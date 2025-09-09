清晰眼科奪「卓越ICL 植入式隱形眼鏡矯視服務品牌」掀矯視新趨勢

手機、電腦等電子產品無處不在，人們用眼時間大幅增加，近視、散光等視力問題困擾著愈來愈多人。然而，佩戴傳統眼鏡 存在諸多不便，傳統框架眼鏡限制運動自由與形象展現，一般隱形眼鏡帶來異物感、令雙眼乾澀不適。因此，越來越多人開始尋求更高效、舒適的矯視方法。作為全港首間且唯一獲 STAAR Surgical 官方認證的 EVO ICL Premium Centre，清晰眼科（Clarity Eye Centre）憑藉頂尖的醫療技術與細緻入微的服務，從眾多眼科機構中脫穎而出，榮獲《HK01》頒發的「卓越植入式隱形眼鏡矯視服務品牌」殊榮。這一獎項，既是對清晰眼科專業能力的有力認可，也體現了其在香港矯視領域的重要地位。

全港唯一 EVO ICL Premium Centre權威認證鑄就信賴基石

清晰眼科作為全港首間且唯一獲 STAAR Surgical 官方認證的 EVO ICL Premium Centre，並與全球 300 萬患者共同見證「可逆轉、無損角膜」的視覺革新，穩居本地高端矯視領域的權威地位。

清晰眼科之所以能達到如此高的服務標準，源於其對品質的極致追求。其所用的ICL 植入式隱形眼鏡鏡片由瑞士原廠匠心打造，歷經美國 FDA 及歐洲 CE 雙重國際權威認證，鏡片物料Collarmer® 膠原蛋白聚合物與人體相容無排斥，品質與安全性無可挑剔。而清晰眼科更配備全球領先的專業醫療設備，擁有一支由原廠深度培訓、考核認證的權威醫生團隊，從硬件到軟件全方位達到國際頂尖標準。眾多接受過治療的患者都高度評價：「這裡的醫生講解非常仔細，全程由同一位醫生 跟進，感覺很放心！」

受官方邀請引入ICL Viva (V6) 開創香港老花矯視新紀元

大約從 40 歲開始，不少人會逐漸發現看近物變得吃力，手機字體要放大、閱讀產品上的說明需要拿遠才看得清。開始有老花，即使本身有近視，原本戴著近視鏡能看清遠處，但看近物時反而模糊，有時甚至需要摘掉近視鏡才能看清小字。這種「遠近兩難」的尷尬，讓日常工作與生活都增添不少困擾。過去，老花眼矯視技術存在諸多局限。然而，在技術創新的道路上，清晰眼科從未停歇腳步。該院受官方邀請引入新一代 EVO Viva（ICL V6）鏡片，並成功完成香港首宗 ICL Viva 老花矯視手術，為無數受困於老花與近視雙重困擾的市民帶來全新希望。試想，過往看手機需眯眼、看路牌要摘眼鏡的尷尬場景，如今只需一次手術，ICL Viva（V6）鏡片便能精準同步矯正視力，讓患者重獲年輕時的清晰視界，輕鬆應對閱讀、駕駛等各種日常需求，真正實現生活品質的質的飛躍。

ICL 植入式隱形眼鏡三大核心優勢脫穎而出

在矯視技術的選擇上，不少市民常對 ICL 植入式隱形眼鏡、激光、SMILE 技術感到困惑。相比之下，ICL 植入式隱形眼鏡矯視技術具備三大明顯優勢。

• 安全性絕佳：ICL 植入式隱形眼鏡技術最大的亮點在於安全可逆，若未來視力發生變化，鏡片可輕鬆取出或更換，不會對眼睛原本結構造成任何不可逆損傷；

• 視覺效果卓越：ICL 植入式隱形眼鏡能夠提供更大的有效光學區（Optical Zone），尤其在夜間低光環境下，能呈現更清晰銳利的視覺效果與更高的對比敏感度，對於經常需要夜間駕駛的人士來說，ICL 植入式隱形眼鏡無疑是不二之選。

• 適用人群廣泛：無論是角膜過薄，還是高達 1800 度近視、1000 度遠視、600 度散光的患者，ICL 植入式隱形眼鏡都能應對；而 SMILE 技術對角膜厚度等條件要求苛刻，不少角膜條件不佳的患者只能無奈排除在外。

此次榮獲「卓越植入式隱形眼鏡矯視服務品牌」，是清晰眼科多年來堅持以患者為中心、追求卓越的最佳註解。無論是全港獨一無二的 EVO ICL Premium Centre 認證，還是領先業界的 ICL Viva（V6）技術，亦或是 ICL 植入式隱形眼鏡矯視技術的顯著優勢，都讓清晰眼科成為香港市民矯視的首選。

（資料及相片由客戶提供）