健康產業新趨勢研討會暨頒獎禮｜亞健康人口增 醫療產業現新機遇

一項大學調查揭示，超過95%的受訪港人飽受「亞健康」徵狀困擾，特別是30至49歲的壯年族群，專家警告，若不即時正視這些徵狀，將增加罹患慢性疾病的風險。



自疫情以來，港人對個人健康的關注度顯著提升，從而引發了健康產業的兩大趨勢：前往公立醫院求診的非緊急病人持續增加，同時，養生保健產品與療程的需求也隨之攀升。面對此一趨勢，中西醫私人醫療機構與保健養生品牌該如何把握機遇，一方面協助紓緩本港醫療系統的壓力，另一方面推動全民關注健康的風氣？



為探討這些議題，《香港01》特別舉辦了「健康產業新趨勢研討會暨健康Easy卓越大獎2025」，邀請各界專家與業界代表分享真知灼見。

嘉賓陣容鼎盛，當中邀得香港特別行政區行政會議非官守議員高永文醫生、立法會議員陳凱欣女士、香港執業脊醫協會榮譽主席朱君璞脊醫、首席商業官梁樂怡女士及首席媒體戰略官馮德雄先生為頒獎嘉賓。

頒獎典禮於唯港薈酒店盛大舉行。活動當日早上，天文台曾短暫發出黑色暴雨警告訊號。對此，《香港01》行政總裁蘇曉婷女士致歡迎詞時表示，即使在惡劣天氣下，活動仍如期舉行，體現了作為媒體「風雨不改」的精神。

蘇女士指出，是次活動旨在回應香港人因急促生活節奏而產生的亞健康問題。她除了感謝多年來支持活動的嘉賓外，也介紹了《香港01》除了提供健康資訊，也拓展至一站式生活服務與票務平台「01空間」的業務。她提到，展望未來，《香港01》將繼續致力於作為全球性中文媒體，向世界傳達香港與中國的故事，並向所有獲獎品牌和企業表示祝賀，期許他們能繼續推動香港健康產業的發展。

香港特別行政區行政會議非官守議員高永文醫生寄語，香港醫療產業正處於機遇與挑戰並存的時期。

香港特別行政區行政會議非官守議員高永文醫生亦在演講中指出，醫療與媒體皆是「風雨不改」的行業。他強調，香港醫療產業正處於機遇與挑戰並存的時期，機遇來自人口老化和科技的爆發，而挑戰則在於市民消費意欲下降。高醫生深入闡述了香港醫療的獨特優勢，包括在「一國兩制」下的特殊地位，以及其與國際標準接軌的能力。

他以中醫藥為例，強調香港的中醫藥模式堪稱「獨步全球」，並在第五波疫情中展現了中西醫結合的服務優勢。儘管目前面臨內地醫療水準的迅速追趕和經濟挑戰，他認為這些僅是短期的「磨合」問題。高醫生呼籲業界應摒棄惡性競爭，轉為良性競爭、同步提升，共同打造一個具有吸引力的醫療健康體系，以吸引全球各地人士前來就診。

健康產業新趨勢研討會：「港人健康管理新趨勢 探討『亞健康』市場機遇」

四位嘉賓一同討論主題「港人健康管理新趨勢 探討『亞健康』市場機遇」。包括：《香港01》首席記者黃雲娜女士、香港特別行政區立法會議員陳凱欣女士、香港中醫醫院醫院行政總監卞兆祥教授、香港執業脊醫協會榮譽主席朱君璞脊醫。

健康產業新趨勢研討會已成本活動的必備環節，本次研討會同樣由《香港01》首席記者黃雲娜主持，並邀請立法會議員陳凱欣女士、香港中醫醫院行政總監卞兆祥教授及香港執業脊醫協會榮譽主席朱君璞脊醫發表個人見解，就「港人健康管理新趨勢 探討『亞健康』市場機遇」此一議題分享真知灼見。

香港醫療的雙重困境：人口老化與資源錯配

身為立法會議員，陳凱欣女士致力推動「治未病」的方針和基層醫療服務。她關注香港人口老化問題，指出65歲以上人口在10年間增加了逾六十萬，導致醫療需求大增。她認為香港醫療系統面臨龐大壓力，資源需要重新分配，應投放更多於預防性工作。

她提出了多項建議，包括建立「每個人都要有一個最基本的primary care」的基層醫療服務、檢討自願醫保，並探討如何將私營醫療服務拉回公營。她特別強調，應善用香港多樣化的醫療專業人才，如中醫師、脊醫、物理治療師及藥劑師，而不應僅限於西醫。她以社區藥房為例，說明藥劑師可以指導長者正確用藥，減少不必要的求診，從而減輕醫療系統負擔。

「治未病」新典範：中西醫協作的未來願景

香港中醫醫院行政總監卞兆祥教授首先指出，「治未病」並非指「未病」，而是處於「亞健康」或已病但尚未惡化的狀態。他強調生活習慣對健康的重要性，並為即將開幕的香港中醫醫院宣傳。他表示，中醫院將在128天後正式開院，這將是香港政府推動的首間中醫院。醫院將提供門診、日間服務和住院服務，並設有中風復康、腫瘤治療等四個專科，以滿足中西醫協作的需求。

他強調中西醫協作至關重要，中醫需要西醫的檢查輔助，西醫也能從中醫的治療（如針灸和中藥）中獲益。他以眼底黃斑病變為例，說明中西醫結合治療能為病人帶來更佳效果。他希望中醫院能發展出獨特的醫療模式，並將其推廣至世界各地。

擺脫痛症桎梏：脊醫如何成為社區健康守護者

香港執業脊醫協會榮譽主席朱君璞脊醫指出，痛症問題在香港日益普遍，佔用了公營醫療系統的資源。他認為，公營醫院應將資源集中於危急個案，而私營市場則可在處理非急性痛症方面發揮作用。他觀察到，疫情後港人的健康意識普遍提高，對養生和亞健康議題的關注增加。

他強調香港的醫護專業本身就是一個「大品牌」，其專業道德、科研和產品均具備國際水準。朱脊醫認為脊醫在社區中可以發揮重大功能，不僅能處理急性痛症，還能透過健康教育，例如推廣護脊操，讓市民從小建立護脊意識。他相信，透過這種方式，可以有效地減少香港人的脊骨痛問題，並與中醫、西醫及其他專業共同推動香港的健康產業發展。

專業評審與讀者共同選出卓越健康品牌

同場舉行「健康Easy卓越大獎2025」頒獎禮

「健康Easy卓越大獎2025」獲得眾多企業及品牌的熱烈響應。經過公眾投票及專業評審的嚴謹評選 ，各個獎項的得主已於頒獎典禮上隆重揭曉 。衷心恭賀所有獲獎企業及品牌，為香港健康產業所作出的傑出貢獻與不懈努力。

