牙膏推介｜教你守護口腔健康！一文睇晒抗敏、亮白、護齦點揀好

食雪糕時，牙齒突然一陣刺痛？日日刷牙，牙齒依然偏黃，不敢開懷大笑？刷牙時發現牙肉紅腫流血？這些揮之不去的口腔煩惱，其實都可以透過選擇合適的牙膏來解決！牙膏作為我們每日使用的必需品，就如同你的「私人口腔護理專家」。其實市面上已有牙膏採用革命性的專利護齒成分Akcmins®，能真正做到「快速礦化」，從根源修補琺瑯質，有效改善牙齒敏感、強化牙齦，甚至達至健康美白的效果。擁有近二十年牙膏生產經驗的品牌奧威爾®（Oral-well®）就憑藉不斷的科研發展，至今已成功研發出第四代的專利技術Akcmins®*，並應用於旗下不同系列的牙膏，針對性地解決各種口腔問題，讓你真正告別口腔煩惱！立即看看哪一款牙膏最適合你？



預防蛀牙+告別牙齒敏感刺痛感 必用「+極速抗敏」系列

對於受牙齒敏感困擾的人士，「+極速抗敏」系列牙膏是理想之選。牙齒敏感的主因是琺瑯質受損，令象牙質外露。此系列牙膏內的Akcmins®納米活性生物礦物質，能有效修補琺瑯質表層的微細小孔，並礦化外露的牙頸，從而減低象牙質過敏。持續使用，不單能在牙齒表面形成光滑的保護層以預防蛀牙，更能明顯改善因冷熱酸甜引起的刺痛感，讓你重拾飲食樂趣。

飲咖啡茶漬現牙黃？形成白色光滑保護層 必用「+亮白PRO」系列

都市人生活忙碌，少不免每日一杯咖啡或茶提神，但日積月累的色素卻令牙齒變黃，影響儀容，「+亮白PRO」系列專為希望回復牙齒亮白的人士而設。它同樣含有Akcmins®納米活性生物礦物質，能快速溶解並刷走依附在牙齒表面的牙垢及色斑，如煙漬、咖啡漬、紅酒漬及茶漬等。它更會在牙齒上產生一層與琺瑯質鈣磷比例相同的白色光滑保護層，達至健康美白的效果，同時保持口氣清新 。

牙肉腫痛流牙血？減低口腔痱滋 強化牙齦健康 必用「+護齦專家」系列

牙齦健康是口腔護理中不可忽視的一環。「+護齦專家」系列牙膏專注於修護牙齦。其獨特配方能提升口腔內的酸鹼度（PH值）至弱鹼性的ph8.5環境，有效消滅及抑制細菌生長，避免牙齒受酸性進一步侵蝕。它能強化及修護牙齦，有助緊緻牙齦與牙齒間的牙齦線，並預防牙菌膜積聚。而且經臨床驗證，能有效改善牙齦出血問題，甚至減低口腔痱滋及口腔潰瘍的機會，真正做到全日24小時保護牙齦健康 。

改善牙周問題 進階修護之選「牙齒牙齦加強劑系列」

若想尋求更深層的修護，或有較嚴重的牙周問題，「牙齒牙齦加強劑系列」則能提供更強效的護理 。此系列含有高達80%的Akcmins®納米活性生物礦物質，能迅速吸附在牙齒表面的小孔進行填充修補。它能快速殺滅及抑制口腔內的細菌，有效對抗牙齦炎及改善牙周疾病 。此外，它更能促進受損或腫脹牙齦的康復，對於植牙、拔牙等手術後的傷口癒合，以及口腔潰瘍都有幫助 。

兒童護齒新選擇！食品級原材料Oral-well all well兒童護齒劑

知道孩子的口腔健康，是父母最關心的事，「Oral-well all well 兒童護齒劑」就為家長提供了一個安心的選擇。考慮到孩子在學習刷牙時容易吞下牙膏，此產品特別採用食品級原材料，配方溫和，不含氟化物及三氯生等成分，即使幼兒誤吞也不用擔心 。過量攝取氟化物，有機會引致恆齒出現氟斑牙，影響外觀 。這款兒童牙膏含有獨家專利配方Akcmins®的溫和份量，能在口腔形成弱鹼性環境，抑制細菌生長，有效防止蛀牙，保護牙齒及牙齦健康 。

奧威爾®Oral-well®牙膏更榮獲2025年醫護人員唯一至愛牙膏品牌大獎！

*國家專利號：ZL201911151596.4

