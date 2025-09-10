利用真實世界數據 探討帶狀疱疹疫苗的長遠效益

近年國際上愈來愈多臨床及真實世界數據（RWS）研究面世，香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系聯同粵港澳大灣區國際臨床試驗所及國際科研製藥公司葛蘭素史克（GSK）簽署首個三方合作備忘錄，以發展香港成為真實世界研究的領先地區與國際樞紐為目標。



香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系黃志基教授表示，不同藥物都需要經過多重臨床測試才可以獲得批准使用，但有部份藥物在真實世界被患者使用後，有機會出現臨床測試中沒有發現的額外效果或副作用，因此真實世界數據(RWS)有一定的重要性及參考價值。

「港大藥理及藥劑學系過去受醫務衞生局委託，評估香港在疫情期間新冠疫苗的使用情況，透過數據發現青少年接種新冠疫苗疫苗後有機會增加心肌炎的風險，繼而在疫苗接種政策上出現調整，建議青少年接種第二劑復必泰疫苗相隔首針至少三個月。」黃志基教授表示，有關的事件反映港大藥理及藥劑學系在研究醫療大數據上的能力，學系現時更發展成為全球領先的研究中心，負責協調及進行利用醫療大數據的國際研究，並利用來自不同地區的數據，包括：歐洲、亞洲、新西蘭、北美洲等地區進行了大規模研究。他期望臨床及真實世界數據研究能把藥物⁠用於最有效果的患者上，能更針對性地幫助病人。

推動知識共享 培育研究人才

至於今次與粵港澳大灣區國際臨床試驗所(試驗所)等三方合作的研究，不但是試驗所首項研究，首階段將探討帶狀疱疹疫苗的長遠效益，「有些數據指帶狀疱疹疫苗長遠對心血管疾病有幫助，亦有機會減低認知障礙症的風險，但這些數據並未完整及被肯定，所以我們希望藉此研究探討真實世界數據。」另外，此合作亦會透過聯合舉辦研討會與學術交流活動，推動知識共享，並培育下一代研究人才。

張文勇教授指出，試驗所將提供所需資源與協作平台，期望加快將創新的本地科研成果。

粵港澳大灣區國際臨床試驗所行政總裁張文勇教授亦指出，新藥物需要通過三期的臨床試驗，當所有數據都證明該藥物有效時就會批准使用，但有些罕有副作用及效用或會在真正使用後才被發現，所以真實世界數據有一定幫助。而且，現今資訊科技發達，真實世界數據可以用以電腦協助分析，令全世界的藥物監管局都可以運用這些真實世界數據去作出監管及審批上的決定。他又指，試驗所將提供所需資源與協作平台，期望加快將創新的本地科研成果，轉化為可行的醫療方案讓更多病人受惠。