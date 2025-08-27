東九龍人口急升 醫療需求增 日間醫療中心助紓緩公院壓力

面對人口老化與公營醫療服務輪候壓力，私營日間醫療需求大大提升。浸會醫院位於東九龍的一楝式綜合日間醫療中心正式全面啟用，醫院認為新的日間中心正好回應東九龍地區人口急速增長帶來的醫療需求缺口，醫務衛生局則相信，中心透過發揮公私營協作計劃，讓市民以可負擔價格獲得私營服務，紓緩公立醫院壓力。



東九龍涵蓋觀塘、將軍澳及啟德等區域，人口總數逼近100萬。現時，九龍東聯網共設有三間公營醫院、四間專科門診診所及八間普通科門診診所，單是 2023/24 年度，使用九龍東聯網服務的病人總數約為 555,800 人，醫院管理局預期，隨着九龍東人口持續增長及老化，預計市民對九龍東聯網服務的需求亦會繼續增加。

醫務衞生局局長盧寵茂(左)出席EKMC開幕禮，並參觀智能藥房。

醫務衞生局局長盧寵茂出席浸信會東九龍醫療中心開幕禮時指出，日間醫療護理是一個非常重要的服務，醫院管理局都希望能夠大力推動，一方面能節省成本，同時對病人的康復有相當大的好處，盧寵茂續指，中心透過醫院管理局的公私營協作計劃，讓患者以可負擔價格享受私營醫療服務，紓緩公立醫院壓力。浸會醫院董事會主席何鏡煒博士亦表示，浸信會東九龍醫療中心是回應社會醫療需要、支持公營系統的重要一步。此外，浸會醫院同時亦啟動九龍塘舊院三座大樓重建及擴建計劃，預計2034年落成全新綜合醫院大樓。

浸信會東九龍醫療中心是浸會醫院首幢全資擁有的全科日間醫療中心，位於觀塘欣業街8號，樓高32層，佔地逾90,000平方呎，為東九龍區內唯一全棟式醫療大樓，提供超過30項醫療服務，涵蓋普通科、專科門診、化驗、診斷、復康，以及專科日間中心。浸信會東九龍醫療中心醫務行政總監徐德義醫生表示，醫療中心與九龍塘浸信會醫院僅10至15分鐘車程，形成「一院多點」協同效應，患者可快速轉介住院或接受複雜手術，確保服務無縫銜接。

腫瘤科及化療日間中心設有獨立VIP 室

醫療中心亦提供醫院級標準的日間醫療服務，例如設有符合國際標準的手術室，適合進行局部麻醉或監察麻醉護理的小型手術，腫瘤科及日間化療中心更會為化療病人提供專業按摩、心理及營養支援，並設有個案經理跟進每位患者的個別需要，監察他們的治療進展及回家後的狀況。另外，日間化療中心更具備高規格靜脈注射藥物配製室，採用與大型醫院同級的無菌技術通道及高規格設備，確保藥物質量與安全性。浸信會東九龍醫療中心管理層表示，會盡力配合政府提高醫療質素，包括基層醫療、公私營合作及提高私營收費透明度為病人服務。