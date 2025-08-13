本港有2成無淋巴結轉移高風險乳癌患者 於確診後10年內復發

「我無淋巴結轉移，應該唔使太擔心吧？」不少早期荷爾蒙陽性（HR+）/HER2陰性（HER2-）乳癌患者有此誤解，但外國研究顯示，約一半HR+/HER2-乳癌復發病例在診斷後20年內發生。香港乳癌基金會的本地研究亦發現，每五名高風險患者中，便有一人在10年內復發。為幫助患者降低復發風險，香港乳癌基金會推出「早期乳癌藥物資助計劃」，提供最高HK$162,000資助，協助患者減經濟壓力、安心治療。



HR+/HER2-乳癌約佔本港乳癌病例三分之二。雖然早期乳癌經手術治療後看似穩定，但復發風險可持續20年。香港乳癌基金會管治委員會副主席、臨床腫瘤科專科醫生邱振中醫生指出，即使無淋巴結轉移，中至高風險患者的復發機率仍達25%。邱醫生提醒，早期乳癌患者應了解自己的早期及晚期復發風險和降低復發的方法。

香港乳癌基金會乳癌資料庫督導委員會成員、內科腫瘤科專科醫生楊明明教授分享其研究，分析2006至2011年間確診的3512名HR+/HER2-乳癌患者的數據。結果顯示，高風險患者的10年存活率較I期基線組患者低約10%，每五人中有一人在10年內復發。楊教授強調：「高風險無淋巴結轉移（N0）患者的復發風險與淋巴結轉移1至3個（N1）的患者相近。患者不能掉以輕心，誤以為無淋巴結轉移且五年內無復發就等同於完全無風險，患者亦應留意其他風險因素，或可考慮配合不同的輔助治療，期望進一步降低復發風險。」

國際指引：可加入CDK4/6抑制劑提升治療效果

近年多個研究已經證實，CDK4/6抑制劑可以用於早期HR+/HER2-乳癌患者的輔助治療，與標準荷爾蒙治療合併使用，可以在3年後和4年後將復發率分別降低約25%和29%。有見及此，美國國家綜合癌症網絡(NCCN)、美國臨床腫瘤學會(ASCO)、美國食品及藥物管理局(FDA)、歐洲藥品管理局(EMA)等多個國際權威機構，均建議將CDK4/6抑制劑與荷爾蒙治療合併，作為高風險早期HR+/HER2-乳癌患者的輔助治療方案。

乳癌基金會推藥物資助計劃減輕早期乳癌患者負擔

然而，這些新型標靶藥物費用昂貴，並非每個患者都能夠長期負擔。有見及此，香港乳癌基金會推出「早期乳癌藥物資助計劃」，為II期及III期高風險HR+/HER2-乳癌患者提供最高HK$162,000資助，旨在為合資格的患者在抗癌路上提供支援，緩解其部份經濟困難，讓他們更安心治療。申請者需持有香港身份證、個人平均收入不超過HK$60,000，並在療程開始六個月內提交轉介信及收入證明。每168粒藥物（四個28日療程）可獲HK$18,000資助。