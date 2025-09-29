全心護心四十載　香港港安醫院–司徒拔道以人為本的溫暖守護

「那天的經歷，讓我體會到甚麼是『急病人所急』。」現年40歲、在香港港安醫院——司徒拔道（香港港安）擔任手術室助理的Marco回憶道。這句話，不只是他個人的心聲，更是香港港安心臟中心四十年來始終堅持的服務理念。作為全港首間設立心臟專科中心的醫院，香港港安不僅匯聚了頂尖技術與資深專科團隊，更用充滿人情的溫度，為每一位心臟病患者提供全方位的專業與關懷。



從醫護人員到患者，Marco親身體會了這份「急病人所急」的效率與溫暖。而他的故事，正是香港港安護心之路的最佳註腳。

從醫護變病患 分秒必爭的溫暖守護

五年前的一個上午，當時34歲的Marco在手術室當值時突然胸口劇痛，「我本以為是胃痛，但從來沒感受過這種痛楚，痛得難以忍受，直到去到急診中心照心電圖同電腦掃瞄，卻被診斷為嚴重冠心病，隨時可能引發心肌梗塞。」當天下午Marco完成了『通波仔』手術，整個過程只需一個多小時。從醫護人員變成患者，Marco真切地感受到及時治療的重要性，也體會到各部門之間的高效協作。手術後，他還參加了醫院的心臟復康計劃，很快便重返工作崗位。

他的經歷，正是香港港安貼心服務的最佳印證。護理部主管梁寶珍表示：「這裡不僅有24小時待命的心胸痛急診團隊，更有危重病學專科醫生駐診。透過即時監測系統，我們能持續關注病人的生命徵象，並迅速安排患者在舒適的環境中休息，接受緩解治療，安心等待心臟科醫生進行進一步診治。」

貼心服務 情感支援專線撫平焦慮

除了硬體設備和專業技術，醫院也注重病人的情感支援。梁寶珍補充道，醫院特別設立了專科護士WhatsApp專線，為心臟科病人提供即時協助。「我們理解心臟病患者的焦慮與不安，這個專線讓病人能隨時聯繫經驗豐富的專科護士，護士會將情況轉達給醫生，讓病人盡快獲得專業指導與情緒支援。」

貼心服務的細節處處可見：護士會按病人需要提前安排檢查，縮短輪候時間；對行動不便的患者，醫護人員會攜帶儀器到獨立房間檢查；當候診病人出現緊急狀況時，分流護士會立即介入處理，提供即時幫助。

脈衝場消融術 新技術為生命帶來新希望

在醫療技術方面，醫院持續引進新技術。2023年，醫院採用了「脈衝場消融術」（PFA），為心房顫動患者提供更安全、精準的治療。這項新技術的手術時間比傳統射頻消融術短約一半，恢復期也更短，特別適合年長或合併其他心血管疾病的患者。自2023年7月至今，香港港安已成功為超過300名心房顫動患者施行了此手術。

四十年初心不變 以人為本

香港港安醫院—司徒拔道院長及行政總裁凌宏寶表示：「四十年來，我們的心臟科團隊始終堅持以病人為中心，從心血管、心臟結構到心律等各領域，提供全面且高水平的服務。我們深知心臟病治療分秒必爭，因此始終保持24小時待命，守護每一位病人的健康。」

在這裡，醫療不僅是專業技術的展現，更是醫患之間溫暖的陪伴與守護。從預防、診斷、治療到復康，香港港安始終以專業與關懷，陪伴並守護每一顆心。

（資料及相片由客戶提供）