幫您揀啱漸進鏡！眼鏡88免費漸進鏡諮詢服務　推個人化驗配概念

隨著電子產品普及，漸進鏡片為40歲以上人士帶來便利的遠、中、近視力切換，輕鬆應付生活和工作需要。要揀啱漸進鏡片別以為度數準確便足夠，生活或工作習慣改變、鏡片設計選擇同樣會影響佩戴舒適度。眼鏡88於指定分店推出「免費漸進鏡諮詢服務」，除了引入日本名廠鏡片品牌HOYA的專業驗配概念和多款漸進鏡試鏡，在漸進鏡專業顧問的指導下配合測量輔助工具，讓您現場「試到啱、配到啱」，不止為生活找回清晰感，驗配指定鏡片更可獲得眼部按摩器及咖啡禮券等豐富禮品！



眼矇矇可能是鏡片不合適 生活習慣改變同樣需要鏡片配合

一般人40歲後會較明顯感受到老花帶來的看近視力模糊和眼睛疲勞，一副合適的漸進眼鏡能讓「老花一族」更輕鬆地在遠、中、近不同距離的視力轉換。漸進鏡片除了一般遠、中、近型外，還有能針對辦公室開會及使用電腦的中、近型漸進鏡片，以及處理繁重文書工作的近型桌上漸進鏡片。所以工作或生活習慣改變，也意味著您可能要重新評估視覺需求。

老花度數隨年紀增加，工作或生活習慣改變也意味著您可能要重新評估視覺需求。

配備漸進鏡片試戴「先試後配」保證漸進鏡片實用舒適

近年漸進鏡片技術不斷提升，如HOYA最頂級的HOYALUX iD 個人化漸進鏡片系列，鏡片採用多項專利技術，影像質素及佩戴體驗獲得大幅提升。除此之外，更推出了針對不同活動視力需要的漸進鏡片設計，如室內、駕駛及運動專用漸進鏡片，滿足不同用家的視力需要！

漸進鏡片種類多樣化，顧客可以一次過體驗多款漸進鏡片設計，揀啱適合自己的鏡片。

現在所佩戴的漸進鏡未能滿足您的需要？想體驗HOYA嶄新的漸進鏡片佩戴效果，可以預約到指定眼鏡88分店提供的「免費漸進鏡諮詢服務」。眼鏡88全線分店都引進了HOYA多款漸進鏡試鏡，除了一般的電腦屈光度數檢查及視力評估，漸進鏡專業顧問會詳細諮詢顧客的生活習慣及用眼需要，給予適切的建議。顧客可在顧問的專業指導下，試戴不同類型的漸進鏡片，以實際體驗比較鏡片的佩戴效果，從而揀選適合自己的漸進鏡片。

「免費漸進鏡諮詢服務」提供電腦屈光度數檢查及視力評估、漸進鏡使用狀況評估、漸進鏡試片佩戴，並由漸進鏡專業顧問建議最合適的視覺矯正方案。

引進HOYA日本店漸進鏡測試鏡台 提升漸進鏡驗配水準

漸進眼鏡要「啱身」，除了要考慮度數改變及鏡片設計選擇外，專業驗配還包括專業講解、佩戴位置測量和使用前指導及跟進等。眼鏡88全線分店都引入了HOYA日本青山漸進鏡專門店的漸進鏡測試鏡台，駐店漸進鏡專業顧問會細心了解您的工作及生活上的視覺需要，並即時按需要作出度數調整和鏡架調校，同時會教授正確佩戴漸進鏡的技巧，讓您輕鬆適應漸進鏡。

眼鏡88分店引入HOYA漸進鏡測試鏡台，全面提升漸進鏡驗配水準。

無論您是漸進鏡「新手」還是「老手」，眼鏡88的漸進鏡專業顧問都會按您的視覺需求，建議最合適的漸進鏡視覺解決方案，並解答各種相關疑問，讓用家佩戴得更舒適。

完成諮詢 即場購物可享OSIM眼部按摩器

現時到眼鏡88不止可體驗貼心的漸進鏡驗配服務，為鼓勵大家定期驗眼和選配適合自己需要的漸進鏡片，品牌推出了額外獎賞。只要完成「免費漸進鏡諮詢服務」，即場購物可享折扣優惠^：

選購 Dynamic 系列或以上型號漸進鏡片，即送：

• $50 咖啡禮券

• HOYA 鏡片清潔濕紙巾

選購 LifeStyle 系列或以上型號漸進鏡片，額外送：

• OSIM 眼部按摩器

眼鏡88「免費漸進鏡諮詢服務」

體驗時間：約15 - 20分鐘

服務日期：2025年10月2日至31日 (星期一至五, 公眾假期除外)

服務時段：1:00pm–7:30pm

服務分店：指定香港眼鏡88分店

立即登記：https://bit.ly/46utMEq

