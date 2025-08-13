冠心病年輕化 加味煙禁令勢在必行

別以為年輕力壯，吸煙無傷大雅，冠心病現已不再是中老年人的「專利」。過往冠心病患者多為50、60歲或以上人士，近10年卻看到有年輕化趨勢，可能30多歲已經有冠心病或心臟病發導致血管突然栓塞，需要到急症室做通波仔手術。吸煙與不良的生活習慣正是幕後黑手。因此，政府應盡快實施新一階段控煙措施，預防青少年吸食第一口煙，並進一步降低本港吸煙率，循序漸進地達至無煙和健康香港。

撰文﹕養和醫院心臟科名譽顧問醫生陳良貴

煙草含有逾 7,000 種化學物質，當中尼古丁、焦油、一氧化碳等更會增加患心臟疾病包括冠心病、心肌梗塞等風險。事實上，每兩個吸煙人士就有一個提早死亡。然而，不少人以為只有主動吸煙才會傷身，但研究顯示吸食二手煙的人士患心血管病風險較一般人高出約三倍。而心臟病在本港是最常見的致命疾病中居第三位，當中冠心病更為致命主因。世界衞生組織亦指出，全球每年有近800萬人因吸煙而死亡，當中約有120萬非吸煙人士因接觸二手煙而死。

吸煙每年為本港帶來近百億元經濟損失

在本港，雖然吸煙者僅佔人口約9.1%，但最新發表的香港大學研究指出，吸煙引致香港每年約14,000人死亡及99億元經濟損失。這可見吸煙為社會帶來巨大的健康負擔及醫療成本，且需要整個社會付出代價。而吸煙是非傳染性疾病中最主要可預防的因素，因此，幫助吸煙人士戒煙及推行控煙政策，對市民健康和減輕醫療系統負擔帶來莫大裨益。

香港吸煙與健康委員會聯同香港大學學者發佈的最新控煙調查研究發現，青年和女性吸加味捲煙比率較高，尤其是15 至29歲女性吸捲煙者當中有近九成吸食加味煙；另有逾七成市民支持禁止加味煙草產品，且比率持續上升。

加味煙是「糖衣陷阱」必須立法禁止

多年來，經常聽到利用「選擇自由」為幌子，掩蓋吸煙會使人上癮、維護商業利益的意圖。市場上又出現設計多樣化口味和包裝色彩繽紛的加味煙吸引年輕人，並透過加入水果、糖果、薄荷等味道，減低尼古丁的刺喉感，令吸煙者以為「無咁傷身」，事實上卻更易上癮。吸煙表面上是個人選擇，實際上尼古丁會讓人上癮，影響人的自由意志。

此外，大部分二、三手煙情況都發生在家庭、公共場所，非吸煙者沒有能力逃避，亦剝奪他們呼吸清新空氣的自由；而有害物質殘留在衣服、家具上，持續釋放毒素，是逼別人接受吸煙帶來的禍害。事實上，大部分吸煙人士在21歲前開始吸煙，加味煙禁令有助預防年輕人吸煙，對控煙工作十分關鍵，當中薄荷煙更應該儘早禁止出售。由於政府目前建議禁令分階段實施，首階段未有涵蓋薄荷味煙草產品，或有可能令市場集中推廣和研發出更多薄荷味產品，吸引吸煙者由其他加味煙轉用薄荷煙，而非選擇戒煙。倘若第二階段不儘快推行，便讓禁令留有缺口。為此，希望各界全力支持新一階段控煙措施，全面禁止加味煙，保護我們的下一代。