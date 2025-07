靈芝買邊款？|一文拆解靈芝選購迷思 教你揀選真正有效產品！

許多人開始尋求天然的保健方法,而靈芝便是其中一種備受歡迎的選擇。不過市面上靈芝產品林林總總,有些出奇地便宜,究竟該如何選擇才能找到最適合自己?

靈芝品種有哪些?它們有何分別?我們常常聽說靈芝要「破壁」才能吸收,這是否真有其事呢?今次就為大家一一拆解靈芝的種種迷思,一文看清如何分辨不同種類的靈芝,避免花冤枉錢購買了無效的產品!



靈芝被譽為仙草!功效繁多 精華遍布全棵靈芝

靈芝作為一種珍貴的中藥材,《神農本草經》與《本草綱目》等古籍中均有詳細記載其藥用價值,功效廣泛,例如能全面補益五臟六腑、增強免疫力、抗衰老等,自古以來便備受推崇。

根據文獻記載,備受認可的靈芝有五類六種,分別是赤芝、紫芝、黃芝、白芝、黑芝和青芝,這也就是常說的「五色靈芝」。

靈芝之所以具有多種功效,主要歸因於其富含有效成分,包括靈芝多醣體、靈芝三萜類化合物(又稱靈芝酸)、腺苷、微量元素等等。這些活性成分分佈於整株靈芝,並非僅集中於單一位置。

具體而言,靈芝的藥用部分主要為子實體(即靈芝完整菌傘及菌柄)。子實體被認為是靈芝有效成分最完整且含量較高的部分。許多研究指出,子實體的營養成分含量較為全面和豐富。

市面靈芝種類繁多,差異何在? 拆解靈芝產品迷思

近年市面上的靈芝產品可謂五花八門,令人眼花繚亂。有些新興靈芝產品,連名字都未有所聞,這些冠以靈芝之名的產品,是否真的是靈芝?要選擇真正具有藥用價值的靈芝產品,必須先了解市面上常見靈芝種類的特性與差異。

靈芝孢子:只有單一功效 吸收受限

靈芝孢子是靈芝的種子,廠商會稱為「精華」。然而,靈芝孢子通常僅源自單一顏色的靈芝,因此功效相對單一,只能針對性地補充某個臟腑。靈芝孢子外層有堅硬的細胞壁,人體難以直接吸收,需經「破壁」處理才能提高吸收率,但處理過程中或會破壞當中營養,有效成分存疑。此外,靈芝孢子多為人工培植,甚至以袋栽方式大量生產,生長環境可能不佳,進一步影響營養及功效。相關研究較少,科學證據有待加強。相比之下,靈芝子實體,特別是經過完整生長週期的天然原棵靈芝,因其是整個子實體的結晶,含有更全面且豐富的有效成分,能夠發揮更全面的補益功效。

部份靈芝孢子以袋栽方式大量生產,生長環境不佳

鹿角靈芝:畸形品種 功效成疑

近年突然冒起的鹿角靈芝,因外形獨特而受到關注。但它其實是一種生長環境有問題,而無法正常成形的「缺陷靈芝」。雖然聲稱能增強免疫力,但它對生長環境要求不高,營養成分相對不足,主要僅含多醣類化合物。鹿角靈芝的研究也相對較少,科學證據亦不夠充分。

鹿角靈芝實際為畸形品種

虎乳靈芝:非靈芝科 功效單一

虎乳靈芝名稱雖帶「靈芝」二字,但其實它是一種藥用真菌,並非靈芝科植物 。虎乳靈芝主要產於馬來西亞,其主要功效是補肺 。然而,其有效成分相對單一,主要為特定多醣體。與其他新興靈芝一樣,虎乳靈芝的研究也相對較少,缺乏足夠的科學實證 。

虎乳靈芝並不是靈芝,而是真菌

松杉靈芝:特定環境 成分單一

還有「松杉靈芝」,顧名思義它是生長在落葉松樹上的靈芝 。它同樣聲稱能增強免疫力,但有效成分也較為單一,主要亦是特定多醣體 。這種靈芝也是近年才開始受到關注,所以研究數據較少,科學證據也不夠充足 。

松杉靈芝未有太多研究數據

五色靈芝:成分全面,功效有保證

五色靈芝早於《神農本草經》與《本草綱目》中便有提及,有大量研究支持。因為含有五類六種的靈芝子實體及孢子,有效成分很多,所以可以補齊五臟六腑。而且對生長環境極為講究,相當珍貴。

新興靈芝功效不明 多品種混合「溝淡」功效

近年市面上還出現了許多不同形態的靈芝,例如新日本靈芝、熱帶靈芝、小孢子靈芝、樹舌靈芝、台灣靈芝、拱狀靈芝等,多不勝數。然而,它們同樣因為研究不足,功效相對不明確 。許多靈芝商家為了吸引消費者,會加入大量功效不明的靈芝,例如鹿角靈芝、虎乳靈芝等,目的是為了增加產品表面上的功效。但這樣做,反而有可能「溝淡」了本身最有效的真靈芝成分,使得產品的營養價值大打折扣,實在得不償失!

嚴選五色靈芝全面補益權威認證!

綜合市場上的產品,推薦大家「維特健靈五色靈芝」!維特健靈五色靈芝之所以能夠在眾多產品中脫穎而出,全賴其高品質的製作以及對原料的執著。五色靈芝嚴格遵循《神農本草經》的古法規律,原料採用原棵100%純五類六種靈芝,能夠全面補益我們的五臟六腑,真正達到增強免疫力與抗衰老的作用。

而且,維特健靈五色靈芝的原料來自被譽為「中國靈芝之鄉」的岑王老山,此處出產的靈芝,生長環境要求非常嚴格,必須符合指定的濕度、溫度等條件,才能孕育出完整成長的天然靈芝。品牌對產品質素的要求亦非常高,維特健靈五色靈芝是由有PIC/S GMP歐盟標準藥廠規範標準下生產,整個生產過程有超過150次的測試。由加工、注入膠囊以至包裝,都需確保營養成分達標先會出品,令人放心。而且由研發、產地原材料開始,便實行一條龍監控整個過程,原料開始篩選走不及格,如畸形靈芝﹑藥用成份不達標的靈芝。確保出產的五色靈芝產品是最安全、最優質的。

五色靈芝還有很多數據支持:

• 超過20年的全港銷售No.1佳績^

• 最多醫生推薦及信賴的靈芝產品*

• 本地大學研究實證顯示,服用五色靈芝能有效提升4倍免疫力^^

• 臨床實證更指出,90分鐘內即可激活細胞抗氧化能力達140%**

• 可抑制衰老因子達99%`

憑藉其獨特優勢,五色靈芝有助抗病、攰、殘、衰老,全面提升身體機能。

以後揀靈芝產品,你知應該點揀啦!

