華仁坊多元化中醫服務屢獲殊榮　以正骨擊破都市痛症

返工對著電腦工作，做到肩頸僵硬？低頭滑手機滑出了「烏龜頸」、「富貴包」？不少人都受姿勢不良、慢性都市痛症所困擾，試過按摩、貼藥布，痛楚暫時緩解後卻又再復發，治標不治本的循環令人身心俱疲。近年，愈來愈多人尋求中醫正骨療法，期望能從根本解決問題。但在眾多選擇中，如何找到專業且值得信賴的品牌？香港首間榮獲香港01「健康Easy卓越大獎2025」—「卓越中醫正骨美容品牌大獎」的華仁坊，憑其專業與創新，成為了備受推崇的香港中醫正骨推薦No.1品牌，同時提供中醫美容療程，為客人重拾整體健康與美態。



皇牌療程「中醫全身正骨復位」AI精準診斷＋獨家手法

許多人對「正骨」的印象或許還停留在傳統的「啪骨」，心中難免帶點疑慮。華仁坊的皇牌療程「中醫全身正骨復位」徹底顛覆了大眾的既定印象。要從根源解決痛症，必須先有精準的診斷，這也是他們「以客為先」理念的體現。

療程的第一步，先由註冊中醫師進行「AI骨骼檢測」，利用數據化、客觀的方式，科學地評估客人的脊椎弧度、關節錯位程度及潛在的痛症根源，讓問題無所遁形。

診斷過後，中醫師會採用「徒手正骨復位手法」，針對檢測結果，以溫和而精準的技術，將錯位的骨頭與關節調整復位。這過程就像將一幢大廈歪斜的地基重新扶正，只有根基穩固，結構才能恢復平衡。此療法能有效改善因脊椎側彎、椎間盤突出或長期不良姿勢引致的腰背痛、肩頸痛；同時更能即時矯正高低膊、長短腳、盆骨前傾等體態問題。當骨骼結構回復正軌，受壓迫的神經得以釋放，氣血循環變得順暢，繃緊的肌肉軟組織自然得到鬆解，痛症亦隨之消減。

中醫美容 重塑由內而外的自然美

當身體的結構重回正軌，痛症得以紓緩，這僅是健康的起點。華仁坊相信，面部的光彩與輪廓，同樣取決於經絡氣血的充盈與暢旺。華仁坊亦提供多元化且專業的中醫美容服務。

例如皇牌之一的「美顏針」，透過註冊中醫師的精準針灸技術，刺激面部特定穴位，促進膠原蛋白自生，從內在改善膚質、提拉緊緻，對抗歲月痕跡。而「小顏定位術」則以專業手法微調面部輪廓，塑造更精緻、對稱的臉型，效果自然，讓客人在無創無痛的情況下，散發由內而外的健康美。

想了解更多華仁坊的專業療程，可瀏覽其官方網站：https://wahyanfong.com/

(資料及相片由客戶提供)