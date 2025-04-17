蟹足腫困擾患者生活 聯合手術電療降低復發率

我們會為了日常儀容整潔而擠壓暗瘡，或者為了造型而穿耳洞，但這些微小疤痕卻可能形成蟹足腫，反過來破壞外觀。單單用手術切除的話，新傷口可能再生，復發率更高達80%至100%。為此，近年可以透過聯合治療，以手術結合電療，將蟹足腫復發率則可降至10%以下。



臨床腫瘤科專科吳雲英醫生解釋指，蟹足腫是一種異常增生的疤痕組織，常因皮膚受傷後纖維母細胞過度活躍而形成，導致疤痕超出原本範圍並逐漸擴大。患者可能感到痕癢、疼痛、灼熱感，甚至反覆發炎，尤其是位於外露部位或關節處時，會影響外觀和活動能力。她續指，任何皮膚創傷，如穿耳洞、生暗瘡、剃鬚刮傷或手術切口，均可能誘發蟹足腫。其形成原因尚不明確，相信與纖維母細胞過度活躍或遺傳因素有關。

吳雲英醫生指，有患者的耳朵處生長蟹足腫疤痕，影響其外觀而且佩戴眼鏡的情況。

有患者早前因接受開胸手術後，引致胸前有蟹足腫疤痕，由於疤痕引起痕癢、痛楚且繃緊的感覺，患者直言有時難以呼吸，這些嚴重症狀困擾多年。另外，亦有患者的耳朵處生長蟹足腫疤痕，影響其外觀而且佩戴眼鏡的情況。

傳統治療復發率高

整形外科專科劉肇基醫生指出，傳統治療方法如矽膠貼片、冷凍治療或類固醇注射，雖能緩解症狀，但存在明顯局限。例如類固醇可能導致皮膚變薄或色素沉澱；冷凍治療很大機會引起潰瘍、水泡；單純手術切除的復發率更高達80%至100%。

聯合治療減復發率

手術切除結合放射治療是治療蟹足腫的新趨勢，優勢在於治療時間短（約四天）而且復發率低，為長期受蟹足腫困擾的患者提供了更徹底的解決方法。劉醫生指，蟹足腫因只牽涉皮膚，所以一般不會影響深層的組織。手術切除旨在完全切除增生的纖維化組織，達致美觀的輪廓。如割除的位置寬闊，便需要借助整形外科技術，例如局部皮瓣重建；基本上手術切除後都需要進行放射治療。

劉肇基醫生指出，傳統治療蟹足腫雖能緩解症狀，但存在明顯局限。

聯合治療需於手術後24小時內開始放射療程，通常每日進行10分鐘淺層X光照射，連續3至4天。為保護周邊組織，醫生會量身訂製鉛片遮罩。吳醫生解釋，此療法輻射劑量極低，短期可能出現輕微皮膚泛紅，類似被太陽灼傷的反應，長期僅有局部色素變化，電療範圍一般較正常皮膚深色，可以使用美白或防曬產品減低膚色的改變。雖然電療屬於輻射，但由於劑量很低，所以在成人蟹足腫治療歷史數據顯示，並不會導致增加患癌的機會。

劉醫生分析2020至2025年間團隊的聯合治療研究，結果顯示96%的患者對功能改善表示滿意或非常滿意，70%對外觀改善感到滿意或非常滿意，復發率只有少於5%，而且症狀輕微。