孩子唔夠高、體弱？把握長高黃金十年 一文睇3個月高3cm*營養關鍵

「生長線下游徘徊」、「成日病，返學幾日又請假」，每個家長都希望小朋友快高長大、身體強壯，但現實往往充滿挑戰。想為孩子打好成長基礎，就必須及早從補充營養入手。有研究指出，兒童的頭10年是成長的黃金關鍵期，10歲時的身高，已決定了成年後身高的75%！¹要把握這個黃金期，單靠日常飲食未必足夠。



食得夠 ≠ 吸收好！營養均衡完整更重

不少家長會為孩子準備鈣片、維他命軟糖等補充品，但這些營養素真的足夠嗎？是否都能被身體有效吸收？家長們在選擇兒童保健品時，更應關注其配方的完整性與品牌的信譽。雅培保兒加營素是香港私家兒科醫生No.1推薦的兒童成長營養補充品※，並且連續17年全港銷量No.1▲，其背後擁有超過20項臨床研究支持，是專為兒童成長所需而設的完整、均衡營養補充品，比市面上同類產品更全面均衡。

科研實證「3效成長」 身高、體重、免疫力全面提升

1. 有助長高：科研實證，3個月高3cm！*

想孩子追回理想身高，首先要了解身高的關鍵——「生長板」。充足的營養能刺激長骨末端的生長板增長，是決定孩子高矮的核心，而生長板在青春期後便會停止生長，因此必須把握黃金時機。

明明孩子食得夠，為何還是不長高？很多營養素在消化過程中會流失，尤其鈣、鐵、鋅等重要元素，容易因其他飲食因素干擾而無法被身體充分利用，最終白白排出體外。

雅培保兒加營素特有酪蛋白磷酸肽 (CPPs, 35mg/100ml)，研究證實配方能讓營養素保持在可溶性狀態，幫助身體「攝實」鈣、鐵、鋅等關鍵增高營養素，確保營養都能被有效運用。再配合增高關鍵營養元素：精氨酸 (Arginine, 222mg/100ml) 及 維他命K2 (1.4µg/100ml)，配方全面幫助骨骼發展。科研實證3個月高3cm*，助孩子全力追高！

2. 有助體重增加：8星期明顯改善體重⁴

對於體重過輕、吸收不良的孩子，想健康地「增磅」，雅培保兒加營素提供完整均衡的能量及營養，配方加入兩大增重要素︰優質蛋白質 (3克/100毫升)，為身體提供充足的原材料，有助構建及修復肌肉組織，讓孩子長肉不長胖，變得更結實。而維他命D不僅有助骨骼健康，更能調節身體細胞生長及維持神經肌肉功能正常運作，為健康增重打好基礎。臨床研究證實，持續飲用8星期，孩子的年齡別體重有明顯改善⁴，幫助他們強健體格。

3. 增強免疫力：幫助減少64%生病日子⁵

孩子經常生病，不但影響學習進度，更令家長心痛。雅培保兒加營素一杯含有15種成長必需營養素⁶，比一般牛奶飲品或單一補充品更全面。配方專為免疫系統設計了「免疫力3大支柱」，將強化免疫系統的維他命C、提供全效抗氧化保護的維他命E，以及支持人體最大免疫器官——腸道健康的益生菌與益生元組合，全面整合在配方之中。此外，更含有維他命A、D等共15種成長必需營養素⁶，提供遠比單一補充品更周全的營養。臨床研究才能證實，持續飲用能幫助減少生病日子達64%⁵，讓孩子擁有更多健康快樂的時光，盡情探索世界。

輕鬆融入日常 為孩子成長注入最強後盾

雅培保兒加營素的沖調方法簡單，只需將5平量匙的粉末加入190毫升室溫水中攪拌即可。建議每日兩杯，可作為早餐或下午茶點。而且糖分只得3.87克/100毫升，父母無需擔心孩子攝取過多糖分，同時保留美味口感。配方乳糖含量低 (0.33克/100毫升)，就算孩子有乳糖不耐症也能放心飲用。產品備有孩子喜愛的呍呢嗱味及朱古力味選擇，讓補充營養變得輕鬆又美味。

無論你的孩子是戒了BB奶粉的幼兒（1-3歲），還是處於快速成長期的學童（3-10歲），雅培保兒加營素都為他們提供最強大的營養後盾。

¹ Kuczmarski RJ et al., Vital Health Stat 11(246).2002.

*需配合健康飲食及運動習慣，基於有營養風險的2-4歲兒童飲用6個月雅培保兒加營素後和與開始飲用3個月後比較，其身高成長中位數的差異。Pham DT, et al. The Open Nutrition Journal. 2019;13(1):43-52.

³ FitzGerald, R et al. 2003:187-202. 雅培保兒加營素3+含有鐵、鋅、鈣。

⁴ 在一項48星期的臨床研究中，有營養風險的兒童同時接受了營養輔導及飲用雅培保兒加營素，與基線比較，飲用8星期後，年齡别體重提升7個百分位。Huynh DTT et al. J Hum Nutr Diet 2015 Dec;28(6):623-35.

⁵ 在一項48星期的臨床研究中，有營養風險的兒童同時接受了營養輔導及飲用雅培保兒加營素，與開始飲用8星期後比較，其生病日子天數有明顯減少。Huynh DTT et al. J Hum Nutr Diet 2015 Dec;28(6):623-35.</small>

⁶ 雅培保兒加營素含有15種營養(蛋白質、 鈣、磷、鐵、鉬、維他命A、C、D、E、B1、B2、B6、B12、煙酸、泛酸).</small>

※資料來源: IQVIA 香港2024 HCP Children Nutrition study 訪問30名香港註冊私家兒科醫生 (2024年11月-2025年1月)

▲雅培「保兒加營素」連續17年全港銷售額及銷量No.1 根據尼爾森2008年7月至2025年6月全港嬰兒/幼兒高營養飲品（特別在包裝上列明是為嬰兒/幼兒而設）零售調查報告(©2025尼爾森公司版權所有)

(HKG.2025.66562.PDS)

(資料及相片由客戶提供)