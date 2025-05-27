防產後抑鬱變悲劇：注意6大警號 及早識別

最近上映的電影《虎毒不》，講述了一位新手媽媽在育兒壓力和丈夫參與度低的情況下，出現產後抑鬱症。嚴重的產後抑鬱症可能會導致媽媽傷害自己、嬰兒甚至家人。因此，必須留意產後媽媽的情緒變化，有需要時應及早尋求協助，以免造成悲劇。



精神科專科醫生何雅莉指出，部分媽媽可能在產後三至五天會出現屬於產後早期的情緒變化，徵狀包括情緒不穩定、情緒低落、易哭等等，但一般都會於幾天內自行緩解。「當產後情緒愈來愈差，到了產後多個星期情況仍然持續，就有可能患上產後抑鬱。如沒有及早接受治療，病情或會愈來愈嚴重。」

另外，社會和經濟環境的變化，使產後抑鬱的高危因素變得更複雜。「媽媽如果有抑鬱的家族病史或本身有情緒問題，缺乏生育計劃（例如未婚、年輕），在懷孕期間工作、婆媳關係或婚姻關係出現改變，或生產過程中出現問題（例如難產、生產時失血過多），以及產後缺乏支援、嬰兒健康狀況不如預期等，都有可能增加產後抑鬱症的風險。另一個重要成因是生育後身體荷爾蒙的改變，也可能導致產後抑鬱症。」何醫生表示。

她提醒，預防產後抑鬱症首要做好生育計劃，包括與丈夫及雙方家人溝通，安排好產後的分工和支援，其次則是留意媽媽的精神狀況，例如出現以下6大警號，建議不要猶疑，盡快諮詢專業人士。這些警號出現時，可能會發生傷害嬰兒或自己的不幸事件 :

1. 持續性的低落情緒（如經常感到不開心、哭泣、疲憊不堪、缺乏活力）



2. 自責內疚、過份焦慮，甚至失眠、食欲不振



3. 精神恍惚、難以集中精神及作出決定



4. 對孩子也失去興趣，以及覺得無助



5. 出現幻覺、妄想，甚至覺得有人會傷害嬰兒



6. 甚至討厭嬰兒， 認為生育帶來不幸，嚴重的會有殺嬰或自殺等念頭



及早接受治療才是對嬰兒及自己的最佳方法，產後抑鬱症的治療主要分為行為治療和藥物治療兩大方向。「行為治療協助患者監察自己的情緒，改善負面思想及消極行為模式，包括調適病人的思維，鼓勵他們以積極態度面對產後的不同變化。在日常的育兒流程中，我們也建議其他家人主動提供協助。這樣的安排不僅能減輕媽媽的壓力，還能促進夫妻之間的感情，讓家庭生活更加和諧。夫妻之間的支持和理解對於媽媽的心理健康至關重要，能夠幫助她更好地適應產後的生活變化。」何醫生說。

在藥物治療方面，主要是使用抗抑鬱和抗焦慮的藥物，幫助媽媽穩定情緒。情緒的改善對於照顧嬰兒和維持家庭關係都有很大的幫助。何醫生分享了一個案例：

「曾經有一位年近35歲女士，生育後情緒一直不穩定，上班期間更會無緣無故哭泣。家人見狀擔憂，立即安排她見精神科醫生。問診後得知她在生育前已出現緊張和焦慮等情緒問題，嬰兒出生後她的情緒更明顯地轉差，不但情緒變得暴躁、胃口變差、睡眠質素欠佳，而且思想變得很負面，甚至影響與丈夫的關係。而且男家重男輕女的觀念，令她在生出女嬰後飽受奶奶言語上揶揄和冷嘲熱諷，導致她的情緒更差。期後她被診斷為產後抑鬱症，在處方抗抑鬱藥後，她情緒逐漸穩定，讓抑鬱症得以控制。不久後她更懷有第二胎，這次她沒有第一胎的產前焦慮，而且服食抗抑鬱藥的經驗，讓她明白即使產後再出現情緒問題，藥物都能有效改善自己的情況，因此她並不太擔心。最終嬰兒順利出生，現在已5個月大，而她的情緒也沒有出現問題。」