【副甲狀腺瘤】良性但不善良 可致血鈣過高週身病痛

人體有甲狀腺，也有副甲狀腺，但兩者的功能沒有太大關係。外科專科醫生陳永康指出，副甲狀腺主要作用是透過腦部與各個器官協調，以控制血液的鈣質平衡，以免血鈣失衡引發全身多種病痛。



「為什麼叫『副甲狀腺』呢？其實是因為它的位置與甲狀腺非常接近。」陳醫生說，「副甲狀腺一般是四顆像黃豆般大（5mm）的腺體，藏於頸部甲狀腺的後面，左右各兩顆，也有些人的副甲狀腺會藏在胸腺或胸腔周圍等其他位置。」

人體內的鈣質，有99%是存在於骨骼中，對骨骼的發育及維持骨質強度非常重要；另外1%的鈣質則分佈在細胞外的液體（包括血液）和軟組織中。但千萬不要小看這1%的鈣，它在神經傳導及肌肉收縮方面也扮演著關鍵的角色，所以需要一套調節機制，維持血鈣在穩定的範圍。例如，當血液中鈣離子下降時，副甲狀腺就會作出調節，做法是增加分泌副甲狀腺荷爾蒙，促使骨骼釋放出鈣，從而提升血鈣的水平。

「但如果病人患了副甲狀腺腫瘤，就有很大機會導致副甲狀腺功能亢進，繼而令副甲狀腺過量分泌副甲狀腺荷爾蒙，結果一方面會導致骨骼的鈣質被抽走，另一方面，過多的血鈣會在身體不同器官積聚起來，引致各種問題」陳醫生說。

血鈣過多積聚可引起的問題

1. 骨質疏鬆 、骨痛、骨折



2. 腎結石（常會導致腹痛）



3. 噁心、嘔吐、便秘和無故腹痛



4. 胃潰瘍（因鈣質積聚於胃壁，令胃酸分泌過多）



5. 慢性皮膚痕癢及發炎（因鈣質沉澱物積聚於皮膚下）



6. 胰臟發炎



副甲狀腺腫瘤幾乎全屬良性，成因仍未能確定，但大多與免疫系統有關。「事實上，很多患者沒有任何病徵，直至身體有其他疾病，或做身體檢查時，發現血鈣含量過高，再檢驗副甲狀腺荷爾蒙時，才確診患上副甲狀腺腫瘤。」陳醫生表示。

治療方面，副甲狀腺腫瘤並不能單靠藥物治療，必須透過外科手術將腫瘤切除。手術會以全身麻醉方式進行，一般需時約45-60分鐘。醫生會以超聲波確定副甲狀腺腫瘤的位置，然後在頸中間或頸側開一個切口，將整個副甲狀腺切除並進行化驗。

「同時間，也需要視病人情況，進行其他檢查來評估併發症，例如以骨質密度檢查（DEXA scan）來評估骨質流失程度及骨折機率，以腹部超聲波檢測是否有腎結石，甚至做24小時尿液檢查以提供腎臟損壞情況。」陳醫生補充表示。