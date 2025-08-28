游走生死邊緣抗癌故事 康復者主動發問發現更多可能 改寫抗癌命運

癌症已成為香港主要的健康威脅，身邊不時聽到有人確診，令人恐懼。¹許多人一聽到「癌症」便聯想到死亡，事實並非如此。² 以下兩位充滿希望的癌症康復者分享，提醒大眾一旦確診癌症，只要主動發問、了解治療選擇，就能發現更多可能性。他們勉勵同路人積極與醫生溝通，探索不同治療方案，重新掌握人生方向，與摯愛的家人一起走過抗癌之路。



剛生下小孩患上乳癌 從迷茫到堅定的過程

根據醫院管理局香港癌症資料統計中心數字顯示，香港於2022年癌症發病率最高的第二大癌症為乳癌。³三十多歲的Cherry約數年前確診三陰性乳癌。確診初時，Cherry 才剛剛生下第二個小孩。她從來沒有想過自己會患上乳癌，因為她認為自己沒有家族遺傳史，再加上自己有餵哺母乳，她以為自己患乳癌的機率較低。

看著兩個孩子天真無邪的笑容，正是Cherry 能夠戰勝三陰性乳癌的最大動力，再艱辛的抗癌路都變得值得。

「我兩個年幼的孩子該怎麼辦？」Cherry 感到無比的無助與迷茫，難以接受這個事實。她也擔心化療會影響她的外表，負面的情緒和思緒漸漸浮現。

幸好當時Cherry 任職診所助理，身邊有很多專業人士提供意見，於是在丈夫和朋友的鼓勵下，Cherry決定踏出第一步，主動約見專科醫生尋求幫助。她從朋友口中得知免疫治療，便主動詢問醫生有關療法。經過評估後，醫生確認她適合接受免疫治療。

經過一輪化療配合免疫治療，Cherry的腫瘤從7厘米縮小到2厘米，最終只需切除少部分乳房組織。這段艱辛的旅程中，她始終堅持著希望和勇氣。終於，她成功戰勝了癌症，檢查結果顯示身體內再也找不到癌細胞。

雖然身處病榻，接受著艱辛的治療，Cherry 依然保持著樂觀與堅定的態度。她不僅主動向醫生了解新的治療方法，更懷抱希望與勇氣，積極面對每一次挑戰。

被子女抱著那刻 無論多艱辛都值得

回顧抗癌的這段路上，兩個孩子成為Cherry最大的堅持動力。她表示 : 「我記得有一次治療後回到家，兒子和女兒緊緊抱著我，為剛進行治療的自己『充電』。那刻我感到非常感動，覺得一切都值得 !」化療期間Cherry 剪短了頭髮，女兒貼心地說，終於能夠跟媽媽一起留長頭髮。

這個故事不僅展現了Cherry身體上的勝利，更是她心靈的重生。每一步的艱辛讓她更加珍惜生命，深刻體會到「為母則強」，為治好病，不惜一切地發掘各種治療的可能性。近期，Cherry再次回到職場，繼續以樂觀的態度生活。她非常感恩家人、朋友和同事一直以來的鼓勵與支持。Cherry的故事激勵著許多人，讓大家明白，即使在最黑暗的時刻，也總有光明的希望在等待著。

Cherry 親身分享她的故事影片 :

不願拖累家人 四期肺癌病人本想放棄治療

另一位的故事來自於約八年前患上第四期肺癌的陳爸爸。肺癌是香港的頭號癌症殺手。³2022年，肺癌的新症共有5,707宗，佔本港癌症新症總數的16.1%。³

六十多歲的陳爸爸性格剛毅，一直以來辛勤努力，為家人遮風擋雨，提供一個穩定的家。當他得知確診肺癌第四期的那一刻，知悉到自己情況不佳應該沒有甚麼希望，出於不想給家人帶來負擔的考量，他打算放棄治療，甚至在準備「身後事」。當他失落之際，幸得女兒鼓勵。

陳爸爸喜愛旅遊，戰勝第四期肺癌後，生活已逐步重回正軌。昔日曾一度抱持放棄念頭的他，如今得以重投正常生活，繼續旅遊散心。

兩個女兒得知陳爸爸患癌後，哭著抱著他，表示不應該放棄，必須繼續活下去。於是，她們積極尋求不同醫生的意見，主動發問就會發現更多可能的心態，最終找到免疫治療這條新路。在接受免疫治療期間，陳爸爸的癌指數從70大幅下降至1.8，這不僅是數字上的變化，更是生命的重生。完成最後一劑免疫治療的四個月後，他再次接受電腦掃描，結果顯示雙肺已恢復正常。 此後，他不再需要免疫治療，生活逐步重回正軌，亦重返職場。

關愛基金將免疫治療納入安全網猶如及時雨

這個治療旅程也有一段小插曲，當時陳爸爸因為治療的費用而產生經濟壓力。幸運地，親戚、朋友主動幫忙，改變了陳爸爸再次想停止接受治療的想法，再加上當時政府剛好將這款免疫治療納入關愛基金，陳爸爸能夠受惠，帶來及時雨。

陳爸爸表示 : 「回想八年前，當時我抱著放棄的心態，如今卻見證了孫子的出生，能夠享受三代同堂的幸福。我非常感恩我的兩個勇於提問的寶貝女兒。希望用我的經歷來鼓勵其他病友，多發問，就能獲得更多的了解。抗癌藥物不斷推陳出新⁴，只要保持信心和樂觀，病情就有望好轉。」

這張溫馨的全家福，是陳爸爸戰勝病魔後最珍貴的成果。回想八年前，他曾因不想拖累家人而萌生放棄的念頭，但在兩位女兒的堅持與積極求醫下，他最終得以康復，重享天倫之樂。

陳爸爸親身分享他的故事影片

如果想知道見醫生時應該問甚麼問題，問診懶人包可以幫到你 : https://bit.ly/44mfW7n

「免疫治療: 現在問 發現更多可能」由美國默沙東藥廠 (MSD) 和香港防癌會攜手合作，計劃網站內容包括各種癌症的疾病和治療資訊，還有患者和醫生的分享。網址 : https://www.icancerhk.com/。此資訊由MSD 及香港防癌會聯合提供以作公眾教育用途。以上資料只供參考用途，詳情必須向醫生查詢。

HK-KEY-01046 Aug/2025

參考資料：

1. Centre for Health Protection. Death rates by leading causes of death, 2001-2023. Available at: www.chp.gov.hk/en/statistics/data/10/27/117.html. Accessed Jul 2025.

2. National Cancer Institute. Common cancer myths and misconceptions. Available at: www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/myths. Accessed Jul 2025.

3. Hong Kong Cancer Registry, Hospital Authority. Leading cancer sites in Hong Kong in 2022. Available at: www3.ha.org.hk/cancereg/pdf/top10/rank_2022.pdf. Accessed Jul 2025.

4. Zhai D, et al. Innovation (Camb) 2025;6:100801.