蟹足腫新療法—環鑽切除術 + 放射治療

「蟹足腫」（Keloid）是一種疤痕組織的增生，主要出現在有疤痕增生體質的人身上。日常身體受傷，不論因為意外或手術等，傷口愈合後疤痕不會逐漸變淡和消退，反而會不受控制地增生變大，甚至可持續二、三十年增大。外科專科醫生陳東飛表示，其實現時有很多治療蟹足腫的方法，例如最新引入的微創切除法︰「蟹足腫環鑽切除術」（Punch Excision）。

「治療蟹足腫的其中一種標準治療方案，是手術切除後配合放射治療。」陳醫生表示，「因為患者大多有疤痕增生體質，手術切除後的疤痕有機會誘發新的蟹足腫，而配合放射治療就有助減少蟹足腫復發。」

可配合蟹足腫手術後的放射治療，包括淺層放射治療（Superficial Radiotherapy）及電子束放射治療（Electron Beam Radiotherapy）等，均有助減低復發風險。而另一方面，傳統手術切除未必適合所有病人，所以「蟹足腫環鑽切除術」就成為新的選擇，傷口較細，創傷較小，配合術後放射治療可有效減少復發。

陳醫生解釋「蟹足腫環鑽切除術」的原理，是利用直徑約2至3毫米的高速圓形鑽頭作為微創手術器械，較精準地切除蟹足腫組織。「這種技術源自於微創頭髮移植中常用的器械，原理是利用高速旋轉的細小鑽頭，針對真皮層增生的疤痕組織進行局部切除，可以保留周圍正常且完整的表皮和皮膚結構。好處是創傷小，傷口不需縫合，患者術後康復及護理均比傳統蟹足腫切除方法簡單，傷口也較易愈合。」

環鑽切除術的另一好處是傷口多為圓形，較適合面部及其他對外觀要求較高的部位使用。

陳醫生提醒，形成蟹足腫的病理機制至今仍未完全清楚，臨床所見大部分發病與青春期的暗瘡有關，也有部分是自行接受美容手術例如穿耳、脫痣等而誘發蟹足腫。「患者當中大約一至兩成有清晰的家族病史，所以若家人曾患蟹足腫，就應注意盡量不要令皮膚出現傷口，例如擠暗瘡、穿耳等不必要的傷口應避免。」

其次是一旦懷疑自己出現疤痕增生，建議盡快諮詢醫生，「有些很嚴重的患者，是因為早期錯過了治療的最佳時間，情況累積至愈來愈嚴重才求診。若患蟹足腫的時日較長，有機會導致皮膚毛囊堵塞，除了痕癢有時也會有嚴重腫痛或含膿，甚至出現併發症。」陳醫生說。