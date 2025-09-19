麥芽牙科10週年慶請你免費洗牙｜實測洗牙流程 更享5大服務？！

最近「麥芽牙科十週年，禮遇全港」的巴士車身廣告穿梭香港鬧市，聽聞年滿18歲的香港居民就可以免費登記享深圳麥芽牙科洗牙服務，打正旗號「請全港市民免費洗牙」，引起不少網民討論。正所謂「免費的最貴」，究竟這份「大禮」是真有其事，還是暗藏消費陷阱？為了驗證「係咪真係咁大隻蛤乸隨街跳」，小編決定親身北上深圳麥芽牙科，為各位讀者直擊整個洗牙過程，一探究竟！



第一站：北上實測！交通方便 醫院專業

深圳麥芽牙科在深圳共設有8間旗艦級分店，而這次的免費洗牙活動，任何一間都可以選擇預約。為了方便，小編這次選擇的目的地是深圳麥芽牙科羅湖區旗艦店。它的地理位置十分便利，只需乘搭深圳地鐵2號線至湖貝站，由C出口向前步行約1分多鐘，就能看見位於深南東路旁的醫院。從馬路對面望過去，醫院外觀規模頗大，裝潢現代，給人相當專業的初步印象。

第二站：直擊深圳麥芽牙科前台！「免費」是否暗藏收費？

走進牙科醫院，小編直奔前台，開門見山用廣東話查詢：「我喺香港見到你哋賣廣告，話請全香港市民免費洗牙，真係完全免費，中間冇隱藏收費？譬如收取一啲行政手續費，又或者要買消費券之類㗎？」。前台接待員親切地回答，確認服務是完全免費，沒有任何手續費或隱藏收費，享用完服務後隨時可以離開。為了得到更官方的確認，小編希望能與負責人詳談，隨後便獲安排與深圳麥芽口腔醫院客戶服務經理吳芊語見面。

面對小編的疑問，吳經理詳細解釋，其實「香港愛牙計劃」並非首次舉辦，去年該計劃已成功為超過 15,000名港人提供免費洗牙及牙齒健康管理服務。今年適逢深圳麥芽牙科成立10週年，決定延續「香港愛牙計劃」，更不設名額上限，旨在感恩回饋，讓更多香港市民能親身體驗如此高性價比的服務 。吳經理再三保證，只要是年滿18歲的香港居民，來到醫院時只需出示香港身份證或回鄉證登記，便可以免費享受這項原價人民幣618元的「深層洗牙套餐」服務 。整個過程絕無任何手續費或服務費等隱藏收費，顧客在完成洗牙後若無其他牙齒問題需要諮詢，便可安心離院，絕不作強制推銷 。

第三站：親身體驗！登記到洗牙流程全解構

在吳經理的安排下，小編親身體驗了整個流程 。過程簡單清晰，先到前台出示身份證明文件進行登記掛號 。接著，工作人員會核對預約資料，並提供一份「洗牙知情同意書」供簽名確認。完成後便可到等候區等候叫號 。進入診室後，牙醫便會開始進行洗牙、噴砂、拋光、口內檢查及拍片檢查一系列服務，期間亦會細心講解口腔護理的知識。完成所有程序後，職員會禮貌地詢問是否有其他牙科需要或想了解其他服務 。若無其他需求，便代表服務正式完成，可以隨時離開。小編的個人感受是，牙醫的手法相當溫柔，整體體驗十分舒適，甚至優於部分在香港的洗牙經驗，感覺物超所值 。

深圳麥芽洗牙 vs 香港洗牙 5大服務性價比極高

在香港，一般牙科醫院的洗牙服務，收費約五百元起，且通常只包含基本的超聲波洗牙。相比之下，深圳麥芽牙科提供的免費「深層洗牙套餐」內容顯得相當豐富。這項服務包括了清除牙結石的超聲波洗牙，接著會進行全口噴砂，此舉能有效去除平時難以刷掉的煙漬、茶漬等頑固牙漬。之後更有全口拋光程序，令牙齒表面更光滑，使牙菌膜不易附著積聚。除了徹底的清潔服務，套餐還包含了由牙醫主理的口內檢查，以及免費拍攝牙片，助你全面了解口腔是否存在潛在的健康狀況。整個服務約需30分鐘，其內容和價值遠超香港的基本洗牙服務，性價比極高。

實測結果 全香港市民享免費洗牙

經過小編親身實測，深圳麥芽牙科「請全港市民免費洗牙」活動千真萬確，整個過程透明度高，沒有任何隱藏收費，服務專業且內容豐富。如果正計劃到深圳遊玩，不妨預先登記，順道享受一次免費的專業牙科服務！

下回預告：洗牙後，小編就港人關心的另一問題向院方提問，內容將於下集揭曉！

登記深圳麥芽牙科免費洗牙實用資訊

預約方法：需預先在網上登記

網上登記期限：由即日起至 2026年2月25日

預約網址︰https://form.jotform.com/252580439024455

十周年院慶福利，「十大禮遇」香港市民

9月20日起，麥芽牙科啟動十周年院慶，推出「十大禮遇」回饋計劃：金蛋禮、消費禮、到院禮、預約禮、種植禮、半價禮、打卡禮、特權禮、正畸禮等專項禮遇，同步加碼家電、數碼實物抽獎。10月8日前，在港鐵站銅鑼灣、尖沙咀、旺角、中環還有12星座主題打卡送金鈔的活動，歡迎登錄以下網址預約參與。



https://m.mykq120.com/contact/

免費洗牙分店地址

關於麥芽牙科

麥芽牙科是大型牙科連鎖品牌，成立於2015年，總部位於深圳，開設深圳羅湖、南山、寶安、福田、龍華、沙井、光明、羅湖口岸，惠州，廈門等牙科專科旗艦院，每家機構均為區域龍頭，集團植根深圳，輻射粵港澳大灣區，佈局東南地區，是一家具備區域影響力的牙科醫療集團。

目前醫療從業人員近1,200人，總營業面積430,556呎，總牙椅裝配量400餘台，具備口腔種植、修復、矯正、牙周等全方位口腔診療能力。年服務超100萬人次，常年居深圳民營口腔市場份額之首，深受廣大市民喜愛。

Facebook：麥芽牙科（深圳）

Instagram：麥芽牙科 @maiyadental_sz

YouTube：麥芽牙科 @maiya_dental2015

(資料及相片由客戶提供)