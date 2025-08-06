白蝕患者忽視防曬或增皮膚癌風險 醫生分析新舊療法 新藥膏助復色

又來到與陽光玩遊戲的日子，炎夏太陽特別「熱辣」，稍一不慎易招徠皮膚癌。皮膚及性病科專科馮偉傑醫生提醒白蝕症患者，患處皮膚缺乏黑色素的保護，較易被陽光曬傷，甚至增加患皮膚癌的風險，外出時要徹底做好防曬。同時，由於白蝕症看似對健康沒有直接的影響，較易被忽略，其實若能及早就醫，患者可選擇的治療方案較多，尤其新一代藥膏令復色有望。



白蝕症的徵狀通常僅表現於皮膚上的白斑或白點，容易與其他皮膚病混淆，錯過最佳治療時機。皮膚及性病科專科醫生馮偉傑醫生表示，以往有關白蝕症的資訊及公眾教育不多，患者對此症認識不深，因而拖延求診時間。

日常要做好防曬

馮醫生說︰「白蝕症發病初期，白斑可能只是小幅度地出現在患者身上，因為沒有明顯的不適感，部份患者可能只用衣服遮蔽患處，或輕視了病情。其次，過去白蝕症治療時間長，且成功率不高，更使患者缺乏推動力去處理。」直至白斑或白點蔓延至皮膚外露地方，例如額頭、眼睛、嘴唇，對儀容帶來影響，患者始求醫，可能距離發病已有一段時間。

另外，白蝕位置因皮膚缺乏黑色素的保護，較易被曬傷，甚至增加患皮膚癌的風險。馮醫生提醒患者不要輕視防曬，因未受白蝕影響的皮膚會曬得更黑，反而會令白蝕患處更加明顯，外出時須於沒有衣物遮蔽的皮膚上塗防曬霜，每兩小時要補擦一次。在陽光猛烈的日子，患者應減少進行戶外活動為妙。預防紫外線傷害和光老化較事後彌補逆轉簡單得多，因此馮醫生建議，不論天氣陰晴，一年四季皆應塗防曬霜。

皮膚及性病科專科馮偉傑醫生提醒白蝕症患者，患處皮膚缺乏黑色素的保護，較易被陽光曬傷，甚至增加患皮膚癌的風險，外出時要徹底做好防曬。

類固醇藥膏照燈副作用多須限用

早前白蝕症病人組織「告白會」進行一項有關「香港白蝕患者及照顧者調查」發現，約八成患者表示自己不了解白蝕症的治療方式及藥物功效。其實，白蝕症療法眾多，類固醇藥膏是常見傳統治療方法之一，適合小範圍患處。馮醫生指出，類固醇藥膏含有激素，需小心用量，且不可長期使用，否則會令患處皮膚變薄、出現毛髮生長或暗瘡等副作用。因此，患者在使用類固醇藥膏期間要定期評估效果，「一旦出現副作用就要停，通常只可塗一、兩個月」。

另一常見療法便是紫外光燈治療，多用於病情較嚴重，患處範圍較大。患者需要持之以恆到診所進行治療，每週到診所2次，療程需時6個月以上膚色才會有所改善。不過馮醫生提醒：「長期照燈可能會導致皮膚灼傷，長遠也會增加患皮膚癌風險，即使患者照燈有效，一、兩年便要停」。

半數患者試用新藥膚色有明顯改善

白蝕症傳統治療各有局限。直至近年，美國食品藥物管理局（FDA） 批准了一款處方藥膏，終為患者帶來治療新希望。新一代非類固醇外塗JAK抑製劑屬靶向性治療，透過阻截自體免疫系統發出攻擊黑色素細胞的錯誤訊息，讓患者的白斑位置可逐漸回復正常膚色。馮醫生分享其臨床經驗，約30名患者去年8月開始接受非類固醇外塗JAK抑製劑治療，半數人在治療6個月後，白蝕範圍縮細50%以上，效果顯著。這些臨床表現與國際研究數據相若¹。

馮醫生說，非類固醇外塗JAK抑製劑副作用輕微，例如皮膚可能會有微弱針刺感、痕癢或泛紅，暫時沒有患者因過敏而要停藥。目前，非類固醇外塗JAK抑製劑適用於12歲或以上的非節段性白蝕症患者作局部治療，懷孕或正在哺乳的患者暫不建議使用。他建議患者應向醫生查詢，選擇適合其病情的治療方案。

當白蝕症病情穩定後，患者可逐步減少藥物劑量，覆診次數亦可相應減少，但目前沒有徹底根治此症的方法，仍不可掉以輕心。馮醫生表示，白蝕症成因尚未完全明確，可能與自身免疫系統疾病、家族遺傳或壓力等因素相關，病情仍有可能會反彈，多數與生活習慣有關，患者要持續留意病情變化，當皮膚再出現白斑或白點，應盡快求診。

馮醫生分享其臨床經驗，半數患者接受非類固醇外塗JAK抑製劑治療6個月後，白蝕範圍縮細50%以上，效果與國際研究數據相若。

¹ Tavoletti G, Avallone G, Conforti C, Roccuzzo G, et al. Topical ruxolitinib: A new treatment for vitiligo. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023 Nov;37(11):2222-2230