免疫治療十週年｜跨越生物標記限制　為肺癌治療帶來新曙光

2025年標誌著免疫治療應用於本港癌症治療領域的第十個年頭。過去十年，免疫治療為癌症治療帶來革命性突破，目前已在香港獲批用於30種不同適應症，涵蓋逾15種癌症，而肺癌正是其中一個重要的應用領域。當肺癌細胞「出走」，轉移到身體其他器官，便進入了棘手的晚期轉移性肺癌階段。確診轉移性肺癌，對許多患者和家屬而言，無疑是沉重的打擊。這種癌症的患者年齡中位數高達70歲，五年存活率曾僅約一至兩成，治療之路充滿挑戰。



免疫治療為癌症患者帶來新希望，但在尋求治療的過程中，不少患者及家屬心中存有一個大疑問：「PD-L1蛋白表達水平不夠高，免疫治療是否就無效？」這個迷思讓許多人感到徬徨，擔心錯失重要的治療機會。

臨床腫瘤科專科羅振基醫生指出，隨著醫學界對免疫治療的理解日漸成熟，現時無論PD-L1水平高低，甚至是陰性(零表達)，患者都有機會從中獲益。羅醫生分享一個個案，一名PD-L1呈陰性的晚期肺癌患者，在接受免疫治療後病情獲長期穩定控制，證明了患者不應單純因一個指標而放棄希望。

臨床腫瘤科專科羅振基醫生。

拆解「握手協議」PD-L1不再是唯一指標

羅醫生解釋，在治療晚期肺癌時，醫生一般會先為患者進行基因檢測，以尋找特定的致癌「靶點」。若找到相應的基因突變，患者便可使用標靶治療。然而，部分患者體內缺乏可用的精準靶點，導致標靶治療無法發揮效果，治療選擇因而非常有限。近年來，免疫治療與化療的聯合療法，則為這群患者帶來了治療新方向，提供了延長生命的可能。

與化療「無差別攻擊」所有快速增生細胞的原理不同，免疫治療透過啟動人體自身的免疫系統，解除癌細胞對免疫系統的抑制，使其能夠識別並攻擊癌細胞。羅醫生解釋：「癌細胞非常狡猾，它會與免疫T細胞進行『握手』，讓免疫系統誤以為是『自己人』，從而躲過攻擊，這就是『免疫逃逸』。」而免疫藥物的作用，就是斬斷這條橋樑，重新教導身體的免疫系統去辨認並攻擊癌細胞。

PD-L1蛋白，就是促成這個「握手協議」的關鍵角色。傳統觀念認為，PD-L1表達水平越高，代表「握手」越頻繁，使用免疫藥物斬斷橋樑的效果就越好。這讓許多PD-L1低表達或陰性的患者陷入無藥可用的焦慮。

然而，羅醫生強調，PD-L1只是眾多生物標記之一，並非絕對。「即使PD-L1是零，也不代表免疫治療無效，因為我們對免疫系統的認識仍未完全透徹。」

真實個案突破既定印象 免疫治療創四年穩定期

羅醫生分享了一個令他印象極為深刻的案例。「一位67歲的男士，確診鱗狀非小細胞肺癌，腫瘤已堵塞氣管引致肺炎，情況危急。」經過詳細的基因檢測，發現他並沒有特定的肺癌治療「標靶」，而且他的PD-L1亦呈陰性，令治療方案的選擇更添挑戰。

在缺乏合適標靶藥物的情況下，醫療團隊基於近年醫學發展的理解，即使PD-L1為陰性，患者仍有機會從免疫治療聯合化療的方案中獲益。因此，團隊決定為他採用此方案，希望能為病情帶來轉機。

結果喜出望外，羅醫生表示︰「採用免疫治療聯合化療方案之後，效果非常好。」患者的病情不但迅速受控，更維持了超過四年的穩定，期間生活質素極高，甚至可以到外地旅遊。這個案例有力地打破了「PD-L1陰性無效」的迷思，證明了不應輕言放棄。羅醫生提醒個別治療成效或因病人身體狀況及病情有異，患者應與主診醫生商討最合適的治療方案。

治療新趨勢 生活質素為首要考量

對於晚期癌症患者，治療目標已非「根治」，而是「與癌共存」。羅醫生坦言，在臨床上，他更看重的是如何維持並提升患者的生活質素。

「其實最緊要是生活質素，」羅醫生分享道，「如果你能夠延長患者生命，在那段時間，患者可以享受生活，做想做的事，當然值得。」

透過免疫治療聯合化療方案有效控制病情，延長患者的「無惡化存活期」與「整體存活期」同樣重要。「無惡化存活期」讓患者能在延長的生命中，維持自理能力和社交生活，避免因長期臥床而成為負擔，活出有質素的生命。

隨著醫學發展，轉移性肺癌的治療已不再局限於單一指標。羅醫生鼓勵患者和家屬，應與醫生進行充分溝通，進行全面的分子生物檢查，了解所有可行的治療方案。即使面對看似不利的檢測結果，也可能存在新的轉機。

回顧十年展望未來 免疫治療應用更趨廣泛

回顧過去十年，免疫治療取得了重大突破，並已成為癌症治療的重要一環。大量研究證實，免疫治療與其他療法聯合使用時，能有效提高多種癌症患者的整體存活率，並獲得多個國際權威指南推薦使用。隨著醫學發展，免疫治療的應用更從晚期癌症擴展至早期癌症，作為手術前後的輔助治療，以降低復發風險，提升根治機會。癌症已非不治之症，目前仍有大量臨床試驗致力擴大免疫治療的適用範圍，可以預見，免疫治療的未來將持續發展，為更多患者帶來希望與福音。

