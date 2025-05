香港女士健康檢查週｜ 鼓勵女性重視子宮頸健康 定期進行健康檢查

「女士健康檢查週」(Women’s Checkup Week, WCW) 是一項由羅氏診斷聯同非牟利組織、各界企業夥伴和醫療機構在亞太地區推行的關注子宮頸健康計劃。這項女性自我關愛計劃已於香港、菲律賓、馬來西亞、新加坡率先同步推行,並將於年內在泰國及印尼展開,獲得各地廣泛報導及各界認可。

此項計劃以「#MakeTheMostImportantDate」為主題,在各地舉辦多元化的公眾健康教育活動丶企業工作坊及免費社區篩查。計劃旨在提升公眾對人類乳頭瘤病毒(HPV)與子宮頸癌的關注。同時,計劃鼓勵適齡女性重視子宮頸健康,定期進行適切的健康檢查。

今年香港地區的「香港女士健康檢查週」活動於5月正式啟動。羅氏診斷(香港)有限公司於5月23日舉行了企業領袖午間座談會,邀請來自約二十家機構的人力資源及企業傳訊代表,了解香港女性在工作以及自我健康管理上的壓力。

早前一項大型亞太區女性健康調查¹,揭示了香港職場女性因「對子宮頸癌存有誤解」及「工作太忙」等原因未接受 HPV 篩查。研究指8成女性都會在50歲前感染過HPV。² 子宮頸癌是最可預防的癌症之一³,但仍有不少女性未曾接受子宮頸篩查。¹ 通過三年一次篩查,可以顯著降低子宮頸癌及其他 癌症的發病風險。⁴

調查¹於2024年進行,在全球八個國家及地區,包括香港丶印度丶日本丶新加坡丶韓國丶台灣丶泰國丶越南,訪問了約3500名25歲至50歲女性,當中包括訪問了362位香港女性。結果顯示,61%香港女性從未曾接受子宮頸篩查,不足4成受訪者對子宮頸篩查(柏氏抹片/HPV檢測)有所了解。而不願接受篩查的主要原因,包括工作太忙(17%)丶認為自己「無事嘅」(18%)丶怕痛(34%)。

合共超過六成的香港婦女從未進行任何子宮頸檢查,主要原因如下¹:

多於三分之一女性表示「怕痛」;

近兩成認為「無事嘅」;

近兩成表示「工作太忙」。

這些數據反映了不少香港女性因誤解或恐懼而錯失及早診斷,需要各界需聯合加強健康教育,提醒女性重視子宮頸篩查,並積極關注自身健康。

座談會邀請了香港中文大學婦產科學系名譽臨床副教授李灝思醫生講解普遍人對於子宮頸癌誤解,正確預防方法,以及介紹除了傳統柏氏抹片外,現時有哪些創新篩查方法,例如提供自我採檢方式的HPV DNA檢測,協助減輕部分女士對檢查時感到尷尬或怕痛等憂慮。

從企業文化的角度來看,僱員的身心健康正逐漸成為企業關注的重點。羅氏診斷(香港)有限公司總經理羅子賢先生分享道,關注員工健康對於企業的長遠發展亦大有裨益,是落實環境、社會、公司治理(ESG) 和 聯合國可持續發展目標(SDGs) 的重要一環。羅氏一直致力於提升員工福祉,尤其在女性健康方面,公司為員工提供健康檢查及HPV DNA檢測計劃,確保員工能受惠於最新的醫療科技,守護自身健康。同時,推動健康至上的企業文化,能有效提升員工的歸屬感和企業的競爭力。

是次午間座談會旨在促進跨界別交流與合作,聯合企業力量,推動女性關注子宮頸健康。有其他在場參與座談會的企業化表表示,在了解女性健康及子宮頸癌預防的資訊後,希望將這些實用知識傳遞給員工,亦會考慮自發為女性員工舉辦 HPV 篩查日,例如安排醫護人員到辦公室為員工提供適切的健康檢查,即場指導自我採樣方法及收集檢測樣本,方便員工參與篩查。

