有豐富檞皮素（Quercetin）及蘆丁。多項研究指出，此五種天然植萃抗氧化營養素具有抗氧化功效，能減輕氧化壓力，具煥活細胞的功效。

個案分享：Kannie改變生活習慣 逆轉衰老問題

Kannie表示，以健康生活方式抗衰老。

56歲的主持人兼兼職演員Kannie，因工作需要日夜顛倒，加上工作壓力及年齡增長，感到面色欠佳、體力下降，工作效率也大不如前。她曾參考網上資訊，食用多種維他命及NMN等營養補充品，但感到抗衰老的成效不大，並對選擇營養補充品感到困惑。現時通過改變飲食和生活習慣，包括減少食用精製澱粉、改善早睡早起的生活習慣及做運動，並攝取合適的抗氧化營養素，以健康生活方式抗衰老。