白蝕症非無藥可醫　及早確診免錯過治療黃金期

白蝕症是一種慢性皮膚病,估計影響全港約70,000人。不過,有近六成患者誤以為白蝕症無法治療¹,更有不少人因而放棄治療。皮膚及性病科專科醫生陳俊彥醫生提醒,白蝕症非無藥可醫,建議如身上發現不尋常的白斑,應及早求診,以免耽誤治療黃金期。



白蝕症患者因身體的免疫系統錯誤攻擊黑色素細胞,導致皮膚出現不規則的白斑²。然而,有研究發現,超過四成患者初期被診斷為其他皮膚病,平均需要2.4年才能確診¹。陳俊彥醫生表示:「白蝕症的表徵與很多皮膚病如汗斑及白色糠疹相似,如病人掉以輕心,沒有盡早求醫或接受詳細的檢查,有機會誤以為是其他皮膚病而延誤治療。」

目前皮膚科專科醫生多會以「伍氏燈」(Wood's lamp)輔助診斷,在紫外線下,白蝕症的斑塊會呈現亮白色螢光,與其他皮膚病有所不同。陳俊彥醫生指出,白蝕症的初期一年為黃金治療時間,若盡早確診有助控制病情,避免進一步擴散。

與此同時,有約57%患者以為白蝕症無法治療¹,44.6%的患者更放棄尋找有效的治療方法¹。陳俊彥醫生說:「過去治療白蝕症的方法有限,部份治療效果並不顯著,因此不少人都以為白蝕症無藥可醫而感失望,但事實上,近年治療白蝕症的新技術已大有進步。」

皮膚及性病科專科醫生陳俊彥醫生指,由於白蝕症影響外表,令不少患人的自信心及社交大受影響,甚至情緒受到嚴重困擾。他建議如身上發現不尋常的白斑,應及早求診,以免耽誤治療黃金期。

JAK抑製劑帶來治療新希望

現時治療白蝕症的主流方法包括:紫外線光學治療、外塗類固醇類藥物及口服類固醇等,而近年就新引進了靶向性治療,如非類固醇外塗JAK抑製劑。

其中,非類固醇外塗JAK抑製劑-蘆可替尼乳膏便是美國食品藥物管理局(FDA) 批准的處方藥膏用於12歲以上非節段型白蝕患者作局部治療,今年亦已正式引入香港³'⁴。陳俊彥醫生解釋,乳膏透過阻截自體免疫系統錯誤地攻擊黑色素細胞,從而讓黑色素細胞重新活躍,讓患者白斑位置可逐漸轉回正常膚色。

他引述國際研究,證實該乳膏在整體治療效果能為病人帶來新的希望,約30%患者治療24周後,臉部非分節型白斑指數(F-VASI)改善率高達 75%以上,一半患者改善率達到至少50%,如治療達52周,更有超過一半人的改善率達 75%以上³。

老師抑鬱提早退休

陳俊彥醫生分享其中一個病例,一名六十歲的女教師自五十二歲開始發病,面部、四肢及身體多個部位都出現白斑,唯嘗試過多種治療均未有顯著改善,令患者感壓力,開始出現睡眠不足及焦慮的癥狀,最後更確診抑鬱症,決定提早退休。她及後轉用外塗JAK抑製劑-蘆可替尼乳膏,四個星期身體上的白斑情況已逐漸改善,八星期臉部和四肢上的白斑亦有好轉。同時,其抑鬱症及睡眠質素均有所改善。令她重拾信心恢復社交,並擔任起代課老師的工作。

陳俊彥醫生表示,雖然白蝕症不具傳染性,亦不會造成直接生命威脅,但由於影響外表,令不少患人的自信心及社交大受影響,甚至患上嚴重的情緒病,有人更因而萌生輕生念頭。因此,絕不能掉以輕心。他呼籲,如發現身上出現不尋常的白斑,應及早求診,以免耽誤治療黃金期。

