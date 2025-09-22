深圳免費洗牙｜小編深入深圳麥芽牙科 一文看整牙平價真相、迷思

上回提到，小編為大家實測深圳麥芽牙科10週年「請全港市民免費洗牙」的優惠活動，發現真有其事，不但過程順利，而且絕無任何隱藏收費。不過，文章刊出後，好多讀者依然心存疑問：「點解可以免費？」、「平嘢係咪冇好嘢？」、「醫療質素有冇保證？」為了一次過幫大家拆解心中迷思，小編決定深入深圳麥芽牙科位於羅湖區的旗艦店，為大家問清問楚！



迷思一：深圳麥芽牙科價錢平得咁誇張 收費夠透明？

在香港，睇牙醫往往要在檢查後才得知確切收費。一般私家診所洗牙動輒$500至$1,000；使用白色複合樹脂補一隻牙可能要$1,000起；普通剝牙也要$500起跳；植牙更是萬元起步的基本消費 。

相比之下，深圳麥芽牙科的收費則顯得相當透明，大堂設有清晰的價目表，所有收費明碼實價，讓你在治療前已心中有數。例如，原價人民幣618元的「深層洗牙套餐」服務（包括洗牙、噴砂、拋光、口腔檢查及拍片檢查），現時使用文末鏈結預約即可免費享用。即使是其他服務，價格也相當實惠：例如使用3M樹脂補牙最平只需人民幣198元/隻；普通剝牙介乎人民幣280至580元/隻；植牙則視乎不同品牌，由人民幣1,960至15,247元不等。

解構平價之謎 點止人工舖租咁簡單！

到底深圳睇牙平價背後的原因是甚麼？答案遠不止於較低的舖租和人工成本，背後原來有四大關鍵因素。首先，最核心的原因是由國家近年推動的醫療價格透明化改革——「集中帶量採購」（簡稱『集採』），由政府統一招標，大幅壓低藥品和醫療耗材成本達50%至75%，並逐步擴大高價值醫用耗材的集中採購範圍。以植牙為例，其耗材屬「集採」產品，並採用「醫耗分離」制度收費，即手術費與耗材費分開計算，耗材以成本價提供給患者，同時單隻植牙的手術服務費亦設有不超過人民幣4,500元的上限，以杜絕濫收費用。

其次，內地牙科的設備及耗材，如種植體、牙冠等，已具備完善的生產鏈，因此採購成本遠低於香港。此外，單是深圳已有幾千間牙科機構，在激烈的市場競爭下，價格自然更透明，深圳各機構亦會推出優惠吸引顧客。

深圳麥芽口腔醫院客戶服務經理吳芊語透露︰「香港一間診所一日可能服務10位客人，但深圳麥芽牙科一日則可接待超過100位。」龐大的服務量造就了規模效益，更有效降低每位顧客的平均成本。

迷思二︰平嘢冇好嘢？深圳醫療質素同服務有冇保證？

價格相宜固然吸引，但平價背後，會否犧牲了醫生的專業水平、儀器設備和服務質素？事實上，正規的大型牙科機構在硬件和軟件上都投放了大量資源。以深圳麥芽牙科為例，其醫療團隊近1,200人，當中註冊牙醫接近300名，不乏博士生導師、教授、博士及碩士等高學歷人才，更設有「名醫工作室」，由國內享有聲譽的權威專家定期坐診，以處理各種複雜病例。

小編參觀的深圳羅湖區旗艦店樓高4層，總面積達10萬呎。1樓是大堂、登記處、洗牙及口腔護理中心；2樓設有住院部、矯正科、頜面外科，以及一個達4,000呎、每日處理10個消毒流程的消毒供應中心；3樓是綜合治療中心，進行補牙、剝牙、杜牙根等項目；4樓則是種植中心、CT影像中心，設有11間專業手術室。

一樓為大堂接待處，已預約的顧客可在此登記及領取籌號，洗牙及電腦斷層掃描亦在此層進行。

二樓設有住院部、矯正科，還有消毒供應中心，佔地多達4,000平方呎，每日需處理多達十項消毒過程。

三樓為綜合治療中心，很多人客來到這裡，補牙、剝牙、牙周病診療及杜牙根等項目均集中於此。

四樓為種植中心，植牙手術均於此層進行，設有多達11間手術室，規模相當大。

此外，深圳麥芽牙科更是深圳首家擁有2.5萬呎自家義齒加工廠的牙科醫院，讓醫生、患者與技師三方即時溝通，大大提升牙冠製作的精度和效率 。聽工作人員介紹，麥芽牙科在羅湖口岸、南山、寶安、福田、龍華、沙井、光明、惠州，廈門亦設有大型牙科專科旗艦醫院，是一家具備影響力的牙科醫療集團。

迷思三：點樣選擇深圳牙科機構和牙醫？

深圳物價僅為香港的5至7折，加上服務和環境亦比較優勝，吸引了不少香港人北上消費。但在選擇深圳牙科機構時，絕不能一味追求低價，還必須綜合考慮機構的規模、設備和牙醫的技術。要揀選一間值得信賴的牙科診所，首先要評估其醫療資質，例如機構是否具備相關資質和認證，市民可自行登錄國家衛生健康委員會官方網站的「醫院執業登記查詢」欄目，選擇所在省分及輸入機構名稱進行查證。此外，品牌的知名度、連鎖分店數量、社交媒體評價及患者口碑都是重要的參考指標。同樣地，對牙醫的資格審查也十分重要，醫生應具備《醫師資格證書》與《醫師執業證書》，這些資料同樣可在國家衛健委官網的「醫衛人員查詢」路徑查證。除此以外，醫生的教育背景（碩士及博士學歷通常具備更深厚的專業知識）、豐富的臨床經驗和過往成功案例，都是建立信心的保證。

深圳麥芽牙科分層舒適化診療體系 告別睇牙恐懼

針對不少人「睇牙好恐怖」的心理陰影，深圳麥芽牙科更獨家設有「分層舒適化診療體系」。該體系會根據每位患者的疼痛耐受力、心理及健康狀況，度身訂造鎮靜方案，在術前透過抗焦慮干預，術中輔以鎮靜技術，讓患者在放鬆甚至淺眠狀態下完成治療，並在術後進行鎮痛管理，加速康復。這項服務特別適合牙科恐懼症患者、高齡長者、兒童及需更高安全監護的長期病患者 。

對於北上睇牙仍然心大心細的你，選擇深圳麥芽牙科這樣的大型連鎖機構就放心得多，無論在醫生團隊、醫院規模、設備技術還是服務細節上，都已建立起一套專業標準。希望今次的深圳探店之旅，可以解答到大家的疑問！

登記深圳麥芽牙科免費洗牙實用資訊

預約方法︰需預先在網上登記

網上登記期限：由即日起至 2026年2月25日

預約網址︰https://form.jotform.com/252580439024455

十周年院慶福利，「十大禮遇」香港市民

9月20日起，麥芽牙科啟動十周年院慶，推出「十大禮遇」回饋計劃：金蛋禮、消費禮、到院禮、預約禮、種植禮、半價禮、打卡禮、特權禮、正畸禮等專項禮遇，同步加碼家電、數碼實物抽獎。10月8日前，在港鐵站銅鑼灣、尖沙咀、旺角、中環還有12星座主題打卡送金鈔的活動，歡迎登錄以下網址預約參與。

https://m.mykq120.com/contact/

免費洗牙分店地址

Facebook：麥芽牙科（深圳）

Instagram：麥芽牙科 @maiyadental_sz

YouTube：麥芽牙科 @maiya_dental2015

(資料及相片由客戶提供)