先進小腸氣微創手術 生物膠水取代鈦金屬釘

「小腸氣」這病名常會令人有一個誤解，以為這是一個小朋友的病。但外科專科醫生吳家健表示，其實小腸氣在成年人、長者身上比小朋友更常見。「因為小腸氣有兩大類，一類和先天的生理結構有關，主要發生在小朋友身上。原因是腹股溝管在出生後未能完善閉合，於是腹水或腸臟有機會跑進該通道中，甚至掉進陰囊。而成年人的小腸氣是因爲退化、過度舉重、長期病患或曾做剖腹手術，引致肌肉筋膜層出現缺口。內臟例如腸，穿過這些缺口，走到了肚裡其他空間。這類小腸氣多在成年人尤其長者身上發生。」



小腸氣通常會引起一定程度的痛楚，但更令人擔心的是內臟通過不正常缺口時有機會被卡著，引致內臟缺血壞死，例如腸梗塞、腸壞死等。而小腸氣拖延的時間愈長，出現上述併發症的風險愈高，所以建議盡早治療。

「小腸氣不會自行痊愈，暫時亦沒有可治療小腸氣的藥物。治療主要是靠外科手術修補不正常缺口，令小腸氣不再發生。」吳醫生表示，「傳統小腸氣手術是在局部麻醉下開刀，但30多年前已經發展出『微創小腸氣手術』，近年更愈來愈先進，主要是技術日趨成熟，以及所採用的物料比過往進步。」

以下是微創小腸氣手術兩大物料上的進步：

1. 微創小腸氣手術中用作修補缺口的物料，稱為「補片」。吳醫生指出，近年的補片物料愈來愈輕，密度也愈來愈低，比舊式補片引起手術後慢性痛楚的風險較低。

2. 補片放上小腸氣缺口後需要固定，過往主要採用鈦金屬釘來固定。近年逐漸發展出會被吸收的聚合物造成的釘。甚至最新有部分微創小腸氣手術會使用生物膠水將補片固定，有助進一步減輕手術後的痛楚。

「而微創小腸氣手術的傷口，也比傳統手術小。通常微創手術只會牽涉到三個5至10毫米的傷口，已足夠完成整個手術。傷口細小的好處，除了病人所受的痛楚較少，更可以在手術後較快康復，回到正常的生活。現時，做完微創小腸氣手術通常即日已可落床，恢復大部分日常的活動。」吳醫生說。

不過，並非每宗小腸氣個案都適合採用微創手術。例如病人若有心肺疾病，全身麻醉風險過高，可能就較適合以局部麻醉進行傳統開刀手術。建議詳細諮詢醫生再作出選擇。