關注世界思覺失調日 長效針劑助患者控制病情 減低復發改善生活

思覺失調是一種精神疾病，影響思想、感知和行為，如果病情反覆發作，更會嚴重影響患者的腦部認知功能，增加患者對藥物治療的抗藥性。5月24日是世界思覺失調日，有專科醫生及病人組織期望能藉此提升社會大眾對思覺失調的認知，及早透過最有效的藥物控制病情。



精神科專科麥棨諾醫生指出，思覺失調除了引起幻覺、妄想、思維混亂等正性症狀外，也會導致意志減退、失去動力、情感缺乏、社交退縮等負性症狀，更甚者會出現注意力、記憶力、執行功能等認知障礙。此外，他們也較易出現物質濫用、共病焦慮抑鬱等問題，嚴重影響生活質素。可惜，目前社會大眾對思覺失調仍存在不少誤解，導致患者面臨嚴重的污名和歧視。麥醫生舉例說，很多人認為思覺失調就等同於多重人格，或以為思覺失調患者必定有暴力傾向，甚至誤以為這是不治之症。這些都是不符事實的想法。

忽視病情可增加5.7倍機會復發

麥棨諾醫生強調，思覺失調如不及早診斷和治療，隨著發作次數增加，患者的腦功能損害會日益嚴重，病情更趨難控。研究顯示，未有依從用藥的人士復發風險度較依從治療者高出5.7倍，但臨床上僅約半數患者能夠堅持治療，建議患者要積極採取措施，提高用藥依從性，降低復發率。

「隨著醫學進步，新一代的長效針劑藥物推出，大大改善了療效和耐受性。研究顯示，長效針劑可將患者的再入院風險降低50-65%，是預防復發的重要手段。」麥醫生又引述一項針對每月注射一次長效針劑藥物及6種常用口服抗精神病藥、為期24個月的國際研究為例，結果顯示，與口服藥相比，長效針劑將復發時間平均延長超過7個月，其復發率約為14.8%，顯著低於口服抗精神病藥組的20.9%水平。

麥棨諾醫生強調，使用針劑藥物並不代表病情嚴重，長效針劑只是將口服藥物轉化成針劑形式，透過緩釋型藥理機制，有助於藥物濃度長期在體內保持穩定水平，減少因口服藥物做成的不便，及提升用藥依從性，並能準確肯定患者有接受持續接受治療，使病情穏定，減少住院問題，提高患者的生活品質及避免污名化。

持續用藥可增加病識感

51歲的Shirley，自25歲開始便確診患有思覺失調，發病時會出現幻覺及妄想，單純望著文字都會有不同的聯想，會經常覺得其他人或電視機劇情的內容都在談論自己，不能正確地分析眼前所發生的事是真實還是虛構的世界。過去一直無法接受自己患病，經常自行停藥，結果病情反覆並經常入院。及後，醫生處方新的長效針劑作治療方案，Shirley 覺得副作用較少，而且用藥期間，藥物能真正幫助控制徵狀 減少妄想幻覺，讓她更容易察覺自己的病況，不會因而忘記服藥。

康和互助社聯會中心主任鄒長順希望藉著5月24日是世界思覺失調日，提高社會大眾對這種精神疾病的認識。他期望政府必須在政策、教育、醫療、社福、就業等層面共同努力，加強資源投放，完善服務體系。「藥物治療和心理社會康復服務必須相輔相成，讓更多患者獲得適切和持續的支援。同時，我們也要積極消除社會污名，以同理和尊重的態度去對待思覺失調群體，讓他們真正融入社區，過有尊嚴和意義的生活。」

鄒長順亦補充，康復是一個漫長的過程，呼籲患者即使復發，也不要灰心，要相信只要堅持治療，總有康復的一天。作為照顧者，也要懂得關顧自己的身心需要，適時尋求休息，建立界線，保留個人空間。