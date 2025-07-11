靈芝買邊款？|一文拆解靈芝選購迷思 教你揀選真正有效產品！

許多人開始尋求天然的保健方法，而靈芝便是其中一種備受歡迎的選擇。不過市面上靈芝產品林林總總，有些出奇地便宜，究竟該如何選擇才能找到最適合自己？

靈芝品種有哪些？它們有何分別？我們常常聽說靈芝要「破壁」才能吸收，這是否真有其事呢？今次就為大家一一拆解靈芝的種種迷思，一文看清如何分辨不同種類的靈芝，避免花冤枉錢購買了無效的產品！



靈芝被譽為仙草！功效繁多 精華遍布全棵靈芝

靈芝作為一種珍貴的中藥材，《神農本草經》與《本草綱目》等古籍中均有詳細記載其藥用價值，功效廣泛，例如能全面補益五臟六腑、增強免疫力、抗衰老等，自古以來便備受推崇。

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根據文獻記載，備受認可的靈芝有五類六種，分別是赤芝、紫芝、黃芝、白芝、黑芝和青芝，這也就是常說的「五色靈芝」。

靈芝之所以具有多種功效，主要歸因於其富含有效成分，包括靈芝多醣體、靈芝三萜類化合物（又稱靈芝酸）、腺苷、微量元素等等。這些活性成分分佈於整株靈芝，並非僅集中於單一位置。

具體而言，靈芝的藥用部分主要為子實體（即靈芝完整菌傘及菌柄）。子實體被認為是靈芝有效成分最完整且含量較高的部分。許多研究指出，子實體的營養成分含量較為全面和豐富。

市面靈芝種類繁多，差異何在？ 拆解靈芝產品迷思

近年市面上的靈芝產品可謂五花八門，令人眼花繚亂。有些新興靈芝產品，連名字都未有所聞，這些冠以靈芝之名的產品，是否真的是靈芝？要選擇真正具有藥用價值的靈芝產品，必須先了解市面上常見靈芝種類的特性與差異。

靈芝孢子：只有單一功效 吸收受限

靈芝孢子是靈芝的種子，廠商會稱為「精華」。然而，靈芝孢子通常僅源自單一顏色的靈芝，因此功效相對單一，只能針對性地補充某個臟腑。靈芝孢子外層有堅硬的細胞壁，人體難以直接吸收，需經「破壁」處理才能提高吸收率，但處理過程中或會破壞當中營養，有效成分存疑。此外，靈芝孢子多為人工培植，甚至以袋栽方式大量生產，生長環境可能不佳，進一步影響營養及功效。相關研究較少，科學證據有待加強。相比之下，靈芝子實體，特別是經過完整生長週期的天然原棵靈芝，因其是整個子實體的結晶，含有更全面且豐富的有效成分，能夠發揮更全面的補益功效。

部份靈芝孢子以袋栽方式大量生產，生長環境不佳

鹿角靈芝：畸形品種 功效成疑

近年突然冒起的鹿角靈芝，因外形獨特而受到關注。但它其實是一種生長環境有問題，而無法正常成形的「缺陷靈芝」。雖然聲稱能增強免疫力，但它對生長環境要求不高，營養成分相對不足，主要僅含多醣類化合物。鹿角靈芝的研究也相對較少，科學證據亦不夠充分。

鹿角靈芝實際為畸形品種

虎乳靈芝：非靈芝科 功效單一

虎乳靈芝名稱雖帶「靈芝」二字，但其實它是一種藥用真菌，並非靈芝科植物 。虎乳靈芝主要產於馬來西亞，其主要功效是補肺 。然而，其有效成分相對單一，主要為特定多醣體。與其他新興靈芝一樣，虎乳靈芝的研究也相對較少，缺乏足夠的科學實證 。

虎乳靈芝並不是靈芝，而是真菌

松杉靈芝：特定環境 成分單一

還有「松杉靈芝」，顧名思義它是生長在落葉松樹上的靈芝 。它同樣聲稱能增強免疫力，但有效成分也較為單一，主要亦是特定多醣體 。這種靈芝也是近年才開始受到關注，所以研究數據較少，科學證據也不夠充足 。

松杉靈芝未有太多研究數據

五色靈芝：成分全面，功效有保證

五色靈芝早於《神農本草經》與《本草綱目》中便有提及，有大量研究支持。因為含有五類六種的靈芝子實體及孢子，有效成分很多，所以可以補齊五臟六腑。而且對生長環境極為講究，相當珍貴。

新興靈芝功效不明 多品種混合「溝淡」功效

近年市面上還出現了許多不同形態的靈芝，例如新日本靈芝、熱帶靈芝、小孢子靈芝、樹舌靈芝、台灣靈芝、拱狀靈芝等，多不勝數。然而，它們同樣因為研究不足，功效相對不明確 。許多靈芝商家為了吸引消費者，會加入大量功效不明的靈芝，例如鹿角靈芝、虎乳靈芝等，目的是為了增加產品表面上的功效。但這樣做，反而有可能「溝淡」了本身最有效的真靈芝成分，使得產品的營養價值大打折扣，實在得不償失！

嚴選五色靈芝全面補益權威認證！

綜合市場上的產品，推薦大家「維特健靈五色靈芝」！維特健靈五色靈芝之所以能夠在眾多產品中脫穎而出，全賴其高品質的製作以及對原料的執著。五色靈芝嚴格遵循《神農本草經》的古法規律，原料採用原棵100%純五類六種靈芝，能夠全面補益我們的五臟六腑，真正達到增強免疫力與抗衰老的作用。

而且，維特健靈五色靈芝的原料來自被譽為「中國靈芝之鄉」的岑王老山，此處出產的靈芝，生長環境要求非常嚴格，必須符合指定的濕度、溫度等條件，才能孕育出完整成長的天然靈芝。品牌對產品質素的要求亦非常高，維特健靈五色靈芝是由有PIC/S GMP歐盟標準藥廠規範標準下生產，整個生產過程有超過150次的測試。由加工、注入膠囊以至包裝，都需確保營養成分達標先會出品，令人放心。而且由研發、產地原材料開始，便實行一條龍監控整個過程，原料開始篩選走不及格，如畸形靈芝﹑藥用成份不達標的靈芝。確保出產的五色靈芝產品是最安全、最優質的。

五色靈芝還有很多數據支持：

• 超過20年的全港銷售No.1佳績^

• 最多醫生推薦及信賴的靈芝產品*

• 本地大學研究實證顯示，服用五色靈芝能有效提升4倍免疫力^^

• 臨床實證更指出，90分鐘內即可激活細胞抗氧化能力達140%**

• 可抑制衰老因子達99%`

憑藉其獨特優勢，五色靈芝有助抗病、攰、殘、衰老，全面提升身體機能。

以後揀靈芝產品，你知應該點揀啦！

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^根據Nielsen 尼爾森2002年9月-2020年8月全港整體靈芝零售調查報告（© 2021 The Nielsen Company版權所有）及IQVIA 2020年11月-2024年10月全港整體靈芝零售調查報告（IQVIA 版權所有）

*Oracle Added Value 2012

^^本港大學2004年報告，服用五色靈芝72小時後，白介素提升4倍。

**Data on file; 以相等於3.3克靈芝的原料作測試之結果

`Data on file; 體外酵素試驗之結果

靈芝功效懶人包：https://eshop.vitagreen.com/blogs/health/lingzhi-benefits-guid 虎乳靈芝並非靈芝？：https://eshop.vitagreen.com/blogs/health/tiger-milk-mushroom-benefits 鹿角靈芝是什麼？：https://eshop.vitagreen.com/blogs/health/deer-antler-reishi-analysis

（資料由客戶提供）