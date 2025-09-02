腎上腺瘤有多種 外科專科醫生指符合這些條件就要考慮切除

腎上腺是一個很小的器官，呈三角形，最長的一邊也只有約5cm，而整個腎上腺的重量也只有約8至10克。但即使這樣細小，它也有機會長出腫瘤，而且有很多不同類型。

外科專科醫生陳永康指出，腎上腺負責分泌日常生活所需的荷爾蒙，以調節身體的電解質、血壓、男女性徵以及讓身體能迅速反應外界的突發狀況，「其中一種由它分泌的荷爾蒙就是腎上腺素中的『兒茶酚胺』，亦即嚴重過敏病人要隨身帶著的『救命針』，因為嚴重過敏反應會在接觸致敏原後的數秒至數小時内發生，出現血壓急速下降，甚至過敏性休克而導致生命危險，而『救命針』含有單一固定劑量的腎上腺素，可立即增加血壓和心跳的速率，避免病人休克死亡。由此可知腎上腺這小小器官的重要。」

至於腎上腺長出的腫瘤，大小可由幾毫米到超過10厘米，成因不明，且大部分病人沒有任何徵狀，是由於身體其他問題接受影像檢查才偶然發現，稱為「腎上腺偶發瘤」；另一部分病人是因有相關徵狀，進一步做影像和其他檢查而確診。

一旦確診腎上腺瘤，分類就刻不容緩。「必須盡快分清楚腫瘤是良性或是惡性（癌），功能性或非功能性。腎上腺瘤約95%屬良性，惡性的大多是由其他器官的癌症擴散至腎上腺，例如乳癌或肺癌。良性腎上腺瘤不一定需要做手術切除，它由良性變惡性的機會亦相當微。相反，若檢查證實是由其他器官的惡性腫瘤擴散至腎上腺，治療應以針對原發的癌症為主，有部分情況亦可以用手術切除受影響的腎上腺。」陳醫生說。

至於功能性/非功能性的腎上腺瘤，意思是指腎上腺瘤有沒有影響腎上腺荷爾蒙的分泌：功能性即指其中一種腎上腺荷爾蒙水平過高，從而產生相關的功能性症狀；非功能性即指荷爾蒙水平正常，不會產生功能性症狀，多因其他原因做腹部影像檢查而意外發現。

若檢查後腎上腺瘤符合以下條件，一般會建議手術切除：

1. 證實或懷疑是惡性腫瘤；



2. 證實是功能性腫瘤；



3. 初步診斷是良性和非功能性的腫瘤，但腫瘤面積大於或等於4cm；



4. 在 6至12月內覆照掃描時發覺腫瘤面積增加多於1cm。



「現時常用的手術包括微創腹腔鏡腎上腺腫瘤切除手術（Laparoscopic Adrenalectomy），一般只需在患者的左上腹或右上腹開3至4個小傷口，但若手術前的影像顯示腫瘤過大、周圍組織嚴重黏連，或懷疑是惡性腫瘤，或出現重大併發症等，便可能要採取傳統的開放式手術切除。病人可詳細諮詢醫生。」陳醫生表示。