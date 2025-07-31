「童顏女神」藝人唐寧自移居紐西蘭後，轉型成為Youtuber，而近期最令人驚訝的莫過於她一改往日弱質纖纖的形象，走上健身之路，蛻變為「運動女神」。她坦言這不僅是鍛鍊身體，更是一場與自己的深度約會，重新認識和愛護自己。唐寧年逾四十，激烈運動難免對身體造成負擔，尤其是關節痛問題更影響日常生活，但憑藉保養秘訣，她每一步都充滿活力與自信。



從零開始的運動初心

「我原本並不是一個特別熱愛運動的人。」以往大家對唐寧的印象，大概是《大唐雙龍傳》中師妃暄般的柔弱女子，多年容貌未變，更被封為「童顏女神」。然而，今年初她在社交平台上傳健身房「爆肌」照片，搖身一變成為「運動女神」，令人驚嘆。她透露，自從去年感受到生活壓力後，便開始關注身心健康，並渴望改變：「朋友邀請我一起運動時，我心想：『試試看也沒什麼損失。』沒想到這竟然成為我生活的一部分！」這份簡單的嘗試，讓她踏進健身房、開始跑步，並逐漸愛上與自己相處的時光。為了讓運動更有趣，她嘗試游泳和遠足，將每次運動變成一場冒險：「我喜歡多元的運動方式，因為它們讓我覺得像在冒險，而不是單純的鍛鍊。」

唐寧坦言是從去年開始關注自己的身心健康，感受到忙碌生活中的壓力，才開始渴望改變。

運動為她帶來前所未有的改變：「運動讓我對自己的身體與內心有了更深的認識，更能察覺身體的狀況是好是壞。」這種覺察促使她主動追求健康生活，甚至改變了自我認知，「做運動就像與自己約會，最重要的是學會愛自己。」然而，這場約會並非總是輕鬆愉快，她坦言運動過程中充滿挑戰，尤其是學會傾聽身體訊息，「常聽人說『身體是誠實的』，這句話不假。運動時若感到關節痛或疲累，何時該堅持？何時該休息？這是我持續學習的一課。」這種真誠反思，證明運動不僅是體能挑戰，更是與自己的真誠對話。

唐寧形容做運動就像與自己約會，最重要的是學會愛自己。

女神的關節保養秘訣

運動難免伴隨傷痛，唐寧為準備人生首場11公里長跑比賽，投入高強度訓練時，首次面臨嚴重關節痛問題，「我當時擔心無法完賽，頻密操練導致膝關節痛，讓我意識到關節健康對持續運動至關重要。」在朋友推薦下，她接觸到紫色盒七海健絡2合1強新，這款保健品成為她運動生活中不可或缺的夥伴，「我知道七海健絡對緩解關節痛有很好效果，當跑步成為我生活一部分後，我開始服用它來加強關節保養，減少膝關節痛和手指關節痛等關節問題。」

在朋友的推薦下，唐寧接觸到紫色盒七海健絡2合1強新，後者更成為她運動生活中不可或缺的夥伴。

紫色盒七海健絡2合1強新蘊含高濃度深海魚油Omega-3，經過科學驗證，有助減低超過80%關節痛問題¹，根源修補軟骨2，為關節提供長效保護，特別適合有關節痛風險的人士。成分來自天然海洋，可安心長期服用。她分享道：「服用一段時間後，我明顯感覺膝關節痛和手指關節痛明顯改善。現在跑步後的膝蓋不適大幅減少，讓我能更專注於享受運動的樂趣，而不是擔心關節痛的負擔。」

紫色盒七海健絡2合1強新蘊含高濃度深海魚油Omega-3，經過科學驗證，有助減低超過80%關節痛楚¹，根源修補軟骨²，為關節提供長效保護。

對唐寧來說，紫色盒七海健絡2合1強新就像一位默默支持的摯友，讓她更有信心迎接新的運動挑戰，「今年我計劃將更多精力投入跑步，希望在年底參加一場更長距離的賽事，挑戰自己的極限，同時保持關節健康，遠離關節痛！」此外，她也鼓勵想開始運動卻猶豫不決的朋友：「如果你有想運動的念頭，恭喜你，這已是第一步！接下來只需選擇一項你感興趣的運動作為起點，無需給自己太大壓力去達到某個目標或速度。注意保護關節，避免發生關節痛的情況，花點時間投入，當你發現運動能帶來愛與關懷，你自然會願意持續走下去！」

¹ Clinical effectiveness based on daily dose of 1.5g glucosamine sulfate 2KCL and 1.3g

² James C. et al. (2001); Journal of Athletic Training, 36(4):413-419.​

（資料及相片由客戶提供）