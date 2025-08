白蝕患者忽視防曬或增皮膚癌風險 醫生分析新舊療法 新藥膏助復色

又來到與陽光玩遊戲的日子,炎夏太陽特別「熱辣」,稍一不慎易招徠皮膚癌。皮膚及性病科專科馮偉傑醫生提醒白蝕症患者,患處皮膚缺乏黑色素的保護,較易被陽光曬傷,甚至增加患皮膚癌的風險,外出時要徹底做好防曬。同時,由於白蝕症看似對健康沒有直接的影響,較易被忽略,其實若能及早就醫,患者可選擇的治療方案較多,尤其新一代藥膏令復色有望。



白蝕症的徵狀通常僅表現於皮膚上的白斑或白點,容易與其他皮膚病混淆,錯過最佳治療時機。皮膚及性病科專科醫生馮偉傑醫生表示,以往有關白蝕症的資訊及公眾教育不多,患者對此症認識不深,因而拖延求診時間。

日常要做好防曬

馮醫生說︰「白蝕症發病初期,白斑可能只是小幅度地出現在患者身上,因為沒有明顯的不適感,部份患者可能只用衣服遮蔽患處,或輕視了病情。其次,過去白蝕症治療時間長,且成功率不高,更使患者缺乏推動力去處理。」直至白斑或白點蔓延至皮膚外露地方,例如額頭、眼睛、嘴唇,對儀容帶來影響,患者始求醫,可能距離發病已有一段時間。

另外,白蝕位置因皮膚缺乏黑色素的保護,較易被曬傷,甚至增加患皮膚癌的風險。馮醫生提醒患者不要輕視防曬,因未受白蝕影響的皮膚會曬得更黑,反而會令白蝕患處更加明顯,外出時須於沒有衣物遮蔽的皮膚上塗防曬霜,每兩小時要補擦一次。在陽光猛烈的日子,患者應減少進行戶外活動為妙。預防紫外線傷害和光老化較事後彌補逆轉簡單得多,因此馮醫生建議,不論天氣陰晴,一年四季皆應塗防曬霜。

皮膚及性病科專科馮偉傑醫生提醒白蝕症患者,患處皮膚缺乏黑色素的保護,較易被陽光曬傷,甚至增加患皮膚癌的風險,外出時要徹底做好防曬。

類固醇藥膏照燈副作用多須限用

早前白蝕症病人組織「告白會」進行一項有關「香港白蝕患者及照顧者調查」發現,約八成患者表示自己不了解白蝕症的治療方式及藥物功效。其實,白蝕症療法眾多,類固醇藥膏是常見傳統治療方法之一,適合小範圍患處。馮醫生指出,類固醇藥膏含有激素,需小心用量,且不可長期使用,否則會令患處皮膚變薄、出現毛髮生長或暗瘡等副作用。因此,患者在使用類固醇藥膏期間要定期評估效果,「一旦出現副作用就要停,通常只可塗一、兩個月」。

另一常見療法便是紫外光燈治療,多用於病情較嚴重,患處範圍較大。患者需要持之以恆到診所進行治療,每週到診所2次,療程需時6個月以上膚色才會有所改善。不過馮醫生提醒:「長期照燈可能會導致皮膚灼傷,長遠也會增加患皮膚癌風險,即使患者照燈有效,一、兩年便要停」。

半數患者試用新藥膚色有明顯改善

白蝕症傳統治療各有局限。直至近年,美國食品藥物管理局(FDA) 批准了一款處方藥膏,終為患者帶來治療新希望。新一代非類固醇外塗JAK抑製劑屬靶向性治療,透過阻截自體免疫系統發出攻擊黑色素細胞的錯誤訊息,讓患者的白斑位置可逐漸回復正常膚色。馮醫生分享其臨床經驗,約30名患者去年8月開始接受非類固醇外塗JAK抑製劑治療,半數人在治療6個月後,白蝕範圍縮細50%以上,效果顯著。這些臨床表現與國際研究數據相若¹。

馮醫生說,非類固醇外塗JAK抑製劑副作用輕微,例如皮膚可能會有微弱針刺感、痕癢或泛紅,暫時沒有患者因過敏而要停藥。目前,非類固醇外塗JAK抑製劑適用於12歲或以上的非節段性白蝕症患者作局部治療,懷孕或正在哺乳的患者暫不建議使用。他建議患者應向醫生查詢,選擇適合其病情的治療方案。

當白蝕症病情穩定後,患者可逐步減少藥物劑量,覆診次數亦可相應減少,但目前沒有徹底根治此症的方法,仍不可掉以輕心。馮醫生表示,白蝕症成因尚未完全明確,可能與自身免疫系統疾病、家族遺傳或壓力等因素相關,病情仍有可能會反彈,多數與生活習慣有關,患者要持續留意病情變化,當皮膚再出現白斑或白點,應盡快求診。

馮醫生分享其臨床經驗,半數患者接受非類固醇外塗JAK抑製劑治療6個月後,白蝕範圍縮細50%以上,效果與國際研究數據相若。

¹ Tavoletti G, Avallone G, Conforti C, Roccuzzo G, et al. Topical ruxolitinib: A new treatment for vitiligo. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023 Nov;37(11):2222-2230