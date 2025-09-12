守護港人122年！屈臣氏蒸餾水「105°C」背後的百年承諾

家傳戶曉的綠色水樽，是幾代香港人的共同回憶。這個超過百年歷史的品牌，早已融入港人的日常，而在這份熟悉的背後，是一段始於疫症、守護香港的信念，以及一份對品質與社會關懷從未動搖的堅持。由19世紀末為市民提供潔淨飲用水，到21世紀新冠疫情下生產口罩、捐贈物資，屈臣氏蒸餾水始終如一，以「為香港人健康著想」為核心，在不同時代寫下守護港人的篇章。



源於疫症的信念 由一瓶安全蒸餾水說起

屈臣氏蒸餾水的歷史，要追溯至19世紀末的香港。當時，疫症肆虐，奪走了過萬人的生命，潔淨、安全的飲用水源成為市民最迫切的需求。在這樣的時代背景下，屈臣氏蒸餾水於1903年成立，旨在為香港人提供最清純、最健康的飲用水，守護大眾健康。

屈臣氏蒸餾水於1903年成立。

這個源於關懷的信念，貫穿了品牌往後過百年的發展。從1930年代在上環設立的廠房，到今天成為亞洲最具規模的蒸餾水製造商之一，屈臣氏蒸餾水不僅見證了香港的變遷，更始終扮演著市民健康守護者的角色。這份信念，不僅體現在過去，更在近年面對新挑戰時，以更堅實的行動，印證了其對香港社會的承擔。

為了守護市民健康，屈臣氏蒸餾水及礦物質蒸餾水採用105°C高溫蒸餾，保留至清至純的品質。

百年不變的堅持 105°C蒸餾的「安心之選」

如果說守護港人健康是屈臣氏蒸餾水的信念，那麼「105°C高溫蒸餾」技術便是這份信念的最佳體現。這不僅是一個生產標準，更是一個對品質的百年承諾，因為要提供最純淨的飲用水，必須在生產細節上做到一絲不苟。

突破傳統標準，屈臣氏蒸餾水採用多重過濾技術，並以高於沸點的105°C進行蒸餾，在這個溫度下，水份被蒸發成純水蒸氣，能有效去除水中的重金屬、細菌及雜質，然後水蒸氣再冷卻凝結成純淨的蒸餾水。整個過程確保每一滴水都符合最高的安全與衛生標準，讓市民能安心飲用。

屈臣氏蒸餾水採用多重過濾技術，並以高於沸點的105°C進行蒸餾，確保每一滴水都符合最高的安全與衛生標準。

為了印證這份對品質的嚴謹追求，品牌更獲得多項國際認證，包括ISO 22000食品安全管理系統、ISO 14001環境管理系統、ISO 45001職業健康與安全標準，以及UKAS ISO 9001品質管理系統等，足證其生產流程達到國際級水平。

關懷社會與時並進 由率先推出環保樽到全城抗疫

作為植根香港超過120年的品牌，屈臣氏蒸餾水除了提供優質產品，更與社會同呼吸、共患難，在堅持核心品質的同時，亦不斷與時並進，將「關懷社會」的理念延伸至環保及公共衛生等領域。

早於2015年，屈臣氏蒸餾水已推出全港首個樽身採用100% rPET循環物料製造的Go Green環保膠樽。而rPET是由回收的PET塑膠經過嚴格篩選、破碎、清洗及重塑而成的新一代循環塑膠物料，能有效減少塑膠廢棄物，避免耗用更多原生塑膠原料，從源頭減廢，大大降低碳排放。品牌更細心地在樽身招紙上加入虛線設計，方便市民撕下招紙，實踐「膠樽回收三步曲」。今年正值這個環保創舉的第十週年，標誌著屈臣氏蒸餾水對可持續發展承諾的堅持與延續。

屈臣氏蒸餾水於2015年推出全港首個樽身採用100% rPET循環物料製造的Go Green環保膠樽。

到2020年新冠肺炎疫情席捲全球時，香港面對第三波疫情爆發，口罩需求從未消退，而屈臣氏蒸餾水再次發揮「We Care」精神，毅然決定改建部分蒸餾水生產廠房，轉為生產自家品牌WatsMask WeCare口罩。這些本地生產的口罩達到ASTM Level 2及Level 3標準，並獲得香港品質保證局頒發「醫用防護口罩產品認證」及「ISO 13485醫療器械質量管理體系認證」，為市民提供安全可靠的防護屏障 。

在疫情期間，屈臣氏蒸餾水改建部分蒸餾水生產廠房，轉為生產自家品牌WatsMask WeCare口罩，更向有需要的小學生捐贈合共30萬個高規格的小童口罩。

從一瓶為解救疫症而生的蒸餾水，到一個在新冠疫情中為市民提供口罩的可靠後盾，屈臣氏蒸餾水跨越了122年，其守護港人健康的角色與承擔從未改變。105°C高溫蒸餾是其對品質的永恆承諾，而一次又一次的社會關懷行動，則是其「We Care」精神的最好證明。

（資料及相片由客戶提供）