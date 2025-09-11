萬通保險全新「加護續航」保險計劃 為特定病歷人士提供危疾保障

無論是癌症康復者、曾患過心臟病或中風人士，還是糖尿病患者，在投保危疾保險時，往往因為以往病史而可能面臨保費增加、甚至被保險公司拒諸門外的困境，令擁有特定病歷人士及其家庭帶來持續的不安與財務憂慮。為了填補此缺口，萬通保險突破傳統限制，推出全新的「加護續航」保險計劃系列，專為有特定病歷人士而設，為他們提供一個獲得危疾保障的機會。



普遍而言，一般的醫療保險未必能夠完全覆蓋所有開支，而嚴重疾病保障的核心價值，便是在受保人不幸確診指定主要嚴重疾病時，提供現金賠償，既可用於支付醫療賬單，亦能彌補因病無法工作而損失的收入。

今次萬通保險的「加護續航」系列，為特定病歷人士提供主要嚴重疾病、早期疾病和原位癌/初期癌症保障，一共三個保障計劃 ，各自針對不同病歷背景的群體，提供延續性的安心守護。其中「加護續航心血管保險計劃」是專為有心臟病或中風紀錄的人士設計；「加護續航癌症保險計劃」特別為癌症康復者而設；「加護續航糖尿保險計劃」則為糖尿病患者而設。

共通的核心優勢

儘管三個計劃的保障對象不同，但它們都具備以下主要的共同特點，確保受保人能獲得全面而貼心的支援：

1. 簡易核保程序

本系列計劃均採用簡易核保流程，受保人無需進行驗身，投保過程只需回答數條健康相關核保問題即可輕鬆完成申請，大大簡化了繁複的核保程序。

2. 癌症現金保障

若受保人不幸確診癌症並已獲或將獲支付嚴重疾病保障，將在確診癌症一年後，每年獲高達5%基本保障額的癌症現金保障，長達10年，以減輕因醫療開支為家庭帶來的經濟負擔。

3. 臨床試驗藥物保障

若受保人因癌症已獲或將獲支付嚴重疾病保障，而所處方之試驗性藥物被確認於醫療上有治療該癌症之必要，此保障可以實報實銷形式賠償確診該癌症起計3年內的相關試驗性藥物費用，上限為基本保障額的20%。

4. 精神上無行為能力預設指示權益

這項前瞻性的權益允許保單持有人在精神健全時，預先作出指示，萬一將來因指定疾病導致精神上失去行為能力，可將保單轉移給摯愛親人。同時，受保人與保單持有人也可共同預設指示，將賠償支付予指定人士，避免漫長複雜的法律程序，確保家人能及時獲得財務支援。

獨特的保障範圍

此系列的最大特色在於針對性的保障設計，因此每個計劃在保障的保障範圍和條款上各有不同：

「加護續航心血管保險計劃」

計劃專為有心臟病或中風紀錄的人士而設，提供合共78種嚴重疾病保障，包括31種主要嚴重疾病、16種早期疾病及31種原位癌/初期癌症。其保障重心在於提供病患過後的安全網，應對未來可能出現的其他嚴重疾病，例如癌症或器官衰竭等。

「加護續航癌症保險計劃」

計劃專為癌症康復者而設，提供多達149種嚴重疾病保障，包括68種主要嚴重疾病、50種早期疾病及31種原位癌/初期癌症。

「加護續航糖尿保險計劃」

計劃專為糖尿病患者而設，同樣提供多達149種嚴重疾病保障，包括68種主要嚴重疾病、50種早期疾病及31種原位癌/初期癌症。至於特點在於其針對性保障，因為其保障列表包含了多項糖尿病患者高度關注的併發症，例如「糖尿病併發症引致切除雙足」被列為主要嚴重疾病，而「糖尿病性視網膜病變」及「糖尿病併發症引致的腎臟病變」等則被納入早期疾病保障範圍，為受保人提供極具針對性的安心保障。

「加護續航」系列 ── 一份重啟人生的安心承諾，幫助以上有特定病歷人士群組，擁抱健康精彩生活。

「加護續航心血管保險計劃」

「加護續航癌症保險計劃」

「加護續航糖尿保險計劃」

產品受條款及細則約束，詳情請參閱相關產品冊子及保單條款及細則。有關投保要求及詳情，請聯絡您的理財顧問。

以上資料只提供一般資料，僅作參考之用，並非保單的一部分，亦未涵蓋保單的所有條款。您不應單憑以上資料而投保此產品。上述內容不包含相關保險計劃的全部條款和細則， 有關保障範圍、詳情及條款、不保事項、以及主要產品風險，請參閱產品冊子、保單條款及保障/ 保單文件。如以上資料的內容與相關保單合同之間存在任何不一致或歧義，則以相關保單合同為準。

此內容僅旨在香港/澳門傳閱，不能詮釋為萬通保險在香港/澳門境外提供或出售或游說購買、要約、招攬及建議任何保險產品。如您現時本人不是身在香港/澳門境內，萬通保險將無法向您提供有關產品及優惠。

