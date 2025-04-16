醫心直說｜癌症治療會傷「心」？心臟科醫生講解必做關鍵檢查

「醫生，我有心臟問題還能做化療嗎？」許多心臟病患者在面對癌症時都有這個擔憂。好消息是，現代醫學的進步已能兼顧心臟健康和癌症治療！想知道如何做到？《醫心直說》邀請心臟科專科醫生盧家業醫生，為您講解重要的評估指標，讓你安心接受治療！

攝影：周令知



問題一：如果癌症患者有心臟健康問題，有甚麼需要特別注意？癌症的治療又會對心臟帶來甚麼影響？

盧家業醫生：癌症患者需要進行的癌症治療，無論是從前的化療或者現在的做標靶治療，甚或電療都有機會會影響我們的心臟功能。所以如果在進行化療或標靶治療之前，我們大多都會建議患者去檢查自己的心臟有沒有問題。尤其是進行化療或者標靶治療，長期服用癌症藥物，好大機會影響患者心臟的射血指數功能，所以我們很多時都會建議患者先做一些心臟檢查，然後才開始相關的治療。

心臟科專科醫生盧家業醫生指化療、標靶治療等癌症療法皆有機率會影響心臟功能，所以在接受抗癌治療前，應先作心臟病風險評估。

問題二：如果癌症患者在檢查後，發現心臟出現了問題，是否應該繼續癌症治療？

盧家業醫生：心臟病的人士如果有癌症，我們會建議他做一個心臟的超聲波檢查，而這個檢查最重要看兩個指數，一個叫LVEF（left ventricle ejection fraction），另一個叫GLS（global longitudinal strain），這兩個指數都是用作評估患者的心臟功能。

而我覺得很重要的訊息是，現在的癌症治療，無論是化療或者標靶治療，皆比以往更安全，對心臟病患者的影響更少。所以癌症患者即使擁有心臟問題，亦不用放棄癌症治療，心臟方面的問題，可以交給心臟科醫生處理，定期進行評估。如果發現患者真的出現問題的話，醫生亦有藥物可以幫助患者維持心臟功能。

（資料由客戶提供）

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。