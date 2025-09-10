無糖一樣好味？京都念慈菴無糖枇杷膏大解構　一文睇清3大好處

喉嚨容易乾乾癢癢、想咳兩聲？這個時候，好多人都會想食點東西來潤喉，家喻戶曉的京都念慈菴川貝枇杷膏，特別為關注體重，需要控糖的朋友，推出了無糖配方，最近更帶來全新便利裝，讓你隨時隨地都能安心潤喉。



無糖≠無味！解構無糖枇杷膏的美味秘密

一聽到「無糖」，不少人或會擔心味道會否變得苦澀，或者加入了不安全的化學人工代糖。京都念慈菴無糖枇杷膏正好打破這種迷思，無糖配方依然保留了枇杷膏的甘甜順喉口感！

這個美味的秘密，源於產品採用了低升糖成分。此成分源自麥芽糖，甜度約為蔗糖的八至九成，但熱量卻低得多，每克只有約2.1 kcal。由於是低升糖(Low GI)成分，人體吸收速度慢，不會引致血糖水平急劇上升，因此特別適合關注糖分攝取及體重管理的人士食用。

香港衞生署註冊！經典古方傳承 潤肺止咳功效不變

京都念慈菴無糖枇杷膏不僅在甜味上用心，產品更嚴選十多種珍貴天然草本成分，包括川貝母、枇杷葉、南沙參及桔梗等精心煉製而成，有效清熱潤肺、化痰止咳、護喉利咽。無論是喉嚨乾癢不適，還是長期說話導致的聲音沙啞，它都能發揮顯著的紓緩作用。

產品質素同樣有保證，每一瓶無糖枇杷膏均在香港製造，並已通過香港衞生署中成藥註冊（HKC-16144），功效與安全得到專業認證，是你和家人可以信賴的護喉保健之選。

全新便利裝登場！隨時隨地護喉潤肺

為了迎合香港人繁忙的生活模式，京都念慈菴最近特別推出了全新的無糖枇杷膏「便利裝」。 這款新包裝採用獨立條裝設計（每盒10條，每條15毫升），輕巧便攜，方便存放於手袋或辦公室桌上。無論是上班族需要長時間開會、教師需要頻繁講課，還是在旅行途中，只要喉嚨感到不適，便能立即撕開包裝直接食用，無需杯子或湯匙，隨時隨地都能滋潤喉嚨！

銷售點及建議零售價： 建議零售價：$66/盒

銷售點：各大連鎖店、藥房/藥行及網上平台有售 。

立即到網站選購：https://www.ninjiom.com/buy-online

（資料由客戶提供）