烈日下送水！農夫山泉「知辛苦，懂感恩」行動 小義工為司機打氣

烈日當空，香港的夏天，市區氣溫動輒飆升至攝氏30多度，體感更似在焗爐一樣。當大部分人躲在冷氣房避暑時，社會上仍有一群無名英雄，頂著烈日為城市運作默默耕耘。為向社會上不同崗位的人致敬，農夫山泉日前舉辦了一場「知辛苦，懂感恩」夏日送水行動，讓小朋友們，為揮灑汗水的司機夥伴送上最窩心的清涼。



超窩心！伸出小手傳遞敬意

活動當日，15位來自成長希望基金會的小朋友化身成「愛心小義工」與家長一起在九龍灣零碳天地這個充滿綠意的地方，準備為剛完成工作的司機送上驚喜。「叔叔，天氣熱，飲啖水啦！」「多謝你哋幫我哋送貨！」小朋友毫不怯場，將一支支農夫山泉飲用天然水，親手遞到司機手中。一句句純真的感謝，配上真誠的笑容，讓司機們，臉上都流露出笑容。

愛心小義工親手為司機送上農夫山泉飲用天然水。

家長望小朋友學習尊重各行各業

帶同兒子參與活動的王太表示，這次活動是最好的親子教育。「平時同個仔講『幸福唔係必然』，佢未必明。今日佢親身見到司機叔叔成身大汗，就知道我哋平時網購買嘢，撳個掣好似好方便，背後其實有好多人辛苦付出。」她認為，這次活動讓孩子真實地接觸到社會的不同階層，學會尊重各行各業的勞動者，「呢一堂『感恩課』，比任何書本知識都更重要。」

司機陳師傅指不少行家都可能因為工作繁忙而忘記飲水，笑言大家記得多多飲水，身體才會健康！

陳師傅笑指：「估唔到會有呢個活動，真係好窩心！做我哋呢行，有時真係食無定時，水都唔得閒飲。」他笑指，「今日小朋友咁貼心，呢啖水真係甜到入心。」

農夫山泉發起的「知辛苦，懂感恩」行動，為這個炎熱的夏天注入了滿滿正能量。它不僅為戶外工作的無名英雄們送上了清涼，更重要的，是將感恩與尊重的種子，種在了我們下一代的心中，提醒著我們，珍惜和感謝每一位為這個城市默默付出的人。

（資料由客戶提供）