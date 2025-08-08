中西合璧抗頑症新法：兩大靈芝孢子油配方　守護療程與康復關鍵期

本港頑症個案持續上升，根據醫管局最新統計，於2021年頑症個案高達38,462宗，平均每日有105人確診。患者的抗頑長路可分為兩個關鍵階段。在「療程中」，患者需要面對巨大衝擊，如噁心、食慾不振及體力下降等副作用，此階段的重點在於如何扶助正氣，維持體力以完成艱鉅的療程。療程結束後的「康復期」，則需要「固本培元」，重建自身免疫力，以減低復發風險，提升生活質素。



在這兩個重要的階段，近年流行的「中西合璧」保健概念成為重要的輔助方案，當中被譽為「仙草」的靈芝，因其扶正固本的特性，成為許多人輔助抗頑、調理身體的熱門選擇。而靈芝孢子油，正是透過先進科技從靈芝孢子中萃取而成的保健品，濃縮了靈芝的活性成分。今次將為大家拆解兩款靈芝孢子油的健康保健品，在「療程中」與「康復後」的不同段提供支援，助你和家人更從容地走過抗頑長路。

中西合璧成新趨勢 靈芝科學助扶正固本

靈芝自古被視為珍品，《中國藥典》亦有記載，赤芝及紫芝均有「補氣安神」、「扶正固本」之效，能調理臟腑機能。

為迎合不同療程階段的需求，市面上亦有針對性的產品，余仁生療康素靈芝「破壁」孢子油系列守護療程不同階段的需要。靈芝「破壁」孢子油(3合1配方)適合在療程中服用，減少輻射傷害，全面鞏固防禦力。完成療程後調理，可食用療康素靈芝「破壁」孢子油作長期保健，持續增強體質，助患者走過康復長路。

療程中專用：療康素「破壁」靈芝孢子油(3合1配方) 減少輻射傷害

針對療程中的頑症人士，保護好自身免疫系統，可以減少療程帶來的損害，市面上已有專為療程中人士而設的保健品，如余仁生療康素靈芝「破壁」孢子油軟膠囊 (3合1配方)。

將靈芝孢子油、赤芝提取物及紫芝提取物結合，功效互補。配方採用10倍高濃縮靈芝孢子油*及15倍高濃縮赤芝與紫芝提取物^，蘊含豐富的靈芝三萜，有助保護及強化免疫系統；提取自赤芝提取物的靈芝酸A，更有助減少輻射對免疫系統的受損程度；而紫芝提取物的靈芝多糖則有助改善初期、中期及末期患者的體質。

為確保精華能被極致萃取及吸收，產品採用了3大專利技術，以低溫物理技術破壁，保留三萜活性成分，再以超臨界CO₂技術萃取，容易被人體吸收。靈芝基地部分原料更連續18年榮獲中國、美國、日本及歐盟的四大有機認證，安全可靠，為正在作戰的患者提供安心的營養支援。

余仁生療康素靈芝「破壁」孢子油軟膠囊 (3合1配方)

食用方法：每日1-2次，每次1-2粒，以溫水服用。

*靈芝孢子油是10倍萃取，即為每10公斤破壁靈芝孢子粉萃取出1公斤靈芝孢子油。

^赤芝提取物為15倍濃縮，即為每15公斤赤芝子實體提取1公斤赤芝提取物；紫芝提取物為15倍濃縮，即係每15公斤紫芝子實體提取1公斤紫芝提取物。

完成療程後調理：高純度孢子油 加快恢復元氣

療程後，康復者的身體比較虛弱，免疫系統需要時間重建。余仁生療康素靈芝「破壁」孢子油軟膠囊適合康復後調理，核心優勢在於其蘊含純度100%靈芝孢子油，三萜類含量更高達87%**，比市場一般靈芝產品高出4倍，能為康復後的身體提供更強效、直接的支援，加快病後恢復，增強免疫力。

除了頑症康復者，其他大病初癒如心血管手術後人士，同樣面對如何加快元氣恢復、鞏固健康，並預防復發的長遠課題。

用家實證分享

余仁生真實用家表示，曾有肝臟相關問題，服用後有助病後恢復；更有用家因有家族病史而作日常保健，產品亦適合飲酒護肝的人士服用。

林先生：「頑症康復後，我除了服用靈芝孢子油，還會配合野生冬蟲夏草膠囊，作更全面的調理，精神狀態快速恢復，體力也變好了。」

盛小姐：「手術後身體很虛弱，我持續服用靈芝孢子油，一步步調理身體，感覺免疫力鞏固了，加快了恢復進度，讓我能更快重拾健康生活。」

余仁生療康素靈芝「破壁」孢子油軟膠囊

食用方法

保肝養肝：每日1-2次，每次1-2粒

保健用途：每日1次，每次1粒

**根據2023年第三方機構報告(編號: RPS230307A2)，使用內部測試方法檢測，產品(不含軟膠囊)三萜類含量高達87%。

