華仁坊｜春季排毒祛濕　喚醒身體活力

春天是萬物復甦的時節，人體新陳代謝隨之活躍。然而，冬季累積的毒素與濕氣可能導致身體沉重、疲倦、皮膚暗沉，甚至免疫力下降。華仁坊推出的「排毒祛濕療程」，結合傳統中醫智慧與現代科技，助你清除體內廢物，促進氣血暢通，重拾健康與活力！



為什麼春季需要排毒祛濕？

春季氣候潮濕多變，體內濕氣容易積聚，影響身心健康。尤其在香港這樣高濕度的城市，濕氣問題更為普遍，無論是久坐辦公室的上班族、經常外食的年輕人，還是忙於家務的家庭主婦，都可能因濕氣困擾而感到不適。

▼▼▼即睇排毒祛濕五大好處▼▼▼

1. 促進新陳代謝 清除毒素

冬季氣溫低，許多人減少戶外活動，加上節日聚餐時偏好高油、高糖的食物，導致代謝廢物在體內堆積。這些毒素可能引發腹脹、便秘或身體沉重感。排毒祛濕能通過刺激經絡，加速毒素排出，讓身體恢復輕盈，特別適合長期久坐或飲食不規律的都市人。

2. 改善濕氣困擾 緩解疲勞

春季濕氣重，容易導致頭暈、四肢酸重、消化不良，甚至早晨起床時感到全身乏力。對於經常使用冷氣的上班族或愛吃生冷食物的人來說，濕氣問題尤為明顯。排毒祛濕能有效改善水腫、緩解疲倦感，讓你重拾活力，應對繁忙的工作與生活。

3. 增強免疫力 預防疾病

春季氣溫變化大，容易誘發過敏、感冒或呼吸道不適，尤其對免疫力較弱的長者或兒童影響更大。排毒祛濕有助調節身體陰陽平衡，強化免疫系統，減少季節性疾病的發生。

4. 提升皮膚光澤

體內毒素與濕氣過多可能導致痘痘、濕疹、皮膚暗沉或油脂分泌過旺，尤其影響愛美的年輕女性或長期熬夜的學生族群。排毒祛濕能促進血液循環，改善膚質，讓皮膚更透亮細膩，減少炎症反應。

5. 改善精神狀態

中醫有云「濕重則睏」，濕氣過重常令人感到頭腦昏沉、注意力不集中，甚至影響情緒穩定。這對需要高效工作的專業人士或準備考試的學生來說尤為困擾。春季祛濕能清除體內「濕濁」，令思緒保持清晰、精神抖擻，輕鬆應對日常挑戰。

排毒祛濕療程特色

華仁坊的「排毒祛濕療程」由註冊中醫師主理，根據客人體質進行專業健康評估。療程採用「創新經絡刮痧儀」，以無痛方式促進血液循環，將溫熱能量滲透肌底，達到傳統刮痧效果。

療程後，中醫師會根據刮痧後皮膚顏色，詳細分析你的健康狀況：

深紅色▶提示體內濕熱問題，需調理飲食與作息。

紫紅色▶顯示瘀熱濕重，常伴隨肌肉痠痛或僵硬。

紫黑色▶反映氣血瘀滯，可能有長期痛症，需進一步治療。

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（資料及相片由客戶提供）