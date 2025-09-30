「美指再生打破「灰甲無得醫」迷思　專業治療領先香港足部護理」

灰甲問題困擾著無數的香港人，多數人選擇忽視或使用成效有限的坊間產品，但都無效，最後認為「灰甲無得醫」而放棄。不過，一個從孝心出發的品牌，就用實力證明灰甲不但「有得醫」，仲可以改善生活質素！說的是專業灰甲治療中心美指再生Finger Revive，近日憑藉其卓越的治療服務和以人為本的品牌理念，更獲頒《香港01》「卓越灰甲治療服務品牌大獎」，不單是對其專業實力的肯定，更是對創辦人最初為母親解決困擾的那份初心的最好回應。



美指再生Finger Revive近日獲頒《香港01》「卓越灰甲治療服務品牌大獎」，由英子姑娘代表領獎。

一個簡單的信念 為媽媽解憂到創業

美指再生Finger Revive的故事，始於一份平凡而溫馨的孝心。創辦人的母親多年來飽受灰甲困擾，除了外觀上的不美觀，日常行走和穿鞋時感到不適，甚至影響心情。試過市面上各種療程，效果卻始終不盡理想，問題反覆復發。

看著母親日日受苦，創辦人決定親自替她清理指甲，卻發現問題如野草般頑固，無法徹底根治。這段經歷讓創辦人深刻體會到灰甲對生活品質的影響，並開始深入研究灰甲治療的有效方法，最終推動了美指再生Finger Revive的誕生，一個從為家人解決問題出發，旨在幫助更多人重拾健康指甲與自信的專業品牌。

只要及早處理，配合有效的治療方案，灰甲都可以「有得醫」。圖為治療5個月後的對比效果，灰甲明顯大大改善，重拾健康。

從個人到大眾 打破「灰甲無得醫」的迷思

從最初為母親設立的「小型實驗室」，到如今在香港擁有兩間分店的專業灰甲治療中心，美指再生Finger Revive已經發展成一個服務愈來愈多市民的品牌。它的核心理念是「灰甲不單是美觀問題，更關乎個人衛生與生活品質。」很多人選擇忽視或拖延治療，卻不知灰甲極具傳染性，且常與「香港腳」一同出現，形成難以擺脫的惡性循環。如果不及早處理，不但問題會惡化，更可能傳染給家人，危害全家的健康。

美指再生Finger Revive希望打破「灰甲無得醫」的迷思，他們致力於普及灰甲健康知識，讓更多人正視這個普遍卻常被忽略的健康議題。

具專業實力及臨床實證 設計高效解決方案

美指再生Finger Revive的成功並非偶然，而是建立在其高效且安全的治療方案之上。他們採用經國際認證的醫療級高能量激光技術，這項無創且無痛的方案，能深入指甲及皮膚底層，從根源上針對真菌，有效改善灰甲、足癬、指甲變色變形等問題。

不同於坊間單純針對指甲的療程，美指再生Finger Revive的解決方案同時兼顧「香港腳」問題，從根源上徹底切斷灰甲與足部真菌之間的傳染鏈。這套全方位的專業方案，贏得了廣大客人的信賴，超過90%的客人反映灰甲與香港腳問題有明顯改善，這也是美指再生Finger Revive獲得《香港01》「卓越灰甲治療服務品牌大獎」的關鍵原因。

美指再生Finger Revive承諾將繼續秉持初心，積極推廣灰甲健康教育，同時計劃擴展服務版圖，希望將其高效的解決方案帶給更多有需要的人。

持續推廣健康教育 擴展服務版圖

這次獲獎，不只是對美指再生Finger Revive專業實力的認同，更是對其品牌理念的肯定。未來，美指再生Finger Revive將繼續秉持初心，一方面積極推廣灰甲健康教育，讓更多市民了解預防與治療的重要性；另一方面，也計劃擴展服務版圖，希望將其高效的解決方案帶給更多有需要的人，幫助他們重拾健康雙足與自信生活。

（資料及相片由客戶提供）