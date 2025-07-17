掌握健康｜LIVE4WELL創新健康管理平台 打造「健康3.0」生態系統

LIVE4WELL正式推出其革新健康管理平台，旨在顛覆傳統健康管理模式，賦予用戶完全自主的健康掌控權。透過結合人工智能、區塊鏈技術及創新的獎勵機制，LIVE4WELL將引領「健康3.0」時代的到來，讓健康管理從被動走向主動，從專業主導走向全民參與。即日至2025年7月22日期間，LIVE4WELL更於香港會議展覽中心5C-C02展位參與香港運動消閒博覽，設有Wellness AI快測站、AI體適能體驗區、LIVE4WELL直播區及WELLshop商品兌換區合共4大創新展區，向公眾介紹「健康3.0」的嶄新概念。入場人士更可參與「紙扇變風扇」活動，親身體驗「邊行邊賺」的健康獎賞樂趣！

引領「健康3.0」變革浪潮

在健康管理的演變歷程中，我們已從只有生病才求醫的「健康1.0」時代，進入了強調定期預防的「健康2.0」階段。LIVE4WELL現正開創「健康3.0」新紀元，讓每個人都能主動、持續、個性化地設計，並優化屬於自己的健康方案。

LIVE4WELL創辦人黃敏詩 (Miranda Wong) 表示：「我們致力於讓健康決策回歸個人手中，以數據驅動的方式打造真正個人化的健康管理系統，當每個人都能主動掌握自身健康數據並做出明智決策時，全人類將共同邁向更健康、更高質素的未來。」

智能AI健康夥伴 全天候守護

LIVE4WELL智能平台的核心是其AI驅動的健康監測系統，能夠全天候收集和分析用戶的健康數據，就像一位永不疲倦的私人健康顧問。結合動作捕捉技術 (Motion Capture)，該系統不僅能提供精準的運動姿勢分析和改進建議，更能透過八大訓練系統全方位提升用戶的身體機能。

「郁郁就賺」 —— 運動變現創新模式

LIVE4WELL顛覆傳統獎勵邏輯，推出「郁郁就賺」(earning without spending) 模式，用戶無需消費即可通過運動獲得獎勵。平台獨創的Sweat Point系統將用戶的每一滴汗水轉化為可量化的數位資產，這些點數可在WELLSHOP兌換各類健康產品和服務。

所有獎勵點數都安全儲存在LIVE4WELL內置的加密錢包中，採用先進區塊鏈技術保障用戶資產安全。

三級會員制度 滿足不同需求

平台設有三級會員制度VIV PASS：免費的Earth Pass適合健康旅程起步者，享受基礎健康數據追蹤、活動記錄和獎勵計劃等；進階的Galaxy Pass提供更豐富的專業工具和服務，包括高級數據分析、個性化訓練計劃及健康顧問服務等；而NFT尊貴會員Universe Pass則享有全球頂級運動賽事優先參與權，以及限量版健康產品專屬換購機會等精英禮遇。

健康科技：萬億級市場的投資藍海

全球數碼健康市場目前正以驚人速度擴張，預計2025年將達到3,341億美元，2034年更將突破2.33兆美元，年複合增長率超過23%。LIVE4WELL融合AI、區塊鏈與健康管理的創新模式，為投資者提供參與這一歷史性變革的絕佳機會。

問：簡介LIVE4WELL平台的特色，平台運用了哪些新科技？參加香港運動消閒博覽有何目標？你對香港的運動消閒行業有何看法？

LIVE4WELL創辦人黃敏詩 (Miranda Wong) 表示：

LIVE4WELL平台特色

「LIVE4WELL是一個革新的健康管理平台，我們正在開創『健康3.0』的新紀元。有別於傳統健康管理模式，我們的平台賦予用戶完全自主的健康掌控權。我們相信健康決策應該回歸個人手中，讓每個人都能主動、持續、個性化地設計並優化屬於自己的健康方案。

我們獨創的『郁郁就賺』模式顛覆了傳統獎勵邏輯，用戶無需消費即可通過運動獲得獎勵。平台的Sweat Point系統將用戶的每一滴汗水轉化為可量化的數位資產，這些點數可在我們的WELLSHOP兌換各類健康產品和服務。

我們還提供三級會員制度VIV PASS，從免費的Earth Pass、進階的Galaxy Pass，到尊貴的Universe Pass NFT會員，滿足不同用戶的需求。」

平台運用的新科技

「LIVE4WELL融合多種AI科技，構建智慧健康生態系統。

平台以Wellness AI為核心。這是一個全天候AI驅動的健康監測系統，能夠收集和分析用戶的健康數據，如同一位永不疲倦的私人健康顧問；

結合動作捕捉技術 (Motion Capture)，我們成功突破傳統健康裝置只監測基本數據的限制，能夠掌握人體的整體活動模式，提供精準的運動姿勢分析和改進建議；

運用區塊鏈技術，用戶所有獎勵點數都安全儲存在LIVE4WELL內置的加密錢包中，充分保障用戶資產安全；

透過八大訓練系統，我們的系統有效全方位提升用戶的身體機能，並提供個人化數據分析。」

參加香港運動消閒博覽的目標

「我們參與此次博覽的主要目標是向公眾介紹『健康3.0』的嶄新概念，展示如何讓健康管理從被動走向主動，從專業壟斷走向全民參與。

在我們的展位5C-C02，我們設有四大創新展區：Wellness AI快測站、AI體適能體驗區、LIVE4WELL直播區及WELLshop商品兌換區。入場人士更可參與『紙扇變風扇』活動，親身體驗『邊行邊賺』的健康獎賞樂趣！

我們亦希望透過是次博覽會連結更多社區夥伴，共同推動健康教育，以群體力量帶動行為改變和健康習慣的培養。」

對香港運動消閒行業的看法

「我認為香港的運動消閒行業正處於轉型的關鍵時期。疫情後，整個社會對健康意識都有顯著提高，但我們仍面臨公共醫療成本飆升的挑戰。

我們需要強調『預防勝於治療』的理念，協助公眾主動認識和管理自身健康。香港需要更多創新科技應用與個人化健康解決方案來減輕公共醫療壓力，同時幫助市民降低醫療相關支出。

LIVE4WELL正積極推動多動、常動的生活模式，激活公眾的『運動細胞』，讓運動成為日常生活的一部分。我相信，透過科技創新和商業模式革新，香港的運動消閒行業蘊含巨大發展潛力。全球數字健康市場預計2025年將達到3,341億美元，我們希望香港在這一波浪潮中佔有一席之地。

未來，LIVE4WELL將繼續以創新精神推動健康生態圈發展，實現人人擁有健康、靈活且積極生活的願景。」

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關於LIVE4WELL

LIVE4WELL是一個全球化的AI運動健康管理平台。透過其獨特的「零消費賺獎勵」機制，會員無需任何消費，即可透過「運動賺積分」的模式，將日常活動（從步行到健身）轉化為SweatPoints積分。會員可使用積分在LIVE4WELL平台的WELLshop兌換由頂級合作夥伴提供的各類運動健康產品及服務獎勵。此外，LIVE4WELL平台還提供個人化的AI健康分析與建議，以優化用戶「自己健康自己管理」的體驗。平台與多個運動協會及健康品牌合作，攜手推廣「將每一次運動轉化為切實回報」的文化，鼓勵用戶建立良好的運動習慣，使可持續的健康生活成為一種習慣，並轉化為一種獎勵。