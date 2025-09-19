突破傳統迷思　三大泌尿科微創技術解決男人之痛

根據衞生署資料，前列腺癌已是香港男性第三大常見癌症。但在華人社會，很多男士對泌尿系 統問題羞於啟齒，甚至諱疾忌醫，往往錯過了治療黃金期，令病情惡化。面對此困境，泌尿外科專科崔家倫醫生分享道：「要改善這種情況，不僅需要提供更好的醫療技術， 更需要用同理心去理解病人的心理障礙，並且努力創造一個讓他們感到安全和舒適的就醫環境。」



醫療新領域正是要跳出傳統框架，開拓新天地。當年在公立醫院任職的崔醫生從Elon Musk的First Principle（第一原理）思維模式得到啟發，以「還原基本步」的模式，突破迷思，找出傳統技術的侷限及不足，與當時的新界東聯網泌尿科團隊一同引入三個微創新技術，為病人提供了新的治療選擇，讓他們獲得更舒適的治療體驗。

突破傳統迷思一：避開細菌感染風險 經會陰前列腺穿刺活檢提供安全診斷新選擇

經直腸活檢是前列腺癌診斷的傳統方法，但這個過程需要穿過直腸壁進入前列腺取樣，過程中穿刺針無可避免地會接觸到直腸內的細菌，即使做足預防措施，根據醫學文獻報告，仍有約3至5%的感染風險，嚴重的甚至導致敗血症。

況且因角度限制，經直腸穿刺時針頭較難觸及前列腺「前部」區域，研究顯示可能導致約15至20%的癌症被漏診。崔醫生回想一位病人，連續兩次經直腸活檢結果皆為陰性，但PSA（前列腺特異抗原指標）指數持續升高，最終經會陰穿刺才發現前部已有腫瘤。

既然直腸是污染區，為何不選擇一條潔淨的路徑？

「經會陰前列腺穿刺活檢」這項較新的技術，可以避開直腸，從會陰消毒後的潔淨皮膚進入取樣，可顯著降低感染風險。這項技術改變看似簡單，卻為病人提供了另一種診斷選擇。

一位因擔心感染而延遲了一年多檢查的65歲退休教師，在了解新技術後，終於決定接受檢查，及時發現了早期癌症，獲得良好的治療效果。根據相關研究，這項技術有助將診斷準確率提升，更重要的是，它解決了不少本因恐懼而延誤的案例，鼓勵了「及早求醫」這重要的一步。

突破傳統迷思二：從「逐片切除」到「完整剜除剝離」 ：HoLEP技術為前列腺增生提供新方案

良性前列腺增生是中老年男性普遍的困擾。傳統的電切手術（TURP）採用逐片切除的方式，風險包括術中出血較多，尤其前列腺體積大時更易出現危險甚至須輸血。根據醫學文獻，TURP切除組織僅佔全部增生50%，切割零散且不徹底。

與其零碎地切除，為何不沿著前列腺的解剖層面，將增生組織像「剝橙」一樣完整取出？

HoLEP技術的核心在於「剜除剝離」而非「切除」。這項技術如用「光刀」完整沿解剖層面將增生組織剝離剜除，就像剥橙皮般一體取出。激光刀能同時封閉血管，減少出血量，身體恢復更快。

更重要的是，HoLEP不受前列腺大小的限制，能將增生的腺體完整剜除剝離，復發率遠遠比TURP低，甚至可稱為一勞永逸。另由於HoLEP手術期間是用生理鹽水，所以可避免TURP的嚴重併發症，安全性大幅提升。

一位85歲、前列腺體積達180克、已完全無法排尿的長者，接受了這項技術治療。若採用傳統方法，手術風險較高且可能難以一次完成。但透過HoLEP，兩小時內完成手術，術中出血僅約30毫升，翌日即拔除尿管恢復排尿能力，感到十分欣慰。

然而，並非所有案例都如此順利。另一位72歲患有多種慢性病的病人，前列腺體積約120克，手術過程雖然成功，但由於他的膀胱因長期勞損，變得很虛弱，術後初期排尿仍困難，稍休息多兩天後排尿才回復正常。這個案例說明完整剝離，即使病人膀胱功能損失，也能重新恢復排尿自主。

突破傳統迷思三：血精原因不明？精囊內窺鏡深入病灶讓診斷更清晰

「頑固性血精」雖不致命，卻對患者造成巨大的心理困擾，甚至影響生育。一位32歲的年輕工程師阿明（化名）兩年飽受血精困擾，多次服用抗生素均效果欠佳，且伴隨盆腔及會陰疼痛，夫妻關係和生育計劃均受影響。

崔醫生說，精囊是個密閉的器官，傳統檢查難直接觀察內部病變，診斷存在一定挑戰。如果一個密閉的盒子出了問題，最好的方法就是找到打開它的鑰匙，親眼看看裡面的問題。

「經尿道精囊內窺鏡」就是這把鑰匙，極幼細的內窺鏡能通過尿道及射精管進入精囊，讓醫生能直接觀察病灶。阿明接受手術時，醫生發現了導致出血的微小血管瘤，並在內窺鏡直視下利用激光將其處理。手術後一周，血精完全消失；半年後更傳來太太懷孕的喜訊。這項技術為他的健康問題提供了解決方案，也為這個家庭帶來了希望。

以開放態度面對醫學進步

這三項創新技術的引入造福更多病人，崔醫生表示：「醫學並非萬能，但我們會竭盡所能，為病人尋找最合適的治療方法。」他建議40歲以上男性應將年度泌尿系統檢查（如PSA指數）視為健康責任，積極及早篩查，大大提升治療成效。

針對日新月異的醫療科技，崔醫生強調「開放的心態」與「理性的判斷」必須並重。他一再提醒，並非所有新技術都適用於所有病人。最好的治療方案基於病人的具體情況，結合醫生的專業判斷與充分溝通後的共同決定，如發現有任何不適，應盡早求醫，諮詢專業意見。

(資料及相片由客戶提供)