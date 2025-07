「童顏女神」藝人唐寧自移居紐西蘭後,轉型成為Youtuber,而近期最令人驚訝的莫過於她一改往日弱質纖纖的形象,走上健身之路,蛻變為「運動女神」。她坦言這不僅是鍛鍊身體,更是一場與自己的深度約會,重新認識和愛護自己。唐寧年逾四十,激烈運動難免對身體造成負擔,尤其是關節痛問題更影響日常生活,但憑藉保養秘訣,她每一步都充滿活力與自信。



從零開始的運動初心

「我原本並不是一個特別熱愛運動的人。」以往大家對唐寧的印象,大概是《大唐雙龍傳》中師妃暄般的柔弱女子,多年容貌未變,更被封為「童顏女神」。然而,今年初她在社交平台上傳健身房「爆肌」照片,搖身一變成為「運動女神」,令人驚嘆。她透露,自從去年感受到生活壓力後,便開始關注身心健康,並渴望改變:「朋友邀請我一起運動時,我心想:『試試看也沒什麼損失。』沒想到這竟然成為我生活的一部分!」這份簡單的嘗試,讓她踏進健身房、開始跑步,並逐漸愛上與自己相處的時光。為了讓運動更有趣,她嘗試游泳和遠足,將每次運動變成一場冒險:「我喜歡多元的運動方式,因為它們讓我覺得像在冒險,而不是單純的鍛鍊。」

唐寧坦言是從去年開始關注自己的身心健康,感受到忙碌生活中的壓力,才開始渴望改變。

運動為她帶來前所未有的改變:「運動讓我對自己的身體與內心有了更深的認識,更能察覺身體的狀況是好是壞。」這種覺察促使她主動追求健康生活,甚至改變了自我認知,「做運動就像與自己約會,最重要的是學會愛自己。」然而,這場約會並非總是輕鬆愉快,她坦言運動過程中充滿挑戰,尤其是學會傾聽身體訊息,「常聽人說『身體是誠實的』,這句話不假。運動時若感到關節痛或疲累,何時該堅持?何時該休息?這是我持續學習的一課。」這種真誠反思,證明運動不僅是體能挑戰,更是與自己的真誠對話。

唐寧形容做運動就像與自己約會,最重要的是學會愛自己。

女神的關節保養秘訣

運動難免伴隨傷痛,唐寧為準備人生首場11公里長跑比賽,投入高強度訓練時,首次面臨嚴重關節痛問題,「我當時擔心無法完賽,頻密操練導致膝關節痛,讓我意識到關節健康對持續運動至關重要。」在朋友推薦下,她接觸到紫色盒七海健絡2合1強新,這款保健品成為她運動生活中不可或缺的夥伴,「我知道七海健絡對緩解關節痛有很好效果,當跑步成為我生活一部分後,我開始服用它來加強關節保養,減少膝關節痛和手指關節痛等關節問題。」

在朋友的推薦下,唐寧接觸到紫色盒七海健絡2合1強新,後者更成為她運動生活中不可或缺的夥伴。

紫色盒七海健絡2合1強新蘊含高濃度深海魚油Omega-3,經過科學驗證,有助減低超過80%關節痛問題¹,根源修補軟骨2,為關節提供長效保護,特別適合有關節痛風險的人士。成分來自天然海洋,可安心長期服用。她分享道:「服用一段時間後,我明顯感覺膝關節痛和手指關節痛明顯改善。現在跑步後的膝蓋不適大幅減少,讓我能更專注於享受運動的樂趣,而不是擔心關節痛的負擔。」

紫色盒七海健絡2合1強新蘊含高濃度深海魚油Omega-3,經過科學驗證,有助減低超過80%關節痛楚¹,根源修補軟骨²,為關節提供長效保護。

對唐寧來說,紫色盒七海健絡2合1強新就像一位默默支持的摯友,讓她更有信心迎接新的運動挑戰,「今年我計劃將更多精力投入跑步,希望在年底參加一場更長距離的賽事,挑戰自己的極限,同時保持關節健康,遠離關節痛!」此外,她也鼓勵想開始運動卻猶豫不決的朋友:「如果你有想運動的念頭,恭喜你,這已是第一步!接下來只需選擇一項你感興趣的運動作為起點,無需給自己太大壓力去達到某個目標或速度。注意保護關節,避免發生關節痛的情況,花點時間投入,當你發現運動能帶來愛與關懷,你自然會願意持續走下去!」

(資料及相片由客戶提供)