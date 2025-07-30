囤積症6大定義 精神科專科醫生指治療忌太急清雜物

不知大家有沒有發覺，每當網上群組或朋友聚會中有人提起「囤積症」，大多會引起熱烈討論。精神科專科醫生張漢奇指出，這情況其實反映「囤積」問題愈來愈普遍，大家都覺得「梗有一個喺左近」。

「近年，囤積症已經被定義為一種精神科的障礙，根據美國精神科學會《精神科診斷手冊第五版》所載，這個病需要有幾個元素。」包括：

1. 患者囤積物品的數量十分龐大。



2. 「要求患者捨棄這些物品非常困難，因為患者對這些物品有一種無名的依附， 好比『命根』一樣」張醫生說。



3. 這些物品通常在金錢上未必有很高價值。一般人會儲郵票，儲模型，儲紅酒，儲手錶，相對都是價值比較高的物品，但囤積症患者所儲的往往未必是這類東西。



4. 收藏郵票的人士會用很多郵票簿擺放郵票，排得整齊漂亮；收藏手辦公仔的人士可能會訂造一個玻璃櫃， 把手辦有條不紊地排列在櫃裡。「但囤積症患者儲物的方式通常都是非常凌亂，例如別人用過的膠袋，街邊拾回來的報紙雜誌，都堆放在家中，曾見過有個案即使要進廚房、去洗手間，都因雜物堆積而有所困難，甚至造成危險。」張醫生表示。



5. 須排除身體其他毛病，例如若患者腦部有生理障礙，也有可能令他出現囤積的行為，這情況下就不視為囤積症。



6. 囤積行為並非由其他精神障礙引起，例如抑鬱症、腦退化、精神分裂等等。



要治療囤積症，張醫生指出由於這病的定義還比較新，因此至今還沒有一套標準的治療方法，「其中一種方法是用血清素，因為有研究發現，囤積症患者腦裡的血清素受體有偏強或偏弱的現象，透過血清素療法有機會改善。另一種被提倡的是認知行為治療，首先要和患者交談，令他意識到自己的行為有問題，然後逐步丟棄所儲的物品。」

他提醒，治療囤積症的過程不能操之過急，例如要教患者丟棄一部分物品，但不要強迫他一下子全部丟棄，「囤積症始終是累積多年的問題，不容易糾正，所以 患者愈年輕而願意接受心理治療，就愈容易糾正。但始終把囤積物逐點逐點的丟棄，患者會較容易接受。」