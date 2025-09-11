產後縮水下垂、天生平胸不可怕！日本豐胸 重塑自信豐滿

「生完小朋友之後，個胸好似漏咗氣嘅氣球，縮水縮到『得番層皮』，連自己都唔想望，更何況老公都有怨言……」產後媽媽阿Sue表示。這句心酸的形容，也道出無數媽媽的共同經歷。



另一邊廂，Katie則為天生平胸而自卑多年。「飛機場」、「平板IPAD」、「零波仙子」這些刺耳的花名，由讀書時期開始就如影隨形，身邊異性只當她是「兄弟」，完全沒有女人味，讓渴望愛情的她，在情路上一直交白卷，內心充滿無奈。

產後媽媽阿Sue心聲：「產後冇曬自信，好彩最低沉時搵到豐胸救星！」

身材的轉變讓產後媽媽阿Sue失去自信，甚至以照顧小朋友為藉口，刻意逃避與丈夫親密。這一切源於懷孕前後的荷爾蒙變化。懷孕時，上升的荷爾蒙使胸部變得豐滿；但斷奶後，餵哺母乳令懸韌帶被拉扯後不能回到原本狀態；同時荷爾蒙急速回落，乳腺組織便會跟著萎縮。原本被撐大的乳房皮膚失去支撐，導致胸部縮小、萎縮、下垂……

幸好，在一位成功升cup的產後媽媽朋友推薦下，阿Sue向有34年經驗的日本豐胸專家－謝沇錤小姐尋求幫助。在治療師專業的日本豐胸技術下，喚醒沉睡的胸部深層肌肉。療程透過日本豐胸大師多年經驗的獨家豐胸手法，幫助鍛鍊胸大肌、乳房組織及促進循環。當堵塞的乳腺得到疏通，身體的荷爾蒙分泌得到重新平衡，胸部便慢慢重拾久違的飽滿與彈性。在療程中，阿Sue改善了胸部線條，令胸部漲滿升CUP，重現緊緻堅挺，與丈夫的關係也重拾親密時光。

天生平胸女Katie：「天生平胸都可以二次發育，3個月由A升C!」

Katie這種「天生」的無奈，很多時候源於遺傳基因，早已決定了乳腺發達與否。更關鍵是，在青春期的發育黃金時期，若遇上荷爾蒙分泌不足，或乳房對荷爾蒙的反應不夠敏感，就如同播下了種子卻沒有足夠的陽光雨水，導致乳腺和脂肪組織未能被充分開發，錯過了胸部最佳的生長時機。

好想出Pool的她，終於鼓起勇氣接受豐胸療程，精準地刺激未被完全開發的乳腺和脂肪組織，讓脂肪細胞得以增長和積聚，每一次療程，都像為胸部進行一場深層運動。Katie笑言這是她的「二次發育」，短短3個月的療程後，她由A Cup升級至C Cup，終於能「挺起胸膛做人」，那份由內而發的自信，也為她帶來了期待已久的愛情。

療程後Katie在短短3個月解決天生平胸的困擾，上圍由A Cup 升上C Cup。

34年經驗幫助客人重拾自信光芒 源自日本的專業豐胸及穴位技術

擁有34年經驗的日本豐胸の専家——謝沇錤小姐，獨家承傳日本豐胸界享負盛名的木村美樹師匠－五大豐胸穴位技術(兪府、中府、淵腋、天溪、膻中)。木村美樹師匠更直接由日本到港，親自傳授最新「日本BSA乳腺開通育乳技術」，予謝沇錤小姐及旗下治療師。

謝沇錤小姐(左)承傳日本豐胸專家木村美樹師匠(右)之5大穴位豐胸技術。

胸部約90%由脂肪(脂質)形成，療程能精準地鍛鍊乳房組織的肌肉(大胸肌、乳腺、脂肪組織)，有效刺激乳腺和脂肪組織，暢通內循環，從而激活女性自身的荷爾蒙，達至再度發育的自然豐胸效果，有效改善平胸、大細胸、下垂、產後鬆弛、欠缺彈性、八字胸及副乳等胸部煩惱。

謝沇錤小姐表示：「每次的豐胸療程都是改變女性體態及命運，看見客人由內而外綻放自信光芒，重獲豐滿幸福，是我及團隊最大的滿足感與推動力。」

Yoyo陳自瑤連續第7年擔任豐胸代言人，驕人豐滿的身材有目共睹。

謝沇錤豐胸專門店獨家聯乘42年日本科研名廠一ECM株式會社及東京大學龜井淳三教授， 共同研發「日本科研SC幹細胞豐胸精華」，有效達至豐胸效果。

為了讓更多受胸部問題困擾的女性受惠，現正推出限時驚喜優惠！

謝沇錤豐胸專門店

新客限定【首50名】

限時$480 / 3次 日本BSA開通乳線育乳療程

(到店付款$980，網上即時付款即減$500！)

立即登記，額外加送：

1次人手淋巴排毒療程

1次日本小顏術

立即登記︰https://josephine-tse.com/newtrial/480_BSA_bust

根據全球消費者信心指標Nielsen 2018年市場調查報告：

🏅 92%受訪者滿意豐胸療程效果顯著

🏅 94%同意擁有先進日本豐胸技術

分店遍佈：銅鑼灣、旺角、尖沙咀

首次療程包括30分鐘專業胸部分析及45分鐘胸部療程。

*圖片／影片只供參考，療程效果因人而異

(資料及相片由客戶提供)