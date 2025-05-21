放屁｜一天放幾次屁屬正常？要留意特殊氣味　奇臭無比可能是腸炎

健康人每天都要有不等次數的放屁現象，腸道裡細菌分解殘留食物後產生的氮、硫化氫、氨等廢氣主要都靠放屁排出體外，這對人體是有好處的，也是人體自我調節的一個法寶。而屁的多寡與氣味也與健康息息相關，它的變化可能是健康的警訊。



一天放幾次屁是正常？

「腸氣」的俗稱就是我們個個為之掩鼻的「屁」，它是經由肛門排出體外的一種人體廢氣。放屁是一種正常的生理反應，每個人每天平均要放屁多達14次，排出的氣體達到600到700毫升。而屁的多寡、氣味，都是與我們健康狀態、飲食和消化功能息息相關的，透過放屁，能夠了解腸胃的情況。

7種不同放屁氣味可能暗藏疾病警號（按圖了解👇👇👇）

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放屁次數變多？

頻頻放屁的原因其實不少，最常見的是因為吃了太多「產氣食物」或是屁變多也和我們吃飯太快、吞入太多空氣，或者喝了帶氣的飲料和酒類等有關，但也有可能是藥物影響或是疾病問題。

1. 服用抗生素類的藥物

因為抗生素類藥物的作用是殺死腸道內的細菌，好細菌和壞細菌都殺，容易導致腸道菌群的平衡紊亂，多餘氣體產生，甚至出現腸道積氣。

2. 消化系統疾病

胃炎、胃潰瘍、慢性膽囊炎、慢性胰腺炎等患者以及消化酶分泌減少的老年人，消化能力弱，一下子吃多了，食物消化不充分，進入大腸後會產生較多氣體。此外，便秘患者的大便滯留腸道，被細菌過度分解也會產氣增多。

3. 吃了容易產氣的食物

腸道裡的細菌特別喜歡含有多聚醣化合物的食物，有些食物糖分多，又不好消化，細菌最喜歡抓住它們不放，強行產屁。比如，白蘿蔔、番薯、薯仔、山藥、芋頭、豆製品、麥麩、燕麥等，在大腸被消化分解時大多會產氣，但大米不會產氣，是唯一的例外。

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特殊氣味的屁要留意！

一、放屁是腥臭味：可能是腸癌、消化道出血

腥臭味的屁可能暗示著你的消化道出血，這些血液積滯在胃腸道中，胃酸及腸道細菌把血液分解，有時候排出的大便會像柏油般。此外，腸道有惡性腫瘤時，屁也會帶有腥臭味。

如果屁突然出現了特別的臭味，而且持續2–4週，就需要高度警惕，最好去趟醫院檢查一下。

二、放屁奇臭無比：可能是腸炎

大蔥、洋蔥、韭菜這些食物味道重，又不是很好消化，吃了會讓人體放的屁又多又臭。但是，如果你的屁突然奇臭無比，而且最近沒有進食大蒜、洋蔥、韭菜等含有刺激性氣味的食物，也沒有攝入過多的肉食，就要小心了！因為此類現象可能是一些腸道炎症或者胃腸功能障礙引起的。

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三、放屁是臭雞蛋味：可能是飲食太油膩或吃太多肉

吃得較油膩或者吃肉多，容易出現臭雞蛋味的屁。因為腸道發酵等動物性食品以後，會產生吲哚和硫化氫，它們不僅有惡臭氣味，而且有毒。遇到這種情況，就要大幅減少動物性食品的攝入，增加五穀雜糧和蔬菜的攝入。當進入結腸的五穀雜糧、蔬菜和肉食的比例合理時，腸道菌的發酵活動就不會產生有毒氣體了。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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