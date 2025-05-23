白蝕症非無藥可醫　及早確診免錯過治療黃金期

白蝕症是一種慢性皮膚病，估計影響全港約70,000人。不過，有近六成患者誤以為白蝕症無法治療¹，更有不少人因而放棄治療。皮膚及性病科專科醫生陳俊彥醫生提醒，白蝕症非無藥可醫，建議如身上發現不尋常的白斑，應及早求診，以免耽誤治療黃金期。



白蝕症患者因身體的免疫系統錯誤攻擊黑色素細胞，導致皮膚出現不規則的白斑²。然而，有研究發現，超過四成患者初期被診斷為其他皮膚病，平均需要2.4年才能確診¹。陳俊彥醫生表示：「白蝕症的表徵與很多皮膚病如汗斑及白色糠疹相似，如病人掉以輕心，沒有盡早求醫或接受詳細的檢查，有機會誤以為是其他皮膚病而延誤治療。」

目前皮膚科專科醫生多會以「伍氏燈」（Wood's lamp）輔助診斷，在紫外線下，白蝕症的斑塊會呈現亮白色螢光，與其他皮膚病有所不同。陳俊彥醫生指出，白蝕症的初期一年為黃金治療時間，若盡早確診有助控制病情，避免進一步擴散。

與此同時，有約57%患者以為白蝕症無法治療¹，44.6%的患者更放棄尋找有效的治療方法¹。陳俊彥醫生說：「過去治療白蝕症的方法有限，部份治療效果並不顯著，因此不少人都以為白蝕症無藥可醫而感失望，但事實上，近年治療白蝕症的新技術已大有進步。」

皮膚及性病科專科醫生陳俊彥醫生指，由於白蝕症影響外表，令不少患人的自信心及社交大受影響，甚至情緒受到嚴重困擾。他建議如身上發現不尋常的白斑，應及早求診，以免耽誤治療黃金期。

JAK抑製劑帶來治療新希望

現時治療白蝕症的主流方法包括：紫外線光學治療、外塗類固醇類藥物及口服類固醇等，而近年就新引進了靶向性治療，如非類固醇外塗JAK抑製劑。

其中，非類固醇外塗JAK抑製劑-蘆可替尼乳膏便是美國食品藥物管理局（FDA） 批准的處方藥膏用於12歲以上非節段型白蝕患者作局部治療，今年亦已正式引入香港³'⁴。陳俊彥醫生解釋，乳膏透過阻截自體免疫系統錯誤地攻擊黑色素細胞，從而讓黑色素細胞重新活躍，讓患者白斑位置可逐漸轉回正常膚色。

他引述國際研究，證實該乳膏在整體治療效果能為病人帶來新的希望，約30%患者治療24周後，臉部非分節型白斑指數（F-VASI）改善率高達 75%以上，一半患者改善率達到至少50%，如治療達52周，更有超過一半人的改善率達 75%以上³。

老師抑鬱提早退休

陳俊彥醫生分享其中一個病例，一名六十歲的女教師自五十二歲開始發病，面部、四肢及身體多個部位都出現白斑，唯嘗試過多種治療均未有顯著改善，令患者感壓力，開始出現睡眠不足及焦慮的癥狀，最後更確診抑鬱症，決定提早退休。她及後轉用外塗JAK抑製劑-蘆可替尼乳膏，四個星期身體上的白斑情況已逐漸改善，八星期臉部和四肢上的白斑亦有好轉。同時，其抑鬱症及睡眠質素均有所改善。令她重拾信心恢復社交，並擔任起代課老師的工作。

陳俊彥醫生表示，雖然白蝕症不具傳染性，亦不會造成直接生命威脅，但由於影響外表，令不少患人的自信心及社交大受影響，甚至患上嚴重的情緒病，有人更因而萌生輕生念頭。因此，絕不能掉以輕心。他呼籲，如發現身上出現不尋常的白斑，應及早求診，以免耽誤治療黃金期。

¹ Hamzavi, I. H., Bibeau, K., Grimes, P., Harris, J. E., van Geel, N., Parsad, D., Tulpule, M., Gardner, J., Valle, Y., Tlhong Matewa, G., LaFiura, C., Ren, H., & Ezzedine, K. (2023). Exploring the natural and treatment history of vitiligo: perceptions of patients and healthcare professionals from the global VALIANT study. The British journal of dermatology, 189(5), 569–577.

² Chang WL, Lee WR, Kuo YC, Huang YH. Vitiligo: An Autoimmune Skin Disease and its Immunomodulatory Therapeutic Intervention. Front Cell Dev Biol. 2021 Dec 14;9:797026.

³ Rosmarin D, Passeron T, Pandya AG, et al. Two Phase 3, Randomized, Controlled Trials of Ruxolitinib Cream for Vitiligo. N Engl J Med. 2022 Oct 20;387(16):1445-1455.

⁴ Tavoletti G, Avallone G, Conforti C, Roccuzzo G, et al. Topical ruxolitinib: A new treatment for vitiligo. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023 Nov;37(11):2222-2230.