慢阻肺病可致命 決心戒煙配合治療助控病情

吸煙不但可導致肺癌，更可誘發慢性阻塞性肺病（慢阻肺病），病情嚴重更可致命。有呼吸系統科專科醫生指出，吸煙是慢阻肺病的主要成因，並呼籲煙民應立即戒煙，是預防及治療慢阻肺病的最關鍵第一步；而患者應遵循醫囑定時用藥及進行適量運動，以穩控病情。



吸煙禍害全身

呼吸系統科專科林冰醫生指出，煙草內含有四至五千種化學物質，長期吸入可導致肺部及氣管發炎，並且增加患上慢阻肺病的風險；而煙草當中更含有約八十種致癌物質，並導致一成半的煙民患有肺癌。此外，吸煙除了影響肺部健康，更會禍害全身，增加煙民患上心臟病、胃癌、血癌等風險。

漠視徵狀 延誤診治

慢阻肺病的常見徵狀，主要可分類為慢性氣管炎及肺氣腫所致，慢性氣管炎可導致患者出現咳嗽及大量痰液；而肺氣腫則可引致患者出現氣喘。

此外，慢阻肺病亦可按患者的肺功能分為四期，初期病徵容易被人忽略，更有不少患者誤以為是吸煙、年齡增長引致身體機能退化等因素，而漠視疾病的嚴重性，「大多患者都是病徵變得明顯，甚至影響日常生活才求醫，確診時病情已屬第三期。」隨著病情惡化，慢阻肺病會令患者的肺功能逐漸減弱，病情嚴重時更可危及性命。

多方評估診斷病情

林醫生提醒，慢阻肺病的病徵與其他疾病相似，如哮喘、間質性肺炎，亦會導致患者出現氣喘及咳嗽徵狀。因此，醫生在診斷時，不但會了解患者的徵狀及吸煙情況，更會分析患者咳嗽的特性及頻密程度等，再配合檢查作進一步診斷。例如，醫生會為患者安排肺功能測試，以深入了解慢阻肺病的病情，有需要時，患者亦需要進行肺部電腦掃描，來評估肺氣腫的情況。

立即戒煙積極治療

林醫生指出，戒煙是慢阻肺病最有效的治療方法。如患者的肺功能欠佳或受徵狀困擾，醫生便會為患者處方吸入式藥物作為主要治療方案，「吸入式藥物可直達氣管並發揮藥效，亦不如口服藥物般行走全身，有助減低出現全身性副作用的機會。」而醫生亦會按照患者的病情來處方相應藥物，如長期吸煙、氣管縮窄的患者，便需要使用氣管舒張劑；而氣管發炎的患者，則需要使用類固醇。

此外，醫生更會評估患者的吸藥能力，為患者選擇合適的吸入器以正確吸入藥物。常見的吸入器包括壓縮式、乾粉劑及輕霧式；壓縮式吸入器需要患者有較高的手口協調能力；而乾粉劑需要患者用力吸入藥物；輕霧式吸入器，患者只需用嘴唇含着吸咀，按下劑量則可釋出藥物。林醫生並提醒，為避免病情惡化，患者應遵循醫囑定時及正確用藥，更要做適量運動，可有助維持心肺功能及身體肌肉量，有助穩控病情。

林冰醫生最後提醒，不同治療方案都各有其成效、副作用及風險，患者應與主診醫生商討，選擇最適合自己的治療方案。